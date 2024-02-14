"Младенца похоронили вместе с мамой": история семьи, которую РФ сожгла заживо в Харькове

Семья Путятиных выезжала из Харькова в Черкассы, но потом вернулась. Район, где они жили, ранее никогда не обстреливали оккупанты.

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Семья Путятиных погибла 10 февраля в результате атаки дронов на Харьков / Коллаж: Главред, фото: khar.gp.gov.ua, facebook.com/victims.of.russia, t.me/synegubov

В понедельник, 12 февраля, в Харькове попрощались с семьей Путятиных — Ольгой, Григорием и их тремя детьми, которые погибли в результате российской атаки дронами в ночь на 10 февраля.

Речь идет о 35-летней работнице местной прокуратуры Ольге Путятиной, ее 38-летнем муже Григории и троих сыновьях. Самому младшему из мальчиков было 10 месяцев, среднему – 4 года, старшему – 7 лет.

Коллега Ольги Юлия Захарова, которая была крестной детей, рассказала в комментарии ТСН.ua о семье, которую убили российские оккупанты.

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По словам Юлии, семья выезжала из Харькова в Черкассы, но потом вернулась. Район, где они жили в Харькове, до этого никогда не обстреливали.

Погибшую Ольгу Путятину Захарова знала с первого курса института.

"Для меня гибель этой семьи – очень большая трагедия. Я еще не совсем осознаю, что все это произошло. Об Оле могу сказать, что она была очень ответственным человеком, очень правильным. Можно согласиться, что родить третьего ребенка и еще во время войны – это не просто. Но они не падали духом, строили планы, все делали для детей", - рассказала Юлия.

Младший сын Ольги, 10-месячный младенец, был похоронен в одном гробу с мамой.

"Нам сказали, что таких детишек, которым не исполнилось одного года, хоронят вместе с мамой. Тем более, он погиб на ней... О среднем мальчике могу сказать, что он мечтал пойти на бокс. Память о них будет в наших сердцах", — добавила Юлия.

Алексей - самый старший из погибших мальчиков - учился во втором классе.

Атака дронов на Харьков 10 февраля

В ночь на 10 февраля российские оккупанты ударили дронами по Харькову. Под удар попала нефтебаза. В результате разлилось топливо и загорелось.

Попадание зафиксировали в Немышлянском районе. Возникло несколько масштабных пожаров. 15 жилых частных домов дотла сгорели.

В результате пожара погибла целая семья из пяти человек. Позже выяснилось, что погибли прокурор Чугуевской окружной прокуратуры Путятина Ольга Сергеевна со своим мужем и тремя сыновьями - Алексеем, Михаилом и Павлом.

Кроме того, в Харькове погибла пожилая пара с инвалидностью – это 66-летний мужчина и его 65-летняя жена. Пенсионер был парализован.

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