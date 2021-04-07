В Германии удивили ответом на заявление Зеленского о вступлении в НАТО

В Германии высказались о вступлении Украины в НАТО / УНИАН

В Германии поддерживают евроатлантические устремления Украины, но членства страны в НАТО пока что "нет на повестке дня".

Как заявила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, Украина является многолетним партнером НАТО, а сам Альянс принципиально исповедует "политику открытых дверей", пишет Deutsche Welle.

В то же время, по словам Деммер, "дальнейшие шаги в отношении членства в настоящее время не стоят на повестке дня".

Немецкий политик также указала на заявления НАТО, ЕС и других стран-партнеров по эскалации на востоке Украины и стягивании российских войск к границе. Деммер выразила поддержку "суверенитета и территориальной целостности Украины" со стороны Берлина.

Отметим, накануне президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и призвал его как можно скорее предоставить стране План действий по членству, назвав Альянс – "единственным путем к окончанию войны в Донбассе".

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