Зеленский рассказал, как на Донбассе боевики цинично убивают бойцов ВСУ

Владимир Зеленский прибыл на Донбасс / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки на передовую прокомментировал резкое обострение на Донбассе.

Как заявил президент, власть находится вместе с людьми-героями, а не прячется.

"Политики должны ездить на фронт, чтобы поддержать украинских военных. Когда оккупанты будут стрелять, армия будет отвечать. Мы помним каждого защитника, который погиб за Украину", – сказал на передовой Зеленский, передает PavlovskyNews.

Зеленский также отметил, что бойцам важно понимание, что их поддерживает власть и "не прячется в кабинетах, а находится там, где действительно люди – герои".

Глава государства признал, что есть обострение на Донбассе.

По его словам, все командиры видят, что в солдат ВСУ целятся снайперы.

Также Зеленский рассказал, что проехал по всем "горячим" точкам, где в последнее время было больше всего нарушений пророссийских боевиков.

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Накануне Зеленский отметил, что осложнение ситуации на Донбассе началось с декабря прошлого года, в результате чего погибли более 20 украинских военных.

Президент подчеркнул, что Украина постоянно призывает соблюдать режим "тишины".

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