В ВМС ВСУ прокомментировали ликцидацию БДК Цезарь Куников

В Военно-морских силах Украины также отметили, что российский БДК в оккупированном Крыму был уничтожен в день смерти самого Цезаря Куникова.

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Крушение "Цезарь Куников" - удачная операция ГУР, - ВМС ВСУ/ Коллаж: Главред, фото: ГУР, скриншот YouTube

Бойцы Главного управления разведки Минобороны отработали по очередной лишней вражеской цели в Черном море. Большой десантный корабль оккупантов Цезарь Куников затонул. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

В эфире Радио Свобода он напомнил о циничном заявлении Путина в 2000 году, когда затонула атомная подводная лодка Курск в РФ.

"Как говорил президент Российской Федерации в свое время, "она утонула" (речь о словах Путина о подлодке "Курск", которая со 118 членами экипажа затонула в 2000 году в Баренцевом море). Вот в принципе можем его словами прокомментировать ситуацию, которая произошла с большим российским десантным кораблем "Цезарь Куников". Коллеги из Главного управления разведки в очередной раз отработали по очередному лишнему объекту в Черном море", - сказал Плетенчук. видео дня

Также представитель ВМС ВСУ назвал "плохой удачей" тот факт, что российский корабль затонул в день смерти советского офицера Куникова, в честь которого судно и назвали.

"Может это плохая удача, не каждому Цезарю удается два раза умереть в один день", - подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

ВСУ уничтожили корабль РФ Цезарь Куников

В Крыму прогремели взрывы рано утром, 14 февраля. Звуки взрывов слышали жители Ялты, Мисхора и Алупки. Сообщалось о возможном ударе по большому российскому десантному кораблю. В район взрывов вылетали вертолеты.

Бойцы ГУР сокрушили БДК РФ Цезарь Куников в Крыму, корабль затонул, позже сообщила Украинская правда со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины. В Минобороны России не подтверждали и не опровергали сообщение.

Украина уничтожила российский корабль Цезарь Куников в Крыму, заявили в Генеральном штабе ВСУ. Сокрушение корабля – совместная операция украинских военных и бойцов ГУР. В момент удара корабль находился в территориальных водах вблизи Алупки.

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