"Россия не прощает своих детей": преподавательница университета Драгоманова плачет по Украине

Евгения Бильченко грустит по Украине / facebook.com/yevzhik

Скандальная экс-преподавательница Киевского педагогического университета имени Драгоманова Евгения Бильченко, которая назвала Украину "лимфоузлом в теле Америки" и после сказанного выехала в РФ, пожаловалась на травлю от россиян.

В частности, она утверждает, что не выдержит "второй волны травли" и говорит, что ее не берут на работу по специальности, а также запрещают заниматься творческой деятельностью.

"Я не могу им сказать, что меня не только преподавать не берут, мне запрещают дышать. Наказуемо напоминать, что я была доктором наук. Что я вообще-то — профессор, учёный", - написала Бильченко в Facebook.

Также она добавила, что ей запретили выступать со своими лекциями и стихами, писать, говорить.

"Выход: голодная смерть или работать на грубой физической работе", — пишет экс-преподавательница.

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По ее словам, вернуться в Украину ей некуда, ведь свой дом она продала.

"Дома близкий человек считает, что все решит бан моих гонителей. Он не видел, как в России срывали мне все выступления, он не понимает, каково это: прятаться постоянно, потеряв предназначение учителя и поэта. Я никогда не видела столько уничтожительной людской ненависти, мне это чуждо, я могу в ответ только умереть. Наверно, они хотят, чтобы я сказала: "Украинцы, не кайтесь и не возвращайтесь. Россия не прощает своих детей". А я не могу этого сказать… Ты должен искупить смертью все: и ошибки, и грехи, и подвиги. Так жить просто нельзя. Не приезжайте сюда, да…", - отметила Бильченко.

Напомним, скандал с Евгенией Бильченко возник в начале 2021 года из-за ее высказывания о переходе сферы обслуживания в Украине на государственный язык. Бильченко назвала его "маразмом", а Украину очертила "лимфоузлом на теле американской колонии".

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