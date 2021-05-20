"Наше сокровище": Владимир Зеленский надел русскую косоворотку в День вышиванки

Владимир Зеленский / УНИАН

20 мая президент Украины Владимир Зеленский отметил День вышиванки, надев наряд не той национальности.

Соответствующие фотографии ко Дню вышиванки обнародовали президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в Instagram.

"В День вышиванки я почему-то всегда вспоминаю прабабушку Шуру. Возможно, потому, что она вышивала. У меня осталось несколько картин, которые она вышила крестиком (было у нее такое хобби). Они и сейчас висят в моем доме. К сожалению, в меня не осталось ни одной ее вышитой сорочки! Как бы я хотела иметь с ней еще и такую связь - через вышитый код, в котором она, возможно, передала бы мне свое послание. Знаю, что если бы у меня была такая сорочка, она имела бы примерно такой орнамент, как сегодня у нас с Владимиром ", - написала Елена Зеленская в сети.

Она добавила, что на Днепропетровщине, где родилась президентская чета, традиционные черно-красные вышивки, а крой женской рубашки - особенный, с квадратным вырезом - каре.Читайте такжеКатя Осадчая показала коллекцию своих самых модных вышиванок

Елена Зеленская и Владимир Зеленский / instagram.com/olenazelenska_official/

Отметим, сам президент по неизвестным причинам надел российскую народную рубашку - косоворотку. Об этом почти сразу ему в комментариях начали писать пользователи соцсетей.

"Наша гордость, наш символ с сокровище. З Днем вышиванки!", - написал он.

Отличаются они тканью, вышивкой и даже дизайном - "косой ворот" у русских, и "правильный" у вышиванок. Также отличительной чертой косоворотки является ношение ее "на выпуск", то есть не заправляя в штаны.

На пресс-конференцию, которая сегодня проходит в Киеве, он пришел в классическом костюме.

Как известно, косоворотка - рубаха с косым воротом, то есть с разрезом сбоку, а не посередине, как у обычных рубашек, предмет русского народного костюма. Косоворотки мужчин представляли собой конструкцию из двух полотнищ, которые покрывали спину и грудь и были соединены на плечах четырехугольными отрезами ткани. Все сословия носили рубахи одинакового покроя. Разница была лишь в качестве ткани.

Основными чертами традиционной украинской вышиванки являются разрез пазухи по середине, крой "до уставки", вышивка которая разнится в разных частях Украины, и иногда цвет - белая, черная, синяя могли попадаться чаще всего.