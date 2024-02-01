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Откупиться от ВСУ смогут не все: в Раде объяснили модель "брони" от армии

Яна Ставская
1 февраля 2024, 19:35
Инициатива все еще в разработке и будет распространяться только на работающих военнообязанных.
Откупиться от ВСУ смогут не все: в Раде объяснили модель 'брони' от армии
Мобилизация 2024 продолжается / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

В Верховной Раде все еще рассматривают внедрение в мобилизационный процесс так называемой модели бронирования "критически важных" работников. Схема будет распространяться только на отдельную категорию граждан и всех не касается. Нардеп от "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам экономического развития ВР Дмитрий Наталуха объяснил, кто будет подпадать под модель и сколько это будет стоить.

В эфире телемарафона Наталуха подчеркнул, что бизнес будет решать, за кого из военнообязанных работников будет платить значительные военные сборы.

"Соответственно модель предусматривает, что предприятие может самостоятельно выбрать работника, который является для него критическим, и за него ежемесячно платить сумму увеличенного военного сбора на одного работника", - пояснил депутат.

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Сколько будет стоить откупиться от армии

Эта сумма варьируется от 6 до 50 тысяч, но эта вариация происходит исключительно потому, что существуют разные бизнесы разного масштаба и направления, добавил Наталуха.

"И есть бизнесы, у которых много устроено работников, говорят: "Мы не готовы платить больше 6 тысяч". Но, мне кажется, это крайность. Причем нижняя граница этой крайности. А есть бизнесы, которые говорят, что готовы за критического сотрудника, от которого зависит работа предприятия, платить и 50 тысяч гривен дополнительного военного сбора. И это высший предел", - рассказал "слуга".

На кого будет распространяться "бронь"

Речь идет исключительно о юридических и физических лицах-предпринимателях.

"Мы говорим о предпринимателях - это либо юридические, либо физические лица-предприниматели. Обычные физические лица не будут иметь возможность сами себя бронировать, просто заплатив деньги. У нас главная задача - это не сорвать мобилизацию, а наоборот поддержать ВСУ в рекрутинге путем сбора дополнительных средств в виде военного сбора", - ответил Наталуха.

Он пояснил, что бизнес в случае внедрения такой модели будет подавать список тех, кого хочет забронировать.

"Любой, кто не трудоустроен официально, не имеет рабочего места, не сможет сам себя забронировать, независимо от того, какую сумму предложит. Нам интересно забронировать экономически активных игроков", - высказался Наталуха.

Кого будут бронировать от армии - смотрите видео:

Откупиться от ВСУ смогут не все: в Раде объяснили модель 'брони' от армии

Мужчинам хотят предложить платную отсрочку от армии

Накануне Главред писал, что народные депутаты рассматривают вариант "платного" бронирования от армии для "ФОПов". Такой ежемесячный "платеж" будет составлять не менее 40 тысяч гривен. Ранее такая инициатива распространялась только на работников крупных компаний.

Ранее работники ФЛП имели право на бронь при условии выполнения оборонного заказа или других работ для органов местной власти и военных администраций. Деятельность надо было подтверждать договорами и документами.

При этом бронирование от мобилизации на службу в Украине предоставят еще одной группе граждан, работающих на стратегических предприятиях, например, ряду медийщиков.

Предыдущий законопроект Кабмина, который позволил бы значительно упростить призыв военнообязанных, после громкой огласки и критики со стороны омбудсмена Дмитрия Лубинца Комитет по нацбезопасности ВР вернул правительству.

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