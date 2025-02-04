Серьезные разрушения: РФ ударила по объекту энергетики, потеряны большие мощности

Пока непонятно, сколько времени понадобится для восстановления поврежденного объекта энергетики, говорит Герман Галущенко.

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РФ ударила по объектам энергетики Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, КВС ВСУ

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Уровень повреждения объекта энергетики существенный

Украина потеряла большую генерирующую мощность

Украинская энергетика в результате массированного обстрела армии РФ 2 февраля потеряли большую генерирующую мощность, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"К сожалению эти атаки (армии РФ, - ред.) происходят каждый день. Я хочу вам сказать, что в воскресенье мы потеряли большую генерирующую мощность", - цитирует его РБК-Украина.

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По словам главы Минэнерго, уровень повреждения объекта существенный и пока непонятно, сколько времени понадобится для его восстановления.

Вместе с тем Галущенко добавил, что несмотря на то, что повреждений объектов энергетики достаточно много, энергосистема продолжает работать, и необходимости отключать бытовых потребителей нет.

/ Главред

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Ранее сообщалось о том, что РФ выбрала новые цели для ударов. Враг хочет вывести из строя украинскую энергетику, говорит Валерий Романенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во время российского обстрела погиб энергетик. Он посвятил профессии энергетика более 30 лет. Долгое время работал на Запорожской ТЭС. После оккупации Энергодара трудоустроился на другую теплоэлектростанцию.

Как писал ранее Главред, российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине, была объявлена масштабная воздушная тревога. Взрывы раздавались в некоторых регионах Украины.

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Кто такой Герман Галущенко? Герман Валерьевич Галущенко - министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 мая 2021 года, сообщает "Википедия".

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