Гороскоп на 2024 год от Влада Росса: Близнецам сказочно повезёт, а Рыбы станут главным неудачником

2024 год не заставит скучать ни один знак: Деве нужно готовиться к кропотливому труду, Козерогу и Водолею – к рождению ребёнка, а Тельцу – к карьерному росту.

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Астролог Влад Росс составил гороскоп на 2024 год для всех знаков зодиака и назвал главных счастливчиков года / Главред

Новый 2024 год будет високосным, а символом его станет зелёный Дракон. Год принесет трансформации и перемены во все сферы жизни, убрав из неё всё ненужное и отжившее своё. Год Дракона обещает быть менее сложным, чем 2023-й, и принести спокойствие и благодать. Китайцы вообще считают год Дракона самым счастливым и лучшим из всего 12-летнего цикла.

Впрочем, не ко всем знакам зодиака 2024-й будет одинаково благосклонен, и как минимум трём из них год покажется непростым. Чего ждать в новом году каждому знаку – читайте далее в годовом гороскопе от Влада Росса.

Нейтральным 2024 год будет для следующих знаков зодиака:

Овен

Для Овна 2024 год станет успешным, прежде всего, в финансовом плане. Весной откроются прекрасные возможности для дополнительного заработка. Овен в этот период ощутит прилив сил и энергии. Это связано с тем, что весной Юпитер всё ещё будет находиться в доме финансов Овна.

Также гармонично в 2024 году будут складываться взаимоотношения с родственниками, близкими людьми и знакомыми. Это хорошо будет чувствоваться летом и осенью. В это время Овен может рассчитывать на поддержку близких и друзей не только словом, но и делом. Как только он надумает решить какой-либо вопрос, сразу же найдутся нужные люди, контакты, связи и возможности.

Также в 2024 году у Овна появятся прекрасные возможности для личностного роста.

В первой половине года Овну нужно быть внимательнее к своему самочувствию. Любые перегрузки могут привести к болезням и травмам. А вот вторая половина года будет более гармонична в этом отношении, потому благоприятными будут умеренные физические нагрузки и здоровый образ жизни.

2024 год хорош для новых знакомств и свиданий. Особенно благоприятной в этом плане ситуация будет в июле.

В целом, 2024 год для Овна будет средним – не особо замечательным, но и негативным его тоже не назовёшь.

Во второй половине года в супружеских отношениях могут возникнуть сложности, поскольку транзит Чёрной Луны может привести к недопониманию, ссорам и конфликтам. Когда Чёрная Луна войдёт в 7-й дом гороскопа Овна, станут возможны измены и конфликты, вплоть до расставания. Поэтому не нужно горячиться, следует действовать взвешенно во всех своих решениях, а также быть осторожнее в словах и эмоциях.

Главное предостережение: Овну в 2024 году не стоит судиться, потому что его могут подставить в суде. Любые судебные разбирательства крайне неблагоприятны для представителей знака.

В конце 2024 года Овен ощутит дружескую атмосферу на работе, получит помощь коллег, сможет наладить отношения с начальством, особенно в ноябре и декабре.

Рак

Для Рака 2024 год будет годом ответственного выбора. Этот период не должен быть слишком сложным для него, но все четыре затмения 2024 года будут существенно влиять на этот знак, потому перед Раком будут ставиться кармические задачи. 2024 год для Рака и не плохой, и не хороший.

Период с января по май будет временем укрепления социальных связей, новых знакомств, улучшения отношений с единомышленниками или командой, которая поможет реализовать замыслы Рака. Это удачный год для карьерных продвижений. Не стоит забывать, что многое будет зависеть от коммуникабельности.

В первые месяцы 2024 года Раку следует быть внимательнее в дороге и в путешествиях, поскольку есть риск ДТП. Также не стоит в начале года покупать и продавать автомобили.

Неблагоприятные ситуации возможны в семейных делах. Не исключены ссоры, споры и разногласия с родителями.

Раку нужно учитывать, что 2024 год будет неблагоприятным для операций с недвижимостью, ремонта жилья и начала строительства.

Июль 2024-го сулит Раку повышение заработка, и всё это благодаря тем усилиям и социальному взаимодействию, которые будут в начале года.

Лето будет для Рака более-менее хорошим периодом, а осень – супер-классным. Ближе к зиме представители знака преуспеют в саморазвитии. Рак будет полон сил и энергии. Для него будет важно не игнорировать его эмоциональные потребности. Нужно быть осторожнее в финансовых делах и не принимать необдуманных решений.

Смотрите видеоверсию гороскопа астролога Влада Росса на 2024 год для всех знаков зодиака:

Лев

У Льва 2024 год будет насыщенным. Нельзя сказать, что этот год будет очень успешным, впрочем, не будет он и очень сложным.

В январе Льва могут ждать сложности с финансами. Важно не ввязываться в сомнительные дела и авантюры, не тратить деньги просто так, поскольку это может привести к серьёзным неприятностям. Важно проявлять осторожность при заключении сделок.

Позитивным для Льва будет транзит Венеры в конце января и начале февраля. Он подарит положительные эмоции в любовных и семейных отношениях. Это самое удачное время для налаживания отношений с близкими, вступления в интимные отношения и брак.

Удачным в это время будет заключение договоров с долгосрочной перспективой и с надёжными партнёрами.

Апрель 2024 года у Льва будет благоприятен для путешествий и отдыха, которые помогут набраться сил на весь год.

С мая-июня 2024 года Лев будет преуспевать в работе, что будет связано с тем, что Юпитер пройдёт по дому работы его гороскопа. Это принесёт множество возможностей карьерного роста и продвижения по службе. Благоприятный период будет с мая по август включительно, поскольку в это время Солнце будет царить в зодиакальном знаке Льва. Представителей знака в этот период оценят по достоинству, и их профессионализм будет востребован. Всё это отметит и окружение, и начальство Льва.

С августа и до конца года будет благоприятный период для налаживания новых связей и заведения новых знакомств, а также участия в любых групповых мероприятиях и проектах. В этот период Лев сможет заложить прочный фундамент будущих финансовых дел. Предстоящие знакомства могут принести новые идеи и проекты, которые будут весьма успешными.

В конце года Лев может удачно инвестировать в недвижимость. Все предложения будут выгодными для него.

Самое главное – Лев не должен забывать о своих родных и близких, он должен их навестить, особенно родителей. Конец года у Льва может быть связан с восстановлением большой семьи.

Стрелец

Для Стрельца 2024 год будет годом плодотворной работы. Не слишком удачный, не слишком неудачный – средний.

Начало года у Стрельца пройдёт очень бодро, с великолепным самочувствием и приливом жизненных сил. В январе-марте ожидается повышение общего тонуса, и это будет залогом благоприятного завершения любых дел. В это время он будет развиваться в профессиональной сфере, что приведёт к хорошим переменам в рабочих делах и новых проектах. Кроме того, хорошие взаимоотношения внутри коллектива приведут к головокружительным победам и личным свершениям Стрельца.

Во второй половине 2024 года Стрельцу стоит помнить простую истину: выше головы не прыгнешь. Ему следует заниматься тем, что у него уже хорошо получается, потому что жизненная динамика может измениться поздней весной и ранним летом.

Ранней весной представители этого знака зодиака могут получить выгодное предложение, провести успешные сделки и повысить свой финансовый потенциал. А вот в апреле и мае нужно быть внимательнее, поскольку планеты будут заставлять Стрельца пересматривать финансовые стратегии. В этот период будет важно не принимать необдуманных решений.

Во второй половине 2024 года Стрелец встретит долгожданную любовь, если он одинок. В его семье воцарится гармония и взаимопонимание, даже если до этого он расстался со второй половинкой. В это время вторая половина Стрельца получит выгодное предложение по работе и стремительно может подняться как по финансовой, так и по карьерной лестнице. Если у Стрельца нет семьи, то 2024 год подарит шанс встретить своего человека – очень благоприятное расположение Юпитера в доме брака и отношений, потому есть все шансы встретить свою вторую половину. Столь удачное расположение Юпитера в доме брака бывает лишь раз в 12 лет.

Все осенние месяцы Стрелец будет чувствовать уверенность в себе. Это благоприятный период для налаживания новых связей и новых полезных знакомств.

В ноябре возможны выгодные сделки и крупные покупки, которые будут радовать Стрельца длительное время.

Козерог

Для Козерога 2024 год будет годом раскрытия творческого потенциала или пополнения в семье. Год средний, не хороший и не плохой. Все благоприятные показатели сосредоточены в сфере детей, творчества и любви, особенно в первом полугодии. В наступающем году может случиться долгожданная беременность, особенно если зачатие произойдёт весной. Также Козерог сможет наконец достичь взаимопонимания с родными, детьми и близкими.

Этот период благоприятен для творческих Козерогов, людей шоу-бизнеса. Все они могут достичь больших успехов. В первой половине года полезно будет посещать культурные мероприятия, выставки и участвовать в конкурсах. Всё это будет наполнять Козерога энергией.

Также Козерогу не стоит забывать об отдыхе. Благоприятно съездить куда-нибудь на острова, позагорать и отдохнуть.

Весной 2024-го Козерогу стоит посвятить себя семье и дому. Любые дела, касающиеся ремонта, строительства или покупки недвижимости, увенчаются успехом. Домочадцы поддержат Козерога не только морально, но и материально – и он останется доволен результатами своей работы.

Летом 2024 года возможны неприятные моменты в отношениях с друзьями. Придёт время почистить контакты. В это время могут разрушаться самые проверенные временем деловые связи и рушиться партнёрский бизнес. Это может также отразиться на братьях и сестрах Козерога – возможно недопонимание и охлаждение в отношениях.

Кроме того, летом нужно быть внимательнее за рулём, так как есть риск попасть в ДТП или критические ситуации, что может стать неприятным сюрпризом для Козерога.

Если начало года у Козерога будет больше сосредоточено на решении семейных вопросов, то осенью ему следует посвятить себя карьере и развитию профессиональных навыков. В 2024 году не следует менять сферу деятельности, запускать новые бизнес-проекты, потому что всё может пойти не по плану, особенно в самом конце года. Нужно уделить больше внимания обучению, расширению кругозора, повышению уровня своей квалификации.

Неудачники 2024 года:

Дева

2024 год будет непростым периодом для Девы из-за жёсткого квадрата Юпитера и Сатурна, который сложится с поздней весны. При этом вторая половина года будет ещё более неудачной. В целом, год сложный.

У Девы 2024 год пройдёт под знаком кропотливой работы, трудностей и разного рода инвестиций. В начале года у представителей этого знака зодиака будет замечательная возможность для расширения кругозора. Это может быть и поступление в ВУЗ, и получение научной степени, и путешествие. Также возможны успехи во взаимодействии с иностранными компаниями, выгодная работа, связанная с импортом и экспортом. Такая ситуация будет сохраняться до мая, а дальше всё будет не так хорошо.

В целом, первая половина 2024 года для Девы будет более благоприятной, чем неблагоприятной, особенно для кропотливого труда, получения и совершенствования профессиональных навыков. Однако в этот период возможны сплетни и клевета в адрес Девы. Важно будет к этому относиться спокойно.

Весной у Девы появятся неплохие возможности дополнительного заработка, а контакты с партнёрами и клиентами принесут большую пользу.

Совет Деве: с июля по сентябрь нужно почаще проявлять свою индивидуальность и уверенность в себе. Организаторские способности Девы в это время будут на высоте.

Осенью не стоит рисковать финансами – лучше сохранять стабильность, не тратить деньги понапрасну. Это время для личностного роста, развития интересов. Будут неплохие перспективы заработка, возможно получение дополнительного дохода.

Однако осень будет не лучшим временем для планирования беременности и налаживания отношений в семье. Возможны сложности и отсутствие взаимопонимания с супругом, и это может начаться осенью.

Ноябрь принесёт в жизнь Девы новое увлечение, хобби, романтические отношения с перспективой на будущее.

А вот декабря Деве нужно опасаться, потому что могут быть сложные ситуации. Лучше не отправляться в поездки, поскольку возможны ДТП и несчастные случаи.

Скорпион

Для Скорпиона 2024-й будет очень сложным годом. Начало года будет более благоприятным. Трудности могут начаться немного позже, во втором полугодии.

Первое полугодие, особенно январь и февраль, будет временем семейного благополучия, принесёт удачу в партнёрстве – как деловом, так и личном, а также взаимопонимание, хорошие отношения, совместные планы и идеи, которые можно будет реализовывать.

Скорпион в начале 2024 года, особенно в марте, а особенно 8 марта, может встретить свою вторую половинку, будущего супруга. У Скорпиона значительно возрастёт мотивация, чтобы приступить к новым проектам весной. Но стоит помнить, что враги не дремлют и могут активизироваться во второй половине года. Самый неблагоприятный период – это август и сентябрь.

С мая по октябрь Скорпиону нужно быть начеку, потому что финансовые риски и потери практически неизбежны. В это время не нужно затевать никаких бизнесов, никаких новых дел, а лучше сидеть на старом месте, ещё лучше уйти в отпуск. Прекрасно будет посвятить это время путешествиям, обучению, налаживанию связей с партнёрами и клиентами – только это поможет росту доходов, обретению финансового благополучия и стабильности.

Осень всё же будет благоприятной для карьерного роста, особенно в ноябре и первой половине декабря. Посредством новых проектов и открывшихся перспектив можно будет повысить свою самооценку и укрепить свои позиции в коллективе, в очередной раз показав свой профессионализм. Не нужно бояться никаких начинаний.

Под конец года Скорпион может почувствовать ухудшение состояния здоровья. Есть опасность возникновение разного рода опухолей, поэтому лучше провериться. Главное – не перемерзать, иначе сброс пойдёт на лёгкие, есть опасность разного рода пневмоний и ОРВИ. Так что в конце года нужно следить за своим здоровьем.

Рыбы

Для Рыб 2024 год будет невероятно сложным. Сатурн, планета большого несчастья, будет продолжать двигаться по этому знаку зодиака. Вхождение Юпитера в знак Близнецы 26 мая будет ударом под дых для Рыб, поскольку будет квадратура к этому знаку зодиака. Поэтому, если до июня Рыбам будет казаться, что всё сложно, то после июня будет вдвойне сложнее. Пожалуй, Рыбы будут главными неудачниками 2024 года.

С другой стороны, Рыбы смогут всему этому сопротивляться и быть такими, какими они есть. Это год достижения целей и укрепления здоровья в лучшем случае.

Первая половина 2024 года принесёт Рыбам уникальную возможность выстроить связи и доверительные отношения с окружением. Это важно для саморазвития и постановки для себя долгоиграющих целей и планов.

Однако в это время представителям знака зодиака стоит быть внимательнее к своему здоровью в связи с тем количеством ответственности, которая будет на них возложена. Будет казаться, что переутомление и стресс – это постоянные спутники Рыб в 2024 году, но дело будет в другом.

В первой половине года будет важно пересмотреть объём работы и обязательств. Год даст возможность Рыбам переосмыслить выбор профессии. С мая по июль усилится интерес к получению новых знаний. И результат не заставит себя долго ждать. Наверное, это самый лучший период для Рыб в этом году. Особенно он будет благоприятен для того, чтобы усовершенствовать свои профессиональные навыки.

Июль и август 2024-го будут идеальными для новых романтических знакомств и заключения выгодного брака. Семейным рыбам гарантированы гармоничные взаимоотношения и взаимопонимание с близкими людьми.

В финансовой сфере Рыбам понадобится новая стратегия, и её нужно будет выработать. Если Рыбы будут готовы принимать ответственные решения, то с октября доходы станут стремительно расти. Поэтому не всё будет так плохо для Рыб 2024 году.

Единственное ограничение в 2024 году – не стоит брать кредиты, иначе это может серьёзным образом повлиять на представителей знака.

Счастливчики 2024 года:

Телец

У Тельца 2024 год пройдёт под знаком личностного роста. В первой половине года усилятся амбиции и захочется прокачать свой профессионализм. Хорошее настроение, несгибаемый оптимизм Тельцу будут обеспечены, особенно в январе-мае. Телец будет решительным и ответственным во всех его делах. Если Тельцу предложат обучение или повышение квалификации, отказываться нельзя.

Тельцы будут счастливчиками 2024 года, особенно в первой его половине. Да и во втором полугодии Тельцу будет фартить в любых денежных делах. У него появятся прекрасные возможности для заключения сделок, оформления договоров купли-продажи, прежде всего, это касается недвижимости. Благоприятно покупать дома, драгоценности и автомобили.

Весной 2024 года Тельцу выпадет шанс подняться по карьерной лестнице. Финансовые дела резко пойдут в гору – Тельцу повысят зарплату, или параллельно с основной работой он займётся бизнесом. Он будет легко справляться с любыми сложностями и задачами в работе, поэтому ему не нужно бояться проявлять инициативу. Те проекты, которые Телец запустит весной, будут удачными весь год.

Лето будет самым благоприятным временем для семейных и сердечных дел. Транзит Венеры по 4-у дому гороскопа этого знака принесёт взаимопонимание с близкими людьми и решение многих вопросов. В доме Тельца будет царить душевная обстановка. Он сможет договориться и с детьми, решить все проблемы, накопившиеся с начала года.

Осенью 2024-го Тельцу не стоит рисковать, лучше придерживаться намеченного плана и не поддаваться искушениям, особенно в сфере бизнеса и карьеры.

В 2024 году нужно будет уделять внимание здоровью. В первую очередь, это касается тех Тельцов, у кого есть хронические заболевания. Это связано с тем, что вредоносные планеты поселятся в доме здоровья гороскопа Тельца практически на весь год. Пройти обследование будет самым лучшим решением во второй половине года, когда хроническое заболевание может усугубиться.

Близнецы

Близнецы будут самым счастливым знаком зодиака в 2024 году. Им будет везти, как никогда, особенно с мая, когда Юпитер перейдёт из Тельца в Близнецы. Год зелёного Дракона будет для Близнецов динамичным и разносторонним.

Сатурн уже давно поселился в доме карьеры гороскопа Близнецов на все 12 месяцев 2024 года. Это говорит о некоторых сложностях в бизнесе и с властями. В первой половине года могут завершиться важные дела и проекты. Скопление планет будет требовать от близнецов кропотливого труда и вдумчивости, соответственно, Близнецам будет сложно найти новую работу, или она потребует намного больше усилий, терпения и концентрации. Запуск бизнеса, если таковой задумывался, в самом начале 2024 года лучше отложить, но с мая всё должно пойти тип-топ.

С июня у Близнецов появится много возможностей, которые нельзя упускать. Летние месяцы подарят большой прилив энергии. Это прекрасное время для поиска новых контактов, деловых решений, активных поездок, приключений, покупки машины, велосипеда или других средств передвижения. Благоприятна эмиграция и возвращение на родину.

Во втором полугодии можно будет повысить свою компетенцию и стать более значимым в деловых кругах, повысить своё образование. Очень благоприятное время для сдачи экзаменов. Также в этот период Близнецы найдут дополнительные источники прибыли.

Период с сентября и до конца 2024 года лучше посвятить реализации долгосрочных проектов и, что немаловажно, уделить внимание здоровью. Стрессы и перегрузки будут иметь накопленный эффект, а в итоге смогут вылиться в разного рода проблемы. Поэтому осенью Близнецам особенно важно чередовать рабочий процесс с отдыхом.

Весы

Для Весов 2024 год – это год сотрудничества и гармонии в семейных отношениях. Очень счастливый год, особенно начиная с поздней весны и раннего лета, то есть вторая половина года будет блестящей.

Начало года будет благоприятным для любых денежных операций, оформления ипотеки и инвестирования в долгосрочные проекты. В это время можно искать спонсоров, особенно для стартапов. Все идеи Весов будут восприниматься на ура. Благоприятными будут знакомства в деловой сфере.

Самое сильное место для реализации весь 2024 год – это партнёрство Весов. Представителей этого знака будет ожидать выгодное сотрудничество. Компаньоны по бизнесу станут единомышленниками, помогут реализовывать идеи. Весы найдут своих спонсоров.

Также 2024 год будет благоприятен для улучшения отношений с мужем или женой, получения доходов от совместных проектов. Всё, что касается взаимоотношений со второй половинкой, а также дружбы, будет удаваться Весам. В этом смысле просто великолепное расположение звёзд.

Весы, которые давно хотели эмигрировать, с мая и до конца 2024 года будут иметь такую возможность. Будет очень благоприятная ситуация для переезда.

Особое внимание Весам следует уделить здоровью. Возможно появление болезни, которую сложно будет диагностировать, особенно в середине года. Поэтому при первом же недомогании лучше сразу обращаться к врачу. Чёрная Луна осенью войдёт в знак Весов, поэтому разного рода порчи и негативная информация может притянуться к Весам как раз осенью и зимой.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Лето 2024-го принесёт Весам неожиданные и незапланированные траты. Весам не стоит быть слишком расточительными. Нужно быть внимательнее в своих расходах.

С осени дела вновь заметно улучшатся, и Весы смогут заработать доселе невиданные деньги. Осень принесёт успешное деловое сотрудничество, особенно с теми, кто разделит интересы и ценности Весов. Поэтому важно сосредоточиться на целях и задачах. Полезно налаживать связи с коллегами и начальством, чтобы получить поддержку и помощь в конце года, в ноябре и декабре.

Водолей

Для Водолея 2024-й будет очень счастливым годом, особенно это будет касаться любви, счастья и выигрышей в лотерею. Водолею можно играть – он будет срывать джек-пот, поскольку в 5-м доме его гороскопа будет находиться Юпитер.

Водолею в 2024 году благоприятно заводить детей, особенно во втором полугодии. Начало 2024-го будет способствовать укреплению отношений с близкими. Самые сильные планеты будут находиться у Водолея в доме семьи.

Кроме того, эти показатели сулят успешную сделку при продаже недвижимости, особенно в январе-мае. Первые месяцы года идеальны для решения жилищных вопросов.

Весной 2024-го благоприятное расположение планет коснётся самого близкого окружения и взаимодействия. Успешными будут усилия, направленные на переговоры, заключение сделок, подписание важных бумаг и договоров. Всё это принесёт значительную прибыль.

Потому Водолею нужно спешить пользоваться благоприятными транзитами до июля. Если Водолей решит поменять автомобиль, то не нужно откладывать его покупку.

С июля по октябрь Водолею следует уделить внимание детям и отдыху. Это прекрасное время, чтобы улучшить отношения с близкими. Именно в это время следует планировать беременность, например, очень благоприятная ситуация будет с ЭКО.

В 2024 году звёзды сулят Водолею продвижение по карьерной лестнице. Водолеи будут полны сил и энергии, у них вырастет зарплата. Им будет сопутствовать удача. Водолею удастся реализовывать самые сложные проекты, даже если поначалу они будут казаться чем-то невообразимым. Но не боги горшки обжигают – таков лозунг для Водолея, особенно в конце года, осенью и зимой. Всё будет очень классно в это время.

Личные качества Водолея помогут ему при реализации любых начинаний.

Единственный момент – у Водолея могут возникнуть сложности с юридическими вопросами. Важно не нарушать закон и внимательно читать все пункты при подписании контрактов, особенно всё, написанное мелким шрифтом.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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