Зеленский рассказал о серьезных потерях ВСУ на Донбассе

Президент Украины и глава военного комитета НАТО обсудили обострение на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с главой военного комитета НАТО Стюартом Пичем и рассказал о потерях ВСУ на Донбассе.
Как сообщает Офис президента Украины, Зеленский поблагодарил НАТО за поддержку Украины на фоне усиления агрессии со стороны России.
"К сожалению, мы действительно видим сейчас осложнения на востоке Украины, на Донбассе. Действительно видим увеличение количества выстрелов", - сказал он.
Зеленский отметил, что осложнение ситуации на Донбассе началось с декабря прошлого года, в результате чего погибли более 20 украинских военных. Президент подчеркнул, что Украина постоянно призывает соблюдать режим "тишины".
Также украинский президент во время встречи поднял вопрос дезинформации. По его мнению, это мощный инструмент в гибридной войне.
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Ситуация на Донбассе – о чем ранее сообщал Главред:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.
- 6 апреля в российских вооруженных силах стартовали плановые контрольные проверки боеготовности армии. Войска выведены на полигоны с целью прохождения различных военных маневров. Проверка готовности войск организована во всех военных округах России.