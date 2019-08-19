Переговоры президента Зеленского и израильского премьера Нетаньяху: видеотрансляция

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводят переговоры в Киеве.

Официальная церемония встречи состоялась на площади близ Мариинского дворца. После исполнения государственных гимнов Украины и Израиля президент и премьер-министр представили друг другу официальные делегации, а затем прошли в церемониальную резиденцию президента Украины. Там стартовали заранее запланированные переговоры. Ожидается, что после переговоров состоится церемония подписания двухсторонних соглашений, а затем Зеленский и Нетаньяху сделают заявления для СМИ. Позднее они совместно отправятся на мемориальную церемонию, посвященную людям, убитых нацистами в Бабьем Яру.

Напомним, ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху публично озвучил темы переговоров с Владимиром Зеленским. Позднее Сара, жена израильского премьера, поскандалила в самолете по путив Киев, а по прибытию в аэропорт Борисполь − швырнула предложенный ей в качестве угощения каравай на землю.

ht