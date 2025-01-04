Гарантии безопасности для Украины после войны: при чем здесь ядерное оружие

Украине придется идти по пути приобретения ядерного оружия, чтобы получить гарантии безопасности.

https://glavred.info/ukraine/garantiji-bezpeki-dlya-ukrajini-pislya-pripinennya-viyni-do-chogo-tut-yaderna-zbroya-10627529.html Ссылка скопирована

Что может гарантировать безопасность Украине / коллаж: Главред, фото: Стратком ВСУ, ОПУ

Ключевые тезисы Огрызко:

Существует 2 варианта гарантии безопасности в Украине после прекращения войны

Украина может получить ядерное оружие

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко сообщил, что гарантировать безопасность Украине после прекращения войны можно несколькими способами. Прежде всего говорится о полноправном членстве в НАТО, но такой сценарий не будет быстрым.

"Есть несколько вариантов гарантировать безопасность Украине после прекращения войны", - сказал Огрызко для 24 канала.

видео дня

Прежде всего эксперт отметил, что речь идет о полноправном членстве в НАТО, что через Словакию и Венгрию с большой вероятностью не будет быстрым процессом, даже если США и Германия изменят свою позицию. По указаниям Кремля, Будапешт и Братислава не дадут это сделать быстро.

Тогда остается 2 варианта:

двусторонние соглашения с ядерными державами такие как США, Великобританией и Францией - в одиночку или вместе, что является лучшим вариантом

ядерное оружие

Когда Украина присоединялась к договору о нераспространении ядерного оружия, Верховная Рада ратифицировала его с определенными оговорками. Там указано, что в случае наступления угрозы существованию Украины, она может выйти из этого договора.

"Это абсолютно легальный и нормальный процесс. Он предусмотрен международным правом", - отметил Владимир Огрызко.

И тогда надо объяснять партнерам, что Украине придется идти путем приобретения ядерного оружия. Поскольку в 1996 году по просьбе союзников Киев отдал ядерное оружие России, которое теперь используется против него же, а гарантий безопасности так и не получил. Иного выхода просто нет.

"Это неприятно. Это больно. Но в конечном итоге мы сейчас говорим не о теории, а о практике выживания Украины. Потому что Россия ведет против нас геноцидную войну и мы должны каким-то образом ставить ее на место. Другого, как взаимная угроза уничтожения ядерного оружия, у нас просто не останется", - добавил бывший глава МИД.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, как ранее сообщил Главред, что у Зеленского выдали важное заявление о переговорах с Россией и прекращении войны. Сейчас украинские чиновники отвергают любые разговоры о давлении или предположение, что приезд Дональда Трампа обязательно означает неизбежность мирных переговоров.

Стало известно, что Украина провела переговоры с РФ в Беларуси. Дмитрий Лубинец сообщил, что во время общения стороны обсудили условия содержания военнопленных с обеих сторон, которых удалось вернуть в рамках обмена накануне. Для Украины важно, чтобы Женевские конвенции были в приоритете.

Владимир Огрызко рассказал, почему Украина и РФ не смогут договориться. Украине нет смысла вести переговорный процесс со страной-агрессором Россией, пока наша сторона не имеет рычагов влияния на российскую сторону. Он считает, чтобы иметь такие инструменты влияния, нужно заставить РФ отступить.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред