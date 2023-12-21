Одного миллиона дронов не хватит: эксперт объяснил ситуацию с БПЛА в ВСУ

Эксперт предостерег, что дроны не компенсируют нехватку снарядов и боеприпасов на фронте.

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Обещанного президентом Владимиром Зеленским миллиона дронов на 2024 год войску не хватит, убежден военный аналитик Сергей Згурец. По его словам, Украине нужно по меньшей мере 2 миллиона таких БПЛА, чтобы минимизировать разрыв в темпах производства дронов в РФ.

А вот темпы производства дальнобойных дронов с дальностью более 1000 км должны быть не меньше, чем темпы снабжения и использования "Шахедов" россиянами, отметил Згурец в блоге Эспрессо.

"В частности, от 200 до 400 единиц в месяц. Именно такие цели нужно ставить перед нашей промышленностью", - отметил эксперт. видео дня

Также стоит понимать, добавил он, что дроны не компенсируют нехватку снарядов и боеприпасов на фронте. Поскольку эта составляющая критически определяет характер боевых действий на всей линии фронта.

Миллион дронов для ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что в следующем году отечественные производители обеспечат войско миллионом дронов. Такое заявление глава государства сделал во время итоговой пресс-конференции 19 декабря.

В частности, Зеленский признался, что по поводу обеспечения ВСУ БПЛА и эффективности уже имеющейся логистики на последней Ставке у него произошел спор с военными. После этого президент пообещал, что бригады ВСУ будут обеспечены дронами отечественного производства.

Ранее бригадный генерал Александр Тарнавский признал нехватку артснарядов на передовой, что вынудило командование свернуть некоторые военные операции. По словам нардепа Александры Устиновой, в случае перебоев с поставками Западом вооружения Украина вынуждена будет отказаться от наступательных действий.

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