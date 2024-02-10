Мать прижимала детей к груди: подробности гибели семьи в Харькове из-за атаки РФ

Во время тревог родители с детьми прятались в подвале. Но на этот раз во двор ворвалось пламя. Все семеро оказались в огненной ловушке.

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В Харькове дроны РФ убили целую семью / Коллаж: t.me/synegubov, Главред, фото: Facebook Сергій Болвінов

В Харькове мать с детьми заживо сгорели в своей спальне после ночного обстрела армией РФ. На месте пожара не смогли найти тело погибшего младенца, который стал жертвой атаки российских оккупантов.

"Найти тело младенца на месте невозможно. Температура горения была такой, что кости и тело младенца превратились почти в пепел", - рассказал начальник управления полиции области Сергей Болвинов.

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"Все собираем и везем в морг на экспертизу", - добавил он.

Найти тело младенца на месте невозможно / Фото: Facebook Сергій Болвінов

Предположительно, мать держала детей, обнимая и прижимая к груди.

Позже Болвинов сообщил, что найдены все семь тел членов семьи, сгоревшей живьем.

"Старшему Леше было семь лет, среднему Михаилу – четыре года, самый младший – Павел, ему было десять месяцев", - сообщил он.

Во время тревог родители с детьми прятались в подвале. Но на этот раз во двор ворвалось пламя. Когда семья побежала прятаться, возле дома уже горели две машины и топливо. Все семеро оказались в огненной ловушке. Предварительно установлено, что старший и младший мальчики были с мамой.

"А средний Михаил всегда бегал за папой. Мужчина вероятно, потерял сознание первым, а малыш - забился в угол, сам в кухне. Там мы его и нашли. Мать с двумя другими сыновьями пыталась спастись в ванной, держала детей в объятиях", - сказал Болвинов.

Все тела очень сильно обгорели и для окончательных выводов понадобится ДНК-экспертиза.

Атака дронов 10 февраля

В ночь на 10 февраля российские оккупанты ударили дронами по Харькову. Под удар попала нефтебаза. В результате разлилось топливо и загорелось.

Попадание зафиксировали в Немышлянском районе. Возникло несколько масштабных пожаров. 15 жилых частных домов дотла сгорели.

В результате пожара погибла целая семья из пяти человек: муж с женой и трое их детей - семилетний, четырехлетний и семимесячный мальчики.

В другом доме погибли 66-летний мужчина и его 65-летняя жена. Получили ранения две женщины 61 и 39 лет, а также 45-летний мужчина.

В Воздушных силах сообщили, что РФ атаковала Украину при помощи 31 ударного БпЛА типа Shahed-136/131 из Балаклавы и мыса Чауда – Крым, Курской области РФ.

Основные направления удара - Одесская и Харьковская области. В результате боевой работы уничтожены 23 "шахеда".

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