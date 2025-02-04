Ракета унесла их жизни: в Изюме погибли две сестры, одна из них была беременной

Коротко:
- Ракетный удар по Изюму унес жизни пятерых человек
- Среди жертв - 18-летняя Александра Нечволод (Жальпис) и ее 19-летняя сестра Ангелина, которая была беременной
- Ранения получили по меньшей мере 55 человек
В результате ракетного удара российских оккупантов по Изюму Харьковской области погибли пять человек. Среди жертв вражеской атаки - молодые сестры, одна из которых была беременной. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Установлены данные погибших в результате обстрела женщин. Им было по 18 и 19 лет, одна из них была беременна", - рассказал глава ОВА.
Как уточнил Боровский поселковый совет, погибшие сестры находились возле помещения Государственной миграционной службы, когда туда попала вражеская ракета. Александре Нечволод (Жальпис) было 18 лет и она была женой военнослужащего. У нее остался годовалый сын.
Ее сестра - Ангелина Нечволод ожидала рождения ребенка. Российская ракета отобрала жизнь и у нее, и у ее нерожденного малыша.
Вместе с сестрой и свекровью Ангелина приехала в паспортный стол оформлять документы. Женщина, которая их сопровождала, выжила, а водитель погиб.
Также среди погибших - 44-летний мужчина, 69-летний мужчина и еще один мужчина, личность которого устанавливается. Офис Генерального прокурора сообщил, что в результате удара пострадали по меньшей мере 55 человек, среди них трое детей:
- 14-летняя девочка - в тяжелом состоянии;
- 6-летний мальчик и 16-летняя девушка - в состоянии средней тяжести.
Ракетный удар по Изюму - последние новости
Напомним, 4 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Изюму на Харьковщине. Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг попал баллистической ракетой в административное здание. В результате взрыва было повреждено еще одно админздание рядом, а также несколько многоэтажных жилых домов.
Глава области подчеркнул, что в этом районе нет ни одного военного объекта, а атака была направлена против мирного населения.
Как сообщал Главред, на преступление России отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал мир усилить давление на агрессора, чтобы остановить террор и защитить человеческие жизни.
Очевидица Валентина Жальпис рассказала, что приехала с семьей к паспортному столу, когда произошел взрыв. Их водитель умер на месте, а сама женщина чудом выжила.
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Кто такой Олег Синегубов?
Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.
Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.
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