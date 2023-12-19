26 тысяч дронов не доехали до ВСУ: на Ставке Зеленского 'вспыхнул' скандал

Зеленский раскрыл подробности сегодняшнего заседания Ставки и пообещал миллион дронов для Вооруженных сил в 2024-м.

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Украина налаживает производство собственных дронов для передовой / коллаж Главреда. Фото: instagram.com/libkos, 93-я ОМБр Холодный Яр

Президент Владимир Зеленский заявил, что в следующем году отечественные производители обеспечат войско миллионом дронов. Такое заявление глава государства сделал во время итоговой пресс-конференции 19 декабря.

В частности, Зеленский признался, что по поводу обеспечения ВСУ БПЛА и эффективности уже имеющейся логистики на сегодняшней Ставке у него произошел спор с военными.

"У меня была Ставка сегодня. Один из ключевых вопросов - производство и поставка дронов. И очень не нравится, когда логистически у нас остаются такие бюрократические советские процессы... Когда 26 тысяч дронов лежало на одном складе и не доехало до фронта. Да, было очень громко на Ставке. Но не может быть таких пауз... Я просто в шоке, что может не доехать то, что произведено нами", - ответил Зеленский. видео дня

После этого президент пообещал, что бригады ВСУ будут обеспечены дронами отечественного производства.

"Относительно производства - миллион дронов в следующем году мы сделаем. Мы сделаем все, чтобы так было", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент признал проблемы с обеспечением украинской армии артиллерией.

"Что касается артиллерии - артиллерия будет увеличиваться. 155-мм с выстрелами, к сожалению, очень сложно. Очень дефицитный продукт. Есть линии... дефицит пороха, много вопросов. Надо над этим работать. Расслабляться нельзя", - подчеркнул Зеленский.

Оружие для ВСУ

Накануне в Минобороны пообещали наростить собственное производство FPV-дронов, что в ближайшей перспективе сможет компенсировать нехватку артиллерийских снарядов, в частности уже дефицитных 155-мм боеприпасов.

Ранее бригадный генерал Александр Тарнавский признал нехватку артснарядов на передовой, что вынудило командование свернуть некоторые военные операции. По словам нардепа Александры Устиновой, в случае перебоев с поставками Западом вооружения Украина вынуждена будет отказаться от наступательных действий.

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