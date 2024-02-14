Поставка современных дронов для Украины: еще одна страна присоединилась к коалиции

По словам министра обороны Нидерландов, это решение позволит обеспечить Украину дронами в очень короткие сроки.

https://glavred.info/world/postavka-sovremennyh-dronov-dlya-ukrainy-eshche-odna-strana-prisoedinilas-k-koalicii-10541705.html Ссылка скопирована

Нидерланды присоединились к коалиции дронов для Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Нидерланды присоединяются к военной коалиции, которая предоставит Украине передовые технологии беспилотников и усилит ее наступательные возможности в войне против России. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью Reuters.

По ее словам, для Нидерландов это может означать дополнительные расходы в дополнение к 2 миллиардам евро, выделенных на помощь Украине на 2024 год.

"Мы, конечно, знаем, что дроны очень важны в этой войне. Именно поэтому мы присоединяемся к коалиции по разработке беспилотников, которую Украина создала вместе с Латвией, вместе с другими странами, чтобы убедиться, что мы делаем именно это - увеличиваем производство, используем новейшие технологии и предоставляем именно то, что нужно Украине", - сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. видео дня

Великобритания и Нидерланды уже помогали Украине развивать свой парк беспилотников.

"Новым является то, что мы сейчас формируем эту коалицию. То есть мы объединяем, скажем так, то, что мы делаем отдельно, в одну коалицию, которая сможет реагировать на новые запросы Украины, поскольку они видят, как развивается борьба на фронте. И я думаю, что в этом сила этой коалиции", - сказала она в своем офисе в Гааге.

Работая вместе, коалиция сможет реагировать на изменение тактики Киева в военное время.

"И я думаю, что в этом и будет сила этой коалиции, в том, что она сможет обеспечить в очень короткие сроки то, что им нужно", - сказала она.

Оллонгрен добавила, что Нидерланды предоставят высокотехнологичную экспертизу из коммерческого сектора, но отказалась предоставить технические или финансовые детали.

Производство дронов для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские заводы готовы изготавливать боеприпасы для миллиона дронов, которые передадут украинским защитникам в 2024 году. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

На строящемся под Киевом заводе Bayraktar планируется ежегодный выпуск более 100 единиц дронов. Об этом заявил генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар.

Украина может произвести более одного миллиона дронов для нужд Вооруженных Сил. Многое в этом зависит от технических характеристик аппаратов. Рынок значительно развился и может работать на большем объеме, чем предусмотрено сметой. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.