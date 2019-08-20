"Ублажил старушку": сеть поглумилась над сомнительным комплиментом Путина жене Макрона

Глава РФ показал, что он явно не мастер комплиментов.
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Бриждит Макрон сделал сомнительный комплимент первой леди.
Путин вручил Бриджит букет роз, и во время разговора отвесил комплимент: "У вас такой цвет лица шикарный!".
На что Бриджин улыбнулась, и дала неоднозначный ответ.
"Спасибо! Вам надо остаться подольше", - сказала первая леди Франции.
Владимир Путин сделал неожиданный комплимент Брижит Макрон на встрече с ее супругом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном.— ТАСС (@tass_agency) August 20, 2019
Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/lEmOdnoxho
В Сети по-разному отреагировали на диалог президента и первой леди: им показались странными и комплимент, и ответ.
"Хитрый лис! Ублажил старушку, тональный крем не в счет", - отметил пользователь под ником Как-то так.
"Овечке Волк Сказал: - Овца! У вас прекрасный цвет лица! Ах, если хвалит Волк Овечку, Не верь ни одному словечку!", - написал Сергей Сапронов.
"Он настоящий мужчина и не будет говорить женщине главное: ей уже ничего не поможет", - считает Ewgnik.
"У вас такой шикарный цвет лица. Вам надо у нас остаться подольше.... Что она имела в виду?", - удивился Серж Собьявин.
"Джентельмен никогда не забудет напомнить даме о ее преклонном возрасте", - сьязвил Goga.
Ранее Макрон назвал Россию "глубоко европейской страной" и взбесил украинцев.