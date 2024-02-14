УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Закупают все подряд: военный назвал главную проблему для украинских дронов

Юрий Берендий
14 февраля 2024, 15:01обновлено 14 февраля, 15:47
По словам военнослужащего, в Украине по состоянию на сейчас нет единого органа, который бы отвечал за производство по закупке дронов.
Закупают все подряд: военный назвал главную проблему для украинских дронов
Военный назвал главную проблему для украинских дронов / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Самая большая проблема, которая связана с производство дронов в Украине заключается в том, что этим сверхважным сейчас направлением руководят абсолютно непрофессиональные люди, которые не разбираются в дронах. Об этом в интервью Главреду рассказал военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов.

По его словам, в Украине нет единого органа, который бы занимался этой проблематикой.

"У нас есть множество всяческих министерств, ведомств, комитетов, которые занимаются куда менее важными делами. Скажем, министерство по делам молодежи и спорта, у которого сейчас нет много работы, потому что, например, чемпионаты по футболу не проводятся в Украине, у отрасли мало денег, но министерство есть. А министерства, которое бы занималось дронами, у нас нет", - указывает он.

видео дня

Касьянов добавляет, что беспилотники закупает немало структур, в частности: Минобороны, Нацгвардия, СБУ, ГУР, Служба внешней разведки, Госпогранслужба.

"И везде там сидят важные чиновники, которые дронов даже в глаза никогда не видели (разве что на выставке), никогда их не разрабатывали и не применяли. И все эти люди формируют государственную политику. То есть главная проблема в том, что всем заведуют абсолютно непрофессиональные люди, и уже отсюда вытекают и другие проблемы", - резюмирует военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов.

Кто такой Юрий Касьянов

Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", глава инициативы "A. Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV".

Окончил Киевское высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году.

На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

Производство дронов для Сил обороны Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина в этом году планирует произвести тысячи беспилотников дальнего радиуса действия, предназначенных для ударов в глубину территории России, и уже существует по меньшей мере 10 компаний, которые изготавливают дроны, способные долетать до Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров утверждает, что украинские производители уже достигли паритета с россиянами в количестве изготовленных дронов.

Президент Владимир Зеленский поручил создать в структуре Вооруженных Сил отдельный вид сил беспилотных систем. Об этом говорится в указе от 6 февраля 2024 года.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине дроны
Реклама

Главное за день

Штормовые порывы ветра и мокрый снег: синоптик назвала дату опасной погоды

Штормовые порывы ветра и мокрый снег: синоптик назвала дату опасной погоды

15:44 Синоптик
РФ во время удара по "Куникову" потеряла не только БДК, но и танки: подробности атаки ВСУ

РФ во время удара по "Куникову" потеряла не только БДК, но и танки: подробности атаки ВСУ

15:14 Украина
Поставка современных дронов для Украины: еще одна страна присоединилась к коалиции

Поставка современных дронов для Украины: еще одна страна присоединилась к коалиции

14:29 Мир
Все главные новости

Популярное

Что нельзя клеить суперклеем: простые советы, которые должен знать каждый 13257

Что нельзя клеить суперклеем: простые советы, которые должен знать каждый

В Украину врывается почти 7-бальная магнитная буря: как долго она продлится 9731

В Украину врывается почти 7-бальная магнитная буря: как долго она продлится

Нет возможностей удерживать Авдеевку : ВСУ получили мощное подкрепление - спикер 110-й ОМБр 6551

"Нет возможностей удерживать Авдеевку": ВСУ получили мощное подкрепление - спикер 110-й ОМБр

Армия Украины потопила БДК Цезарь Куников: у Путина сделали первое заявление 4713

Армия Украины потопила БДК Цезарь Куников: у Путина сделали первое заявление

Последние новости

15:44

Штормовые порывы ветра и мокрый снег: синоптик назвала дату опасной погоды

15:42

Зефир в домашних условиях: как нужно делать тающее во рту лакомствуВидео

15:30

Идет на рекорд: Сергей Тигипко в восьмой раз станет отцомВидео

15:21

"Это не сработает": военный о том, что не так с указом Зеленского о Силах БПЛА

15:14

РФ во время удара по "Куникову" потеряла не только БДК, но и танки: подробности атаки ВСУ

Касьянов - о революции дронов в военном деле: "Украине надо срочно менять подходы"Касьянов - о революции дронов в военном деле: "Украине надо срочно менять подходы"
15:01

Закупают все подряд: военный назвал главную проблему для украинских дронов

14:30

В России скончалась актриса "Бриллиантовой руки"

14:29

Поставка современных дронов для Украины: еще одна страна присоединилась к коалиции

14:29

Церковный праздник 15 февраля: почему нельзя класть деньги на кухонный стол

Реклама
14:25

Китай сыграл на руку Путину: скрыто поддержал РФ и выдвинул абсурдное требование

14:14

Яркие конкурсы и новый капитан: когда смотреть премьеру нового сезона "Я люблю Україну" на ТЕТ

14:07

"Большинство моряков погибли": в ГУР озвучили детали уничтожения "Цезаря Куникова"

14:03

Зачем класть мел в холодильник: секрет опытных хозяек

13:47

MamaRika рассказала про свой ЛГБТ-опыт: "Не против повторить"

13:19

Ситуация в Авдеевке резко меняется: ВСУ готовят запасные логистические пути

13:13

Денисенко умилила фанатов тем, как муж-воин поздравил ее с Днем святого Валентина

13:10

"Инициатива" Трампа о помощи Украине: республиканцы с ним поговорили, детали

13:05

Вера Брежнева впервые ответила на хейт за работу и проживание в РФ до войны

12:54

Почему нельзя нервничать беременным: как справиться со стрессами и избежать последствийВидео

12:44

Колонна сгорела дотла: ВСУ устроили огненный "сюрприз" оккупантам под Авдеевкой

Реклама
12:15

"Самая горячая точка фронта": в ВСУ рассказали, куда враг бросил основные силы

12:15

Нужно найти собаку в куче листьев за 9 секунд: справятся только самые умные

12:13

Дмитрий Ступка женится: актер беглец-раскрыл подробности свадьбы

12:00

Убийство украинского баскетболиста в Германии: стали известны новые детали

11:53

Приказал выбросить из окна: Максакова рассказала, как Путин избавился от поклонника КабаевойВидео

11:49

Армия Украины потопила БДК Цезарь Куников: у Путина сделали первое заявление

11:39

Дженнифер Лопес намекнула на окончание карьеры

11:37

В ВМС ВСУ прокомментировали ликцидацию БДК Цезарь Куников

11:23

Почему арабика лучше робусты: чем отличаются два популярных сорта кофе

11:22

Польша перекрывает границу с Украиной: что случилось

11:13

Вера Брежнева умилила фанатов редким фото с мамой и тремя сестрами

10:52

Конгрессвумен Спартц из Украины не читала и не поддержит закон о $60 млрд для Киева

10:46

"В Кремле удивились": политтехнолог назвал угрозу, которой испугался режим ПутинаВидео

10:39

"Бои в старой части города": в ГВА раскрыли детали о ситуации в Авдеевке

10:22

Magura уничтожила "Цезаря": в ГУР раскрыли подробности атаки на корабль РФ в КрымуВидео

10:06

"Младенца похоронили вместе с мамой": история семьи, которую РФ сожгла заживо в Харькове

09:56

Кабаевой больше нет: СМИ узнали о новой любовнице ПутинаВидео

09:48

Мирные переговоры с Украиной: в разведке Эстонии отреагировали на заявления РФ

09:34

Украина уничтожила российский корабль Цезарь Куников в Крыму: в ВСУ раскрыли деталиВидео

09:13

РФ имеет численное преимущество: Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте

Реклама
08:45

В Сенате США придумали, как обойти отказ Джонсона голосовать за помощь Украине – Politico

08:40

Гороскоп на завтра 15 февраля 2024: Водолей - назревают перемены, Рыбам - важный звонок

08:38

Потерянное время: о разорванных "нейронных связях" в управлении ВСУмнение

08:32

Что означает "цмулити" и "гайнувати": языковед объяснил колоритные словаВидео

08:29

Бойцы ГУР сокрушили БДК РФ Цезарь Куников в Крыму, корабль затонул – УП

07:49

Республиканец Джонсон не будет выносить помощь Украине на рассмотрение Конгресса - NYT

07:35

Нужно найти спрятанного человека за 4 секунды: сложная загадка для самых сообразительных

07:34

В Крыму прогремели взрывы: поражен десантный корабль войск РФ – соцсетиВидео

07:30

РФ нападет на страны Балтии и получит по зубам: астролог предсказал крах плана МосквыВидео

07:28

Эстония скоро может закрыть границы с Россией: в чем причина

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять