Путин провалил ультиматум по Украине в НАТО, маховик уже не остановить – эксперт

Для Путина вопрос вступления Украины в Альянс теперь не так важен, считает Александр Морозов.

https://glavred.info/ukraine/putin-provalil-ultimatum-po-ukraine-v-nato-mahovik-uzhe-ne-ostanovit-ekspert-10635659.html Ссылка скопирована

Теперь Путину не так важно, вступит ли Украина в НАТО - политолог / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Кратко:

Путин получил новую проблему с Украиной

Военное сотрудничество останется, даже если Украины не будет в НАТО

Если раньше глава Кремля Владимир Путин "требовал", чтобы Украина не вступала в НАТО, то теперь такой вопрос для него менее важен. Киев уже наладил военное сотрудничество с другими странами, которое будет развиваться вне зависимости от того, будет ли государство в Альянсе. Об этом заявил политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что после начала полномасштабной войны ситуация относительно Украины в НАТО существенно изменилась.

У Путина появилась новая проблема

"Что касается вступления в НАТО, здесь есть фундаментальный момент. Путин требует не просто, чтобы Украина не вступала в НАТО. Кремль неоднократно заявлял: "Пусть Украина вступает в Евросоюз, если хочет, но никакого военного сотрудничества". Однако война изменила ситуацию радикально. Военное сотрудничество Украины с большим кругом стран уже сложилось и не изменится. Прекратить его невозможно. Даже если Украина не вступит в НАТО, военное сотрудничество продолжится", - объяснил Морозов.

Смотрите видео, в котором Морозов рассказал о вариантах завершения войны в Украине:

Военное сотрудничество Украины с другими странами не прекратится

И маховик военного сотрудничества Украины с другими странами не остановится.

"Работают все двусторонние соглашения о военной поддержке. Заводы не остановятся – ни развертывание заводов Rheinmetall на территории Украины, ни подготовка украинских военных на европейских базах. Рамштайн продолжит планировать, коллективно закрывая потребности Украины в оборонительном оружии.

Пусть даже война прекратится, и, скажем, будут возражения против передачи наступательного оружия. Но оборонительное оружие — системы ПВО, радиоборьбы, разведки и так далее — все это будет продолжать поступать, включая создание механизированных бригад. Все это будет работать", - говорит политолог.

Теперь вопрос Украины в НАТО для Путина менее важен

По мнению аналитика, теперь для Путина не так важно, получит ли Украина приглашение для вступления в НАТО. Подобными вещами можно манипулировать, тогда как реальная военная помощь Киеву поступает и будет продолжаться.

"Поэтому я бы сказал так: для Путина вопрос о том, откажется ли Запад от предложения о вступлении Украины в НАТО, менее важен. Путин в этом смысле циничный, но реалистичный человек: он понимает, что отказ от НАТО или приглашение в него — это лишь инструмент манипуляции. А вот реальными каналами военной поддержки никто не манипулирует. Они будут развиваться дальше, потому что в эти каналы вложены серьезные усилия", - подчеркнул Александр Морозов.

Вступление Украины в НАТО – новости по теме:

Как сообщал Главред, в середине января президент Владимир Зеленский заявил, что такие страны, как США, Венгрия, Германия и Словакия не видят Украину в НАТО. Конкретные причины позиции этих стран неизвестны.

Украине ложно обещали, что страна будет в НАТО, отметил Владимир Зеленский. США и Германия вели диалог по этому вопросу с Россией, однако проиграли, поскольку апеллировали к неким договоренностям с Москвой.

Кремль потребует разрыва связей Украины с НАТО на переговорах с Трампом, написали журналисты Bloomberg. Москва готова согласиться с тем, чтобы некоторые страны продолжили отправлять Киеву оружие. Но с условием, что такие вооружения, мол, не могут применяться против России.

Другие новости:

Кто такой Александр Морозов Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред