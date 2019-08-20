"Ублажил старушку": сеть поглумилась над сомнительным комплиментом Путина жене Макрона

Владимир Путин сделал сомнительный комплимент Бриджит Макрон / Reuters

Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Бриждит Макрон сделал сомнительный комплимент первой леди.

Путин вручил Бриджит букет роз, и во время разговора отвесил комплимент: "У вас такой цвет лица шикарный!".

На что Бриджин улыбнулась, и дала неоднозначный ответ.

"Спасибо! Вам надо остаться подольше", - сказала первая леди Франции.

Владимир Путин сделал неожиданный комплимент Брижит Макрон на встрече с ее супругом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном.



Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/lEmOdnoxho — ТАСС (@tass_agency) August 20, 2019

В Сети по-разному отреагировали на диалог президента и первой леди: им показались странными и комплимент, и ответ.

"Хитрый лис! Ублажил старушку, тональный крем не в счет", - отметил пользователь под ником Как-то так.

"Овечке Волк Сказал: - Овца! У вас прекрасный цвет лица! Ах, если хвалит Волк Овечку, Не верь ни одному словечку!", - написал Сергей Сапронов.

"Он настоящий мужчина и не будет говорить женщине главное: ей уже ничего не поможет", - считает Ewgnik.

"У вас такой шикарный цвет лица. Вам надо у нас остаться подольше.... Что она имела в виду?", - удивился Серж Собьявин.

"Джентельмен никогда не забудет напомнить даме о ее преклонном возрасте", - сьязвил Goga.

Ранее Макрон назвал Россию "глубоко европейской страной" и взбесил украинцев.