УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Россия не прощает своих детей": преподавательница университета Драгоманова плачет по Украине

19 декабря 2021, 22:05
Прослушать новость
Остановить

Бильченко не берут на работу по специальности и запрещают заниматься творческой деятельностью

Евгения Бильченко
Евгения Бильченко грустит по Украине / facebook.com/yevzhik

Скандальная экс-преподавательница Киевского педагогического университета имени Драгоманова Евгения Бильченко, которая назвала Украину "лимфоузлом в теле Америки" и после сказанного выехала в РФ, пожаловалась на травлю от россиян.

В частности, она утверждает, что не выдержит "второй волны травли" и говорит, что ее не берут на работу по специальности, а также запрещают заниматься творческой деятельностью.

"Я не могу им сказать, что меня не только преподавать не берут, мне запрещают дышать. Наказуемо напоминать, что я была доктором наук. Что я вообще-то — профессор, учёный", - написала Бильченко в Facebook.

Также она добавила, что ей запретили выступать со своими лекциями и стихами, писать, говорить.

"Выход: голодная смерть или работать на грубой физической работе", — пишет экс-преподавательница.

Реклама

По ее словам, вернуться в Украину ей некуда, ведь свой дом она продала.

"Дома близкий человек считает, что все решит бан моих гонителей. Он не видел, как в России срывали мне все выступления, он не понимает, каково это: прятаться постоянно, потеряв предназначение учителя и поэта. Я никогда не видела столько уничтожительной людской ненависти, мне это чуждо, я могу в ответ только умереть. Наверно, они хотят, чтобы я сказала: "Украинцы, не кайтесь и не возвращайтесь. Россия не прощает своих детей". А я не могу этого сказать… Ты должен искупить смертью все: и ошибки, и грехи, и подвиги. Так жить просто нельзя. Не приезжайте сюда, да…", - отметила Бильченко.

Напомним, скандал с Евгенией Бильченко возник в начале 2021 года из-за ее высказывания о переходе сферы обслуживания в Украине на государственный язык. Бильченко назвала его "маразмом", а Украину очертила "лимфоузлом на теле американской колонии".

Читайте также:

viber
скандал педагог Драгоманова Россия Евгения Бильченко
Сейчас вы просматриваете новость «"Россия не прощает своих детей": преподавательница университета Драгоманова плачет по Украине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Будет расти, как на дрожжах: дешевое супер удобрение для орхидей, которое есть у каждого на кухнеБудет расти, как на дрожжах: дешевое супер удобрение для орхидей, которое есть у каждого на кухне Большой куш и солидный заработок: топ-3 знака, которым до конца декабря привалит денежная удачаБольшой куш и солидный заработок: топ-3 знака, которым до конца декабря привалит денежная удача Любимый напиток - идеальное удобрение для цветов: как применить спитой чай и не погубить растениеЛюбимый напиток - идеальное удобрение для цветов: как применить спитой чай и не погубить растение Гороскоп на 2022 год для Стрельца: исполнение желаний и судьбоносная встречаГороскоп на 2022 год для Стрельца: исполнение желаний и судьбоносная встреча На украинских АЗС рухнули цены на бензин и ДТНа украинских АЗС рухнули цены на бензин и ДТ
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
22:05

"Россия не прощает своих детей": преподавательница университета Драгоманова плачет по Украине

21:49

Оружия хватит: в СНБО рассказали о готовности к возможному вторжению РФВидео

21:35

Все будут вовлечены в этот вопрос: Данилов детально рассказал о Плане обороны на случай вторжения РФВидео

21:22

Морозы будут трескучими недолго: в Украину ворвется неожиданное потеплениеВидео

20:58

Иностранцы выводят миллиарды из Украины: у Зеленского объяснили "бегство" инвесторов

Реклама
20:54

Отключение SWIFT: в России говорят, что переживут, но в санкции не верятВидео

20:20

Делегация Когресса США посетила УкраинуВидео

19:53

В Украине начался новогодний "елкопад"Видео

19:47

Названы три находки, которые принесут невероятную удачу и богатствоВидео

19:39

В Кривом Роге девушка насильно заливала кошку пивом: дело дошло до суда

19:30

Мистер Никто и звать его Никакмнение

19:12

Украина нарвалась на многомиллионный штраф: сорвала поставку Ан-178 в ПеруВидео

18:48

Аналитик назвал курс доллара до конца годаВидео

18:44

Вовина тысяча: куда украинцы тратят деньги за вакцинациюВидео

18:35

"Нас обманули": Украина требует компенсацию за отказ от ядерного оружияВидео

18:05

Под Киевом случилось масштабное ДТП: столкнулись 5 автомобилейВидео

17:58

В СНБО рассказали о "невидимом" оружии Украины в борьбе с РоссиейВидео

17:57

Цены на свинину пойдут вверх: когда ждать нового подорожания мясаВидео

17:39

На Новый год мандарины в цене станут "золотыми"Видео

17:19

"РФ понимает только язык силы": Ярош предложил разместить в Украине ядерное оружиеВидео

Реклама
17:14

Под Черниговом депутат насмерть сбил человека и скрылсяВидео

17:04

"Хочу Украину и Северный полюс": канадская газета создала карикатуру на ПутинаВидео

16:39

Медик рассказала, как справиться с постковидным синдромомВидео

16:27

В Украине вводят "налог на огород": кого освободят от платежейВидео

15:53

Жена футболиста сборной Украины сверкнула идеальными формами в крохотном бикини

15:39

В ПЦУ предложили отменить пост на новогодние праздникиВидео

15:29

Приметы на 20 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:14

Названы пять признаков заражения Омикрон-штаммом коронавирусаВидео

15:08

Холодная война с Россией или диалог: во Франции пригрозили Кремлю санкциямиВидео

14:49

Фэйл года: журналистка эпично оконфузилась в прямом эфиреВидео

14:38

"Назовем по-молодежному - митбол": Тищенко предложил иначе называть котлетыВидео

14:31

У Байдена есть несколько недель, чтобы предотвратить вторжение России в Украину – CNNВидео

14:11

Украинцев предупредили о вьюге и резком похолоданииВидео

13:56

"Оставить без шопинга в Париже": немецкая министр обороны призвала ужесточить санкции против Путина

13:52

НАТО никогда не пойдет на компромисс с Россией по Украине - СтолтенбергВидео

13:36

Платные пакеты могут позволить не все: киевлянка купила мороженого хека и унесла его в рукахВидео

13:00

Гороскоп на завтра 20 декабря 2021: Львам – знаки судьбы, Скорпионам – соперники, Козерогам – потериВидео

12:48

Украина оказалась на восьмом месте в мире по количеству эмигрантовВидео

12:40

Таскали за волосы и били в живот: в Луцке подростки избили кассира в супермаркетеВидео

12:39

На Днепропетровщине многодетная мать воровала продукты в супермаркете: как ее наказал суд

Реклама
12:33

Самый красивый зеленый маникюр на Новый год 2022, который впечатлит всех вокругФотоВидео

11:58

В Польше украинец жестоко зарезал работодателяВидео

11:39

Попал в жернова судьбы: в Николаеве обвальщик мяса упал в пресс и погиб

11:39

Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 фаршированные яйца: готовить всего 10 минутВидео

11:35

Все под контролем, Украина видит территорию РФ на 400 километров вглубь – ДаниловВидео

10:35

В Украине подорожал популярный овощВидео

10:19

С 1 января уйти на пенсию 60-летним станет сложнее: чиновники рассказали, что изменилось

10:10

Как получить 1000 гривен за вакцинацию и оформить карту: подробная инструкция в ДиеВидео

09:52

Гороскоп на сегодня 19 декабря 2021: Ракам – везение, Девам – деньги, Скорпионам – опасностьВидео

09:50

Гороскоп на 2022 год для Рыб: судьбоносные события и кардинальные переменыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять