Оказались в заложниках огня: в Харькове погибла вся семья прокурора

Вражеская атака БпЛА на жилые дома в Харькове 10 февраля забрала жизнь у взрослых, детей и младенца.

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В Харькове погибла вся семья прокурора / коллаж: Главред, фото: Игорь Терехов, Харьковская областная прокуратура

Сегодня ночью, с 9 на 10 февраля, оккупанты ударили беспилотниками по АЗС в Харькове, в следствие чего загорелось горючее. Огонь охватил больше десяти жилых домов, в которых были люди. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Днем 10 февраля стало известно, что ночная атака забрала жизни 7 человек, среди которых есть трое детей - младенец, 4-летний и 7-летний ребенок.

Среди погибших, как сообщили в Харьковской областной прокуратуре есть и прокурор Чугуевской окружной прокуратуры Путятина Ольга Сергеевна со своим мужем и тремя сыновьями - Алексеем, Михаилом и Павлом.

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Ольге было всего 35 лет, она работала в органах прокуратуры с июня 2012 года, а во время атаки пребывала в декретном отпуске.

"Навсегда в наших сердцах...Семья оказалась заложником огня в собственном доме. Весь коллектив выражает искреннее сочувствие родным и близким", - написали в ведомстве.

Также мэр города Игор Терехов сообщил, что количество пострадавших от атаки увеличилось до 57 человек. Все они - жители улицы Котельной и остались без ничего. В городе собирают помощь.

В Харькове погибла целая семья / скриншот

Вражеская атака в ночь с 9 на 10 февраля

Как сообщал Главред, в ночь на 10 февраля российские оккупанты ударили дронами по Харькову. Во время пожара погибли семь человек, среди них трое детей. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, с 22:46 оккупанты наносили удары по Харькову дронами-камикадзе типа "Shahed". Попадание зафиксировали в Немышлянском районе.

Также стало известно, что в Харькове в результате атаки российских оккупантов погибли пожилые супруги. Парализованный 66-летний мужчина и его 65-летняя жена с инвалидностью оказались в огненной ловушке, когда огонь перекинулся на их дом.

Ещё известно, что мать с детьми заживо сгорели в своей спальне после ночного обстрела армией РФ. На месте пожара не смогли найти тело погибшего младенца, который стал жертвой атаки российских оккупантов.

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