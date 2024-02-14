Закупают все подряд: военный назвал главную проблему для украинских дронов

По словам военнослужащего, в Украине по состоянию на сейчас нет единого органа, который бы отвечал за производство по закупке дронов.

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Военный назвал главную проблему для украинских дронов / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Самая большая проблема, которая связана с производство дронов в Украине заключается в том, что этим сверхважным сейчас направлением руководят абсолютно непрофессиональные люди, которые не разбираются в дронах. Об этом в интервью Главреду рассказал военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов.

По его словам, в Украине нет единого органа, который бы занимался этой проблематикой.

"У нас есть множество всяческих министерств, ведомств, комитетов, которые занимаются куда менее важными делами. Скажем, министерство по делам молодежи и спорта, у которого сейчас нет много работы, потому что, например, чемпионаты по футболу не проводятся в Украине, у отрасли мало денег, но министерство есть. А министерства, которое бы занималось дронами, у нас нет", - указывает он. видео дня

Касьянов добавляет, что беспилотники закупает немало структур, в частности: Минобороны, Нацгвардия, СБУ, ГУР, Служба внешней разведки, Госпогранслужба.

"И везде там сидят важные чиновники, которые дронов даже в глаза никогда не видели (разве что на выставке), никогда их не разрабатывали и не применяли. И все эти люди формируют государственную политику. То есть главная проблема в том, что всем заведуют абсолютно непрофессиональные люди, и уже отсюда вытекают и другие проблемы", - резюмирует военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов.

Кто такой Юрий Касьянов Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", глава инициативы "A. Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV". Окончил Киевское высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году. На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

Производство дронов для Сил обороны Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина в этом году планирует произвести тысячи беспилотников дальнего радиуса действия, предназначенных для ударов в глубину территории России, и уже существует по меньшей мере 10 компаний, которые изготавливают дроны, способные долетать до Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров утверждает, что украинские производители уже достигли паритета с россиянами в количестве изготовленных дронов.

Президент Владимир Зеленский поручил создать в структуре Вооруженных Сил отдельный вид сил беспилотных систем. Об этом говорится в указе от 6 февраля 2024 года.

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