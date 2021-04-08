Зеленский рассказал, как на Донбассе боевики цинично убивают бойцов ВСУ

По словам главы государства, власть не прячется в кабинетах, а находится там, где герои
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки на передовую прокомментировал резкое обострение на Донбассе.
Как заявил президент, власть находится вместе с людьми-героями, а не прячется.
"Политики должны ездить на фронт, чтобы поддержать украинских военных. Когда оккупанты будут стрелять, армия будет отвечать. Мы помним каждого защитника, который погиб за Украину", – сказал на передовой Зеленский, передает PavlovskyNews.
Зеленский также отметил, что бойцам важно понимание, что их поддерживает власть и "не прячется в кабинетах, а находится там, где действительно люди – герои".
Глава государства признал, что есть обострение на Донбассе.
По его словам, все командиры видят, что в солдат ВСУ целятся снайперы.
Также Зеленский рассказал, что проехал по всем "горячим" точкам, где в последнее время было больше всего нарушений пророссийских боевиков.
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Накануне Зеленский отметил, что осложнение ситуации на Донбассе началось с декабря прошлого года, в результате чего погибли более 20 украинских военных.
Президент подчеркнул, что Украина постоянно призывает соблюдать режим "тишины".
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Обострение на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.
- 6 апреля в российских вооруженных силах стартовали плановые контрольные проверки боеготовности армии. Войска выведены на полигоны с целью прохождения различных военных маневров. Проверка готовности войск организована во всех военных округах России.
- Спикер делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович утверждает, что Россия вряд ли пойдет на полномасштабное вторжение на территорию украинского государства. При этом он не исключает провокаций РФ на Донбассе.