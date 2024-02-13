'Нет возможностей удерживать Авдеевку': ВСУ получили мощное подкрепление - спикер 110-й ОМБр

Российские силы пытаются перерезать линию поставки в Авдеевку, они преобладают в силах.

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Россия любыми способами пытается захватить Авдеевку / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко

Некоторые подразделения 110-й отдельной механизированной бригады в Авдеевке заменили другими подразделениями ВСУ. Ресурсы бригады недостаточны для удержания города, поэтому пришло подкрепление. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач в эфире Радио Свобода.

"У нас нет достаточных возможностей, чтобы удерживать город, но приходит подкрепление, и мы рассчитываем на дружественные подразделения... Впервые за почти два года функционирования 110-й отдельной механизированной бригады некоторые наши подразделения полноценно вывели из боев для отдыха и ротации. Действительно, пришло подкрепление. Я не буду говорить, что это за подразделение. Но это мощная поддержка, нам немного так спокойнее стало, когда она пришла", - рассказал Секач.

По его словам, бои за Авдеевку и окрестности города продолжаются. Оккупанты пытаются перерезать линию снабжения и имеют преимущество в силах. Секач отметил, что Россия пытается захватить город до президентских выборов, которые состоятся в марте, и использует для этого все доступные средства.

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"У них есть преимущество в авиации полноценное, то есть мы не можем никак повлиять на авианалеты, на бомбежки города и наших позиций. У них огромное количество личного состава, с которым они не считаются, и они экспериментируют постоянно разными группами, используя бронетехнику. У них есть задача, и они пытаются выполнить ее как угодно", - добавил он.

Ситуация вблизи Авдеевки

Напомним, аналитик BILD Юлиан Рёпке считает, что российские оккупанты могут захватить Авдеевку "в ближайшие дни или недели". Данные OSINT-сообщества DeepState подтверждают продвижение россиян на север и юг города, конкретно в районах Нововодяного и Клещеевки.

Также российские войска продолжают продвигаться на Авдеевском направлении, с целью перерезания главной линии снабжения украинских военных в Авдеевке, по данным ISW.

Кроме этого, командир 47-й ОМБр, Дмитрий Рюмшин, утверждает, что российские захватчики не могут окружить или захватить Авдеевку, пока украинские военные имеют достаточные силы для обороны. Он отметил, что российские силы периодически пытаются прорвать оборону малыми группами после авиационных ударов, но украинские военные стойко удерживают свои позиции.

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