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Гороскоп на 2024 год: у каких знаков изменится жизнь в год Дракона

Олег Макаров
22 декабря 2023, 14:00
Астролог Влад Росс рассказал, для каких знаков зодиака 2024 год будет судьбоносным и в какой сфере жизни им ждать важных событий.
Астролог Влад Росс предсказал четырем знакам кардинальные перемены в 2024 году
Астролог Влад Росс рассказал, каким знакам зодиака ждать больших перемен в 2024 году / Главред

Для нескольких знаков зодиака новый 2024 год станет периодом важных перемен в жизни, которые во многом повлияют на дальнейшую судьбу этих знаков. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс, а также назвал сферы жизни, в которых следует ждать существенных трансформаций и важных событий.

По словам астролога, больших перемен нужно ждать четырём знакам зодиака.

Овен

Перемены в жизни Овна в 2024 году будут касаться их близких и родных, а также отношений с окружающими в целом. В семье Овна в год Дракона произойдут самые кардинальные трансформации.

Например, во второй половине 2024 года в семейных отношениях могут возникнуть сложности, поскольку транзит Чёрной Луны по этому знаку может привести к недопониманию между супругами, ссорам и конфликтам. Когда Чёрная Луна войдёт в 7-й дом гороскопа Овна, станут возможны измены, конфликты и разрыв отношений. В это время важно не горячиться и действовать взвешенно, принимая решения, а также следует быть осторожнее в словах и эмоциях.

Весы

А вот у Весов перемены, которые принесёт 2024 год, будут связаны, прежде всего, с получением высшего образования и защитой второго диплома. Кроме того, возможна кардинальная смена места жительства и выезд за границу. С мая и до конца 2024 года у Весов будет возможность эмигрировать или переехать.

Рак

Кардинальные перемены в жизни Рака в 2024 году будут связаны с их новыми начинаниями, стартапами и проектами. При этом Рак может сжечь всё, а затем, как птица Феникс, возродиться из пепла.

Смотрите подробный гороскоп на 2024 год для всех знаков зодиака от астролога Влада Росса:

Для Рака это будет год ответственного выбора. Все четыре затмения 2024 года будут существенно влиять на него, потому перед Раком будут ставиться кармические задачи.

Козерог

Козерога в 2024 году ждут серьёзные жизненные трансформации, связанные со сменой работы, рода деятельности, его профиля. Например, если до этого Козерог работал каменщиком или водителем, то в новом году внезапно может связать свою жизнь с парашютным спортом. Кардинальные перемены в профессии очень вероятны.

Впрочем, в 2024 году Козерогу следует очень осторожно менять сферу деятельности или запускать новые бизнес-проекты, потому что всё может пойти не по плану, особенно в самом конце года.

Нужно уделить больше внимания обучению, расширению кругозора, повышению уровня квалификации.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на 2024 год для всех знаков зодиака и рассказал, кому в новом году будет больше всего везти. Кроме того, Влад Росс составил любовный гороскоп-2024 и назвал знаки, которых в новом году ждет большая любовь и гармония в отношениях со второй половинкой.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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