'Будет означать объявление войны': военный о влиянии КНР на производство дронов в Украине

Производство дронов в Украине подорожает, если Китай перекроет пути поставки комплектующих в страну.

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Чем рискует Украина в случае перекрытия каналов поставок комплектующих для дронов Китаем / Коллаж: Главред, фото: facebook.com / DronariumUkraine

Исторически сложилось так, что Китай является самым дешевым и доступным поставщиком комплектующих для дронов. Перекрытие каналов снабжение комплектующих для дронов Китаем будет свидетельствовать о формальном объявлении войны Украине на стороне России. Об этом в интервью Главреду рассказал военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов.

По его словам, сейчас большинство украинских компаний покупают комплектующие для дронов через европейские и южноамериканские фирмы. Касьянов отметил, что были периоды, когда китайские компании отказывались продавать свою продукцию украинским, но при этом поставляли ее России.

"Сейчас почти нет украинских компаний, которые покупают комплектующие напрямую в Китае - обычно их покупают через европейские и южноамериканские фирмы", - пояснил военный. видео дня

В случае, если Китай откажется продавать комплектующие для дронов европейским компаниям, дроны для Украины могут подорожать и стать менее доступными, подчеркнул Касьянов. Он также отметил, что другие производители не производят необходимые комплектующие в таких объемах.

"Дроны станут дороже и их будет меньше, потому что другие производители не производят комплектующих в таких объемах. Комплектующие американского производства значительно дороже, чем китайские", - добавил военнослужащий ВСУ.

Касьянов утверждает, если Китай перекроет косвенные пути, через которые Украина покупает комплектующие, то это будет означать фактическое объявление Украине войны.

"Если Китай так поступит, это фактически будет означать объявление нам войны на стороне России. Пока Китай, с одной стороны, поддерживает Россию тем, что порой открыто не продает комплектующие украинским компаниям, но их можно купить, например, через польскую компанию. Но если и этот канал будет перекрыт, это будет означать фактическое объявление войны", - подытожил он.

Дроны для войны в Украине

Напомним, главная проблема Украины в сфере производства дронов - отсутствие профессионального управления этим направлением. По словам военнослужащего и блогера Юрия Касьянова, в стране нет единого координирующего органа, что ведет к непрофессиональному подходу к развитию этой отрасли.

Также Нидерланды присоединятся к военной коалиции, которая предоставит Украине передовые технологии беспилотников и усилит ее наступательные возможности в войне против России. Такое решение позволит обеспечить Украину дронами в очень короткие сроки.

Как сообщал Главред, именно украинские дроны уничтожили российский корабль "Цезарь Куников". Морские дроны атаковали корабль "стаей" с разных сторон и последовательно попадали в его ключевые точки.

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