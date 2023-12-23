'Заводы готовы': Украина сможет обеспечить боеприпасами миллион дронов

В 2024 году украинские заводы планируют изготовить боеприпасы для миллиона дронов, которые будут переданы Вооруженным Силам Украины.

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Украинские заводы готовы изготавливать боеприпасы для миллиона дронов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/zalizni_zminy

Украинские заводы готовы изготавливать боеприпасы для миллиона дронов, которые передадут украинским защитникам в 2024 году. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в Telegram.

Заявление Президента Украины о намерении изготовить миллион дронов вызвало бурные обсуждения. В частности, общественность дискутировала не только о количестве дронов, но и о стратегиях их применения, доктрине использования в боевых условиях и возможности обеспечения их боеприпасами.

По словам Камышина, в стране уже функционирует более 50 производителей боеприпасов для дронов, как государственных, так и частных. Эти предприятия обладают способностью производить боеприпасы разного веса - от 300 граммов до 10 килограммов, разных видов и назначения.

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"Относительно боеприпасов для дронов – способности для их производства у нас есть. Дерегуляция в этом сегменте дала развитие многим новым производителям. Мы сейчас имеем более 50 производителей боеприпасов для дронов, как государственных, так и частных, способных производить боеприпасы весом от 300 г до 10 кг, различных видов", - сказал Камышин.

Министр Камышин отметил, что команда Министерства обороны активно испытывает новые боеприпасы для дронов и быстро внедряет их в вооружение. Он подчеркнул, что производство боеприпасов для дронов должно происходить на заводах, а не в окопах, и украинские предприятия готовы к этой задаче.

"Боеприпасы для дронов должны производиться в заводских условиях, а не в окопах. И заводы к этому готовы", - добавил он.

Напомним, украинские дроны эффективно ударяют по военным объектам России, что свидетельствует об успешности этой стратегии. Увеличение количества ударов подтверждает важность этой тактики в украинской обороне.

Также прогнозируемый миллион lронов, который обещал президент Зеленский до 2024 года, недостаточен, убеждает аналитик. Сергей Згурец указывает на необходимость по меньшей мере 2 миллиона дронов для удовлетворения потребностей армии.

Кроме этого, украинские войска используют аналог"Шахедов" - AQ 400 Scythe с дальностью 750 км в противостоянии оккупантам. Стоимость одного дрона, по данным Defense Express, составляет 15 тысяч долларов, но с учетом внутренней системы может увеличиться до 30 тысяч долларов.

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