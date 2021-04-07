Зеленский рассказал о серьезных потерях ВСУ на Донбассе

Владимир Зеленский высказался о ситуации на Донбассе / Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с главой военного комитета НАТО Стюартом Пичем и рассказал о потерях ВСУ на Донбассе.

Как сообщает Офис президента Украины, Зеленский поблагодарил НАТО за поддержку Украины на фоне усиления агрессии со стороны России.

"К сожалению, мы действительно видим сейчас осложнения на востоке Украины, на Донбассе. Действительно видим увеличение количества выстрелов", - сказал он.

Зеленский отметил, что осложнение ситуации на Донбассе началось с декабря прошлого года, в результате чего погибли более 20 украинских военных. Президент подчеркнул, что Украина постоянно призывает соблюдать режим "тишины".

Также украинский президент во время встречи поднял вопрос дезинформации. По его мнению, это мощный инструмент в гибридной войне.

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