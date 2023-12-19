26 тысяч дронов не доехали до ВСУ: на Ставке Зеленского 'вспыхнул' скандал

Президент Владимир Зеленский заявил, что в следующем году отечественные производители обеспечат войско миллионом дронов. Такое заявление глава государства сделал во время итоговой пресс-конференции 19 декабря.
В частности, Зеленский признался, что по поводу обеспечения ВСУ БПЛА и эффективности уже имеющейся логистики на сегодняшней Ставке у него произошел спор с военными.
"У меня была Ставка сегодня. Один из ключевых вопросов - производство и поставка дронов. И очень не нравится, когда логистически у нас остаются такие бюрократические советские процессы... Когда 26 тысяч дронов лежало на одном складе и не доехало до фронта. Да, было очень громко на Ставке. Но не может быть таких пауз... Я просто в шоке, что может не доехать то, что произведено нами", - ответил Зеленский.видео дня
После этого президент пообещал, что бригады ВСУ будут обеспечены дронами отечественного производства.
"Относительно производства - миллион дронов в следующем году мы сделаем. Мы сделаем все, чтобы так было", - подчеркнул Зеленский.
Отдельно президент признал проблемы с обеспечением украинской армии артиллерией.
"Что касается артиллерии - артиллерия будет увеличиваться. 155-мм с выстрелами, к сожалению, очень сложно. Очень дефицитный продукт. Есть линии... дефицит пороха, много вопросов. Надо над этим работать. Расслабляться нельзя", - подчеркнул Зеленский.
Оружие для ВСУ
Накануне в Минобороны пообещали наростить собственное производство FPV-дронов, что в ближайшей перспективе сможет компенсировать нехватку артиллерийских снарядов, в частности уже дефицитных 155-мм боеприпасов.
Ранее бригадный генерал Александр Тарнавский признал нехватку артснарядов на передовой, что вынудило командование свернуть некоторые военные операции. По словам нардепа Александры Устиновой, в случае перебоев с поставками Западом вооружения Украина вынуждена будет отказаться от наступательных действий.
Вас также могут заинтересовать новости:
- РФ хочет захватить Синьковку к Новому году: командир ВСУ рассказал о наступлении оккупантов
- Решение о 50 миллиардах для Украины уже есть: Зеленский о помощи от ЕС и США
- Зеленский рассказал о мобилизации 500 тысяч человек: сколько это будет стоить