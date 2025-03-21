После войны в Украине принцип "Спасайся, кто как может" будет стимулировать распространение ядерного оружия в мире - Костенко

Украина будет защищена от ядерки РФ, если поможет Европе с разработкой ядерного оружия, считает Юрий Костенко.

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Европейский Союз наконец осознал, что "ядерный зонтик" США может исчезнуть - Костенко / Коллаж Главред

На фоне полномасштабной агрессии России против Украины и угроз президента США Дональда Трампа о выходе из НАТО, страны Запада начали активно обсуждать так называемый ядерный зонтик и перспективы замены размещений ядерного оружия США в странах Европы.

В интервью Главреду народный депутат Украины пяти созывов, председатель Украинской народной партии, бывший министр окружающей природной среды Украины Юрий Костенко рассказал, почему США стали союзником РФ в вопросе ядерного разоружения, достаточно ли будет ядерного зонтика Франции и Великобритании для противодействия российской ядерной угрозе, как Украина может присоединиться к ядерной защите себя и Европы.

Юрий Иванович, в свое время вы были одним из непосредственных участников процесса ядерного разоружения Украины и возглавляли профильную рабочую группу в парламенте по этому вопросу. Не могли бы вы вспомнить, кто из тогдашних партнеров Украины больше всего настаивал на отказе от ядерного оружия? Были ли вообще такие?

Относительно партнеров, то здесь надо ставить более конкретный вопрос. В то время, когда происходило ядерное разоружение Украины, самым большим нашим партнером, другом и братом была Российская Федерация. Именно она больше всего настаивала на немедленной передаче всего ядерного оружия России.

Я, кроме того, что возглавлял парламентскую специальную рабочую группу, которая занималась вопросом ядерного разоружения, также был первым главой правительственной делегации на переговорах по этому вопросу.

Когда мы впервые встретились в начале 1993 года с российской делегацией в Ирпене (это город под Киевом, сегодня известный во всем мире), мой визави, кадровый дипломат Юрий Дубинин, начал свое выступление с заявления о том, что Украина должна немедленно передать все ядерное оружие России.

К тому времени Верховная Рада уже принимала свои решения по стратегии ядерного разоружения. В частности, в апреле 1992 года было принято постановление, согласно которому вопрос получения Украиной безъядерного статуса сопровождался рядом требований. Прежде всего это касалось обеспечения финансирования этого процесса. Далее шло обеспечение необходимыми технологиями для ликвидации стратегических вооружений. А самое главное - гарантии безопасности. Поэтому Верховная Рада Украины своим решением дала ряд поручений как комитетам парламента, так и правительству по разработке комплексного плана приобретения Украиной безъядерного статуса.

Смотрите видео интервью Юрия Костенко Главреду:

Кстати, первыми на это постановление откликнулись не россияне, а Соединенные Штаты Америки, которые уже в декабре 1992 года предложили сотрудничество с правительством Украины по ядерному разоружению. Главное, что США предложили Украине в обмен на отказ от ядерного оружия - это гарантии безопасности в виде полноценного членства в НАТО. Они были готовы вместе с Украиной осуществлять поэтапный путь ядерного разоружения, который должен был завершиться получением нашим государством членства в Альянсе.

Зато на переговорах в Ирпене Россия потребовала немедленной передачи всех ядерных вооружений. На мой вопрос господину Дубинину, знаком ли он с решениями Верховной Рады Украины, имевшими силу закона, тот ответил, что его эти решения не интересуют, потому что Украина - неядерное государство.

Я спросил: "А ядерное оружие, которое находится на нашей территории, чья собственность?". Он ответил: "Наша". Потом я задал еще один вопрос: "Скажите, пожалуйста, а украинские ракеты, которые изготавливал "Южмаш" и которые стоят на вооружении у вас, - это чья собственность? Ваша или наша?". Ответ был: "Это тоже наша собственность".

Этими штрихами я хочу передать атмосферу начала процесса ядерного разоружения. Ведь сегодня в информационном пространстве Украины, к большому сожалению, даже среди высокопоставленных чиновников распространяется мнение, что Запад заставил Украину отказаться от ядерного оружия. Это абсолютная фикция. Это не соответствует всему тому, что собрано в моей книге "История ядерного разоружения Украины", которая базируется исключительно на документах, принятых украинским парламентом, решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины. То есть на документальной основе воссоздан весь процесс ядерного разоружения.

Хочу еще раз повторить: Запад не давил на Украину по ядерному разоружению, а лишь прислушивался к решениям, которые принимал украинский парламент.

Почему именно парламент? Потому что ядерное оружие было собственностью государства Украина. От имени украинского народа государственной собственностью может распоряжаться только украинский парламент - Верховная Рада Украины.

Итак, могу однозначно сказать, что на начальном этапе ядерного разоружения, которое, кстати, ВРУ принимала самостоятельно, не было никакого давления со стороны западных партнеров. Наоборот, были ультиматумы и угрозы РФ. Угроза отключения Украины от поставок энергоносителей - газа, нефти, ядерного топлива - весь арсенал давления и шантажа Россия использовала с первых дней переговорного процесса по ядерному разоружению Украины.

Если было такое беспрецедентное давление со стороны России, то как на это реагировали Соединенные Штаты? Могли ли они осуществлять какое-то давление на россиян, чтобы ослабить их позицию в этом вопросе?

Дело в том, что Соединенные Штаты Америки не были готовы к распаду ядерного СССР. Об этом свидетельствует речь экс-президента США Джорджа Буша-старшего в Верховной Раде Украины 31 июля 1991 года, буквально за несколько недель до провозглашения независимости Украины. В своем выступлении он призвал народных депутатов Украины отказаться от политики суверенизации и поддержать перестройку Горбачева. Он даже назвал стремление Украины к независимости "убийственным национализмом", который Соединенные Штаты поддерживать не будут.

Этим выступлением США фактически подтвердили отсутствие у них стратегии относительно того, что делать с ядерным оружием, которое после распада СССР осталось на территории четырех республик: Российской Федерации, Украины, Казахстана и Беларуси.

Однако, когда Верховная Рада Украины (ВРУ) начала формировать собственную стратегию движения к безъядерному статусу, этот процесс предусматривал поэтапность уничтожения ядерного оружия. Именно уничтожения, а не передачи кому-либо. Более того, согласно постановлению Верховной Рады, ядерные материалы после разборки боеголовок должны были оставаться на территории Украины и использоваться для производства ядерного топлива.

Соединенные Штаты внимательно изучали все эти решения украинского парламента, и уже в конце 1992 года, кроме предложения о движении Украины в НАТО в обмен на отказ от ядерного оружия, они начали предлагать нам технологии переработки высокообогащенного урана в ядерное топливо для украинских АЭС. В то время 100% поставок ядерного топлива Украина получала от России. То есть в один момент прекращением поставок Россия могла остановить более 50 процентов энергопроизводства, вызвав этим энергетическую катастрофу.

США внимательно следили за ситуацией и реагировали путем конструктивного сотрудничества. Тему переработки высокообогащенного урана для Украины разрабатывала компания General Atomics - одна из крупнейших корпораций, имеющая большой опыт в сфере ядерных технологий.

Когда же в июне 1993 года Верховная Рада Украины отклонила предложение президента Леонида Кравчука о немедленной ратификации Договора СТАРТ-1 (о сокращении стратегических наступательных вооружений) и Договора о нераспространении ядерного оружия (НТО), США пересмотрели свою позицию. Кравчук предлагал ратифицировать эти договоры как безъядерная страна. На мой вопрос как председателя специальной комиссии, чье же тогда оружие мы будем уничтожать на своей территории, ответа не было.

После этого решения парламента, которое отвергло предложения Кравчука, тогдашний премьер-министр Леонид Кучма фактически поддержал стратегию нашей рабочей группы. Она заключалась в поэтапном уничтожении ядерного оружия в сотрудничестве с США, которые предлагали различные форматы взаимодействия.

Сразу после голосования в Украину прибыл министр обороны США Лес Эспин. На пресс-конференции он заявил, что Соединенные Штаты переворачивают страницу, когда они плелись в фарватере российских предложений по уничтожению украинского ядерного оружия путем передачи России третьего ядерного потенциала в мире.

США объявили о готовности сотрудничать с Украиной. Министр обороны США также отметил, что они готовы рассмотреть возможность сохранения ядерных боеголовок на территории Украины под международным контролем, что также было одним из предложений нашей рабочей группы.

Через несколько недель Соединенные Штаты представили комплексную программу сотрудничества с Украиной по ядерному разоружению. Она включала и вопросы стратегического партнерства между Украиной и США, и вопросы энергетической безопасности Украины, а главное - США обещали создание Международного фонда финансирования ядерного разоружения Украины. Это означало, что средства на этот процесс не должны были бы идти из украинского бюджета. И главное - США также говорили о масштабном сотрудничестве с Украиной как независимым государством, чтобы она выходила из-под влияния геополитических интересов России и как самостоятельное государство интегрировалась в НАТО и Европейский Союз. Все эти предложения были на столе у украинского руководства.

Когда изменилась политика США в отношении Украины, политика сотрудничества?Это произошло тогда, когда Россия, используя свои традиционные методы, заменила руководство правительственной делегации на переговорах с Россией. Меня заменили на вице-премьера Виталия Шмарова, поскольку я отказался парафировать соглашение, которое предусматривало передачу России ядерных боеголовок.

Шмаров, буквально через неделю после своего назначения, парафировал это соглашение. Соединенные Штаты Америки получили от России ответ, что больше нет предмета для дальнейшего сотрудничества с Украиной по ядерному разоружению.

Более того, перед этим президент США Билл Клинтон договорился с президентом России Борисом Ельциным о трехстороннем формате переговорного процесса (Украина, США и Россия) по ядерному разоружению. Однако после подписания соглашения Шмаровым россияне заявили, что больше нет необходимости в таком формате.

После парафирования соглашения Шмаровым оно было официально подписано в сентябре в Крыму, во время подписания ряда других соглашений, в том числе и по Черноморскому флоту. Именно после этого Соединенные Штаты Америки изменили свое отношение к сотрудничеству с Украиной. Впоследствии это трансформировалось в так называемый проект сотрудничества с Россией - "Партнерство ради мира", в рамках которого Россия получила статус неформального члена НАТО с правом вето на все решения Альянса, касающиеся безопасности РФ.

Вот так произошел разворот политики США на 180 градусов, когда страна, которая сначала рассматривала Украину как партнера в этом вопросе, фактически стала на сторону России, поддержав передачу ядерного оружия Украины россиянам.

Если анализировать те события и сравнивать их с нынешней ситуацией, можно увидеть определенные параллели с тем, как сегодняшняя администрация США высказывается в отношении Украины. Нет ли у вас сейчас определенного ощущения дежавю?

Да, есть. Я уверен, что то, что сейчас происходит на наших глазах, во многом связано с теми же стратегическими ошибками, если их можно так назвать, украинского государственного руководства.

Как Кравчук категорически не видел сотрудничества с США, и тем более членства в НАТО, поскольку был экс-коммунистом (а в советской политической системе НАТО считалось самой большой угрозой), так и Украина, к большому сожалению, не только при действующем президенте, но и при его предшественниках, ничего не делала для того, чтобы хотя бы использовать механизм Будапештского меморандума для налаживания партнерства в вопросе отпора агрессии, которая нарастала со стороны Российской Федерации.

Вспомните, сколько было проведено так называемых карамельных войн, потом энергетических войн против Украины, потом была попытка захвата Тузлы, и многое другое.

Что такое карамельные войны? Термин "карамельные войны" часто используется для описания экономического и торгового противостояния между Украиной и Россией, особенно в контексте кондитерской промышленности. Россия использовала кондитерскую войну как часть гибридной агрессии против Украины с целью политического, экономического давления для того, чтобы заставить Украину отказаться от европейского курса и остаться в сфере влияния России.

То есть Россия своей агрессивностью, как минимум, побудила украинское руководство к активизации Будапештского меморандума. Его можно по-разному называть - даже действующий президент нецензурно комментировал, называя его просто бумажкой, а не гарантией безопасности. Это не так. Несмотря на то, что Будапештский меморандум не содержит четкого механизма гарантий, он предусматривает в пункте шестом, что страны-подписанты в случае агрессии против Украины или угрозы ее территориальной целостности должны начать консультации, чтобы выработать механизм отпора потенциальной или уже реальной агрессии.

Однако за все годы после подписания Будапештского меморандума (напомню, это было 5 декабря 1994 года) ни один президент так и не смог активно использовать этот механизм для того, чтобы уменьшить угрозы не только территориальной целостности Украины, но и шантажа, политического давления со стороны Российской Федерации.

Особенно грустно говорить о периоде, когда Россия аннексировала Крым, нарушив таким образом устав Организации Объединенных Наций. Согласно этому уставу, страна, которая посягает на чужую территорию или ее захватывает, является страной-агрессором. Как раз Будапештский меморандум давал возможность тогдашнему президенту Порошенко активировать его положения и начать системные консультации с партнерами - Великобританией и США - для создания действенного механизма отпора российской агрессии в Крыму. Этого не было сделано. Зато, как вы помните, вместо будапештского формата переговоров был введен так называемый нормандский формат переговорного процесса по агрессии России против Украины. В результате Россия из страны-агрессора, напавшей на Украину, превратилась в "миротворца", который "помогает Украине в решении проблем гражданской войны на Востоке", как это неоднократно подчеркивал диктатор Путин.

Итак, даже в таком виде тема Будапештского меморандума и история того, как украинский ядерный потенциал оказался в руках потенциального агрессора, не использовались украинским руководством так, как этого требовал бы дух и буква этого документа.

Теперь о настоящем. Сколько сейчас идет дискуссий и дебатов относительно того, каким должен быть формат переговоров с Россией о завершении ее агрессии против Украины. И самое главное - какие гарантии безопасности должна получить Украина, уже не просто заверения, а реальные гарантии в случае подписания так называемого мирного соглашения.

Именно с этого действующий президент Зеленский и должен был начинать свои разговоры не только в Овальном кабинете, но и еще до этого, на уровне делегаций, чтобы Великобритания, США и Украина создали специальную комиссию, которая бы разработала формат совместных решений и общей позиции, чтобы потом представить России требования.

Тогда можно было бы однозначно сказать, что Будапештский меморандум действенный и выполняет свою миссию защиты не только Украины, но и предотвращает дальнейшее распространение ядерного оружия в мире. И тогда бы не возникала ситуация, когда сегодня ряд стран, которые еще до российской агрессии против Украины даже не думали о ядерном оружии, начинают активно обсуждать его возможное создание на политическом уровне.

А это означает, что, несмотря на телефонный разговор Трампа с Путиным, обсуждение проблем мира и призывов к нераспространению ядерного оружия, эти разговоры уже мало кто воспринимает всерьез.

Мир обращает внимание на другое. На то, что страна, которая имела третий по величине в мире ядерный потенциал, сегодня потеряла около 20% своей территории. Страна, которая никогда никому не угрожала, сегодня переживает масштабную варварскую войну, которую даже в ХХ веке никто не мог предвидеть. Речь идет не только о количестве жертв среди гражданского населения, но и об уничтожении энергетической инфраструктуры, уничтожении целых городов и регионов, экологических катастрофах, ядерном терроризме на атомных электростанциях.

Такого мир еще не видел и даже в самых ужасных снах не мог представить. И все это стало возможным из-за полного разрушения принципа нераспространения ядерного оружия.

Теперь принцип "Спасайся, кто как может" будет стимулировать широкое распространение ядерных технологий и ядерного оружия в мире с непредсказуемыми последствиями.

Если вы уже упомянули о странах Запада, которые обсуждают этот вопрос, то, по вашему мнению, можно ли считать наличие ядерного оружия на территории той или иной страны настоящей гарантией ненападения России в случае военной агрессии? Например, в отношении стран Евросоюза, которые, судя по всему, уже активно готовятся к такому сценарию.

Существует теория ядерного сдерживания, суть которой заключается в том, что ядерная война приведет к уничтожению человечества, по крайней мере в современной цивилизационной фазе. Поэтому ядерное оружие используется исключительно как механизм предотвращения любой агрессии. Именно поэтому страны, которые сегодня имеют ядерный статус (а их уже девять), юридически или подпольно (как это сделали Израиль, Северная Корея, Пакистан, Индия), после обретения этого статуса фактически прекратили получать военные угрозы со стороны потенциальных агрессоров относительно использования обычных вооружений.

В первую очередь это касается Израиля и арабского мира. То же самое можно сказать о Северной Корее. Долгое время над ней смеялись, особенно специалисты Соединенных Штатов Америки, которые никогда не надеялись, что вдруг из абсолютно отсталой и бедной страны появится такой ядерный колосс с мощными средствами доставки стратегических ядерных боеголовок, способных достичь даже территории Соединенных Штатов Америки.

Сейчас, как вы знаете, Соединенные Штаты Америки совсем по-другому относятся к этой "стране-призраку", как они раньше называли Северную Корею. Был визит Трампа, когда он впервые стал президентом, к Ким Чен Ыну и попытки урегулировать вопрос нераспространения ядерного оружия. Кстати, Северная Корея не только имеет собственную ядерную программу, но и поставляет нелегально на мировые рынки высокообогащенные уран и плутоний, что больше всего пугает США.

На этих примерах можно увидеть, что согласно теории ядерного сдерживания любое наличие ядерных боеголовок, даже если они не размещены на стратегических носителях (как в Израиле, где они хранятся в подземных хранилищах), предотвращает любую агрессию против такого государства. В том, что сейчас будет активно расширяться ареал стран-владельцев ядерных вооружений, у меня лично нет никаких сомнений. Что бы там Путин с Трампом не подписывали и к чему бы ни призывали мир, он будет двигаться к другому типу обеспечения собственной безопасности. И будет полагаться исключительно на собственную военную мощь или мощь объединений, как это делает Европейский Союз, а не на определенные обещания или даже подписанные международные соглашения о гарантиях безопасности.

Как вы считаете, способны ли Соединенные Штаты действительно выполнить угрозы Трампа по выводу ядерного арсенала из Европы? Насколько быстро это можно осуществить, и насколько такая ситуация является реальной?

Это сложный вопрос. Независимо от того, как сейчас складываются торговые и политические отношения США с Европой, Европейский Союз рассматривает сближение Трампа с Путиным как угрозу собственной национальной безопасности. Это означает, что поведение Путина в отношении Украины, несмотря на то, что РФ была одним из подписантов Будапештского меморандума, может повториться в отношении стран ЕС. В первую очередь это касается стран Балтии, а также государств бывшего социалистического лагеря, что неоднократно подтверждали заявления Путина и российских пропагандистов.

Однако, несмотря на все эти факторы, считаю, что США, даже при президентстве Трампа, который представляет политику Республиканской партии, очень ценят союз с Европой. Ведь он позволяет уменьшать глобальное влияние Китая, который сейчас становится сверхмощной державой на международной арене.

Ослабление присутствия США в Европе автоматически означает усиление Китая, в частности в Европейском Союзе, что противоречит геополитическим интересам Америки. Если этот баланс будет нарушен, то прежде всего это ударит по геополитическим интересам и позициям США.

Но учитывая непредсказуемость современной политики, те заявления, которые звучат из Белого дома в отношении партнеров (например, Канады, Дании по Гренландии, Мексики), очень настораживают мир. Каждое правительство рассматривает новую геополитическую ситуацию исключительно через призму собственных национальных интересов и безопасности. Поэтому просто так взять и решить вывести из Европы ядерные вооружения, которые действительно сдерживают Россию от активных боевых действий против ЕС, - будет катастрофой для самих США.

В то же время следует учитывать, что хотя суммарный ядерный потенциал Великобритании и Франции недостаточен для полного сдерживания российской агрессии (не говоря о возможности применения Россией ядерного оружия), он все-таки играет значительную роль.

Также следует обратить внимание на голосование в Бундестаге по снятию ограничений на финансирование вооружений. Это может означать, что уже в ближайшие пять лет ЕС из отсталого в плане военных возможностей объединения стран, может стать мощным военно-экономическим игроком, способным самостоятельно сдерживать любые проявления российской агрессии.

Именно в этой стратегии важное место занимает Украина, которая ассоциируется в ЕС с форпостом в борьбе против дикого российского диктатора. Более того, в этом контексте Украина может стать не просто форпостом, но и мощным военным государством, которое и по типу вооружений, и по военной мощи и благодаря экономической поддержке ЕС будет реально способно противодействовать российской агрессии, что мы уже доказали за более чем десятилетний период войны с РФ.

Кстати, никто из международных аналитических центров не ожидал, что Украина сможет настолько эффективно противостоять армии, которую называли "второй в мире". Сегодня же очевидно, что Украина практически сравнялась с Россией в военной мощи, особенно в способности противодействовать вызовам.

В случае с Украиной вообще рассматривается какой-то вариант "ядерного зонтика" или его адекватной замены? И что это могло бы быть?

Вы же знаете, что в Украине уже есть горячие головы, которые предлагают вернуться к ядерному статусу. Учитывая мои знания и международный опыт по ядерному оружию, могу однозначно утверждать, что самостоятельно Украина не может преодолеть сегодняшние проблемы, чтобы выйти на разработку собственного ядерного оружия. Во-первых, нет ресурсов, во-вторых, это требует огромного времени, а у нас война.

Поэтому лучшим вариантом для Украины было бы участие в союзе с другими странами. Например, Польша уже заявляет, если Соединенные Штаты Америки не будут размещать на ее территории ядерное оружие как форпост против российской агрессии, то она может рассматривать варианты его создания. Польские политики высказываются осторожно, но между строк можно понять, что они рассматривают возможность создания ядерного оружия в кооперации с другими государствами.

Если сейчас Европейский Союз начнет рассматривать вопрос ядерного сдерживания, то тот зонтик, который обещает Макрон над ЕС, недостаточен. Хотя бы потому, что в теории ядерного сдерживания важна паритетность. Сейчас Китай ускоренными темпами производит наибольшее количество ядерных боеголовок. Он имел 300, а уже имеет 500 (имеется в виду за время широкомасштабной войны). Это означает, что они перешли на конвейерный способ производства ядерных боеголовок. В Европе этого пока что нет. Однако если говорить о возможностях всего Европейского Союза с привлечением Украины, то ситуация меняется.

Будем откровенны, Украина имеет на Чернобыльской АЭС реакторы, которые были военными, а затем переработаны для производства электроэнергии. Там хранится большое количество плутония, который можно использовать для создания ядерных боеголовок. Также стоит упомянуть и другие украинские атомные электростанции, где можно перерабатывать отработанное топливо для извлечения высокообогащенного урана и плутония.

Что известно о Чернобыльской АЭС / Главред - инфографика

В этом смысле Украина может стать мощным партнером в создании общеевропейской системы безопасности и противодействия ядерному терроризму со стороны России и боевому использованию ядерного оружия. Вопрос лишь в том, насколько украинское руководство готово к таким масштабным предложениям и планам, которые обсуждаются не на трибунах Верховной Рады или пресс-конференциях, а в глубокой тайне.

Все ядерные программы мира рождались в строгой секретности. Например, граждане, которые были привлечены к Манхэттенскому проекту в США по разработке ядерного оружия, не знали, что разрабатывают ядерное оружие, пока оно не взорвалось. А у нас еще ничего нет, но уже все говорят о возможности создания ядерного оружия.

Следовательно, Украине нужно менять подход - от политики разговоров к реальным действиям по защите национальных интересов.

Много ли времени нужно для разработки таких технологий?

Если мы говорим об одной стране, то прогнозы неутешительны. Например, Иран уже более 30 лет пытается достичь уровня обогащения, необходимого для создания ядерного боезаряда, и до сих пор остается "на грани". То же самое касается и стран, которые прошли этот путь - как минимум до 10 лет.

Если же говорить о стратегии коллективного производства, где разные этапы процесса размещаются на территории разных стран, используя их технологические и ресурсные возможности, то это может быть намного быстрее.

Стоит понимать, что и Франция, и Британия (хотя Британия в большей степени зависит от США в вопросе ядерных боеголовок и их производства), имеют полный цикл обогащения урана и производства ядерного оружия. Поэтому достижение ядерного паритета с Россией может быть значительно быстрее, если Европейский Союз и Украина объединят свои усилия для укрепления ядерного периметра.

Кстати, нынешние Соединенные Штаты в целом готовы к такому сотрудничеству и переориентации?

Как вы, наверное, уже слышали из сообщений об итогах телефонного разговора Трампа с Путиным, они, наоборот, призывают мир отказаться от ядерного вооружения, не распространять его и соблюдать ограничения. И тем самым делают все, чтобы мир шел другим путем в обеспечении национальной безопасности. К сожалению, реальность такова. Потому что США не являются союзником в этом вопросе ни для Европейского Союза, ни тем более для Украины. Украина должна самостоятельно искать выход из ситуации, которая сейчас формируется.

Европейский Союз наконец осознал свою ответственность за безопасность, ведь "ядерный зонтик" США может в любой момент исчезнуть. Поэтому ЕС необходимо укреплять собственную безопасность. Называя вещи своими именами, мне странно, что Европейский Союз, который суммарно имеет в 10 раз больший ВВП, чем Россия, и гораздо больше технологических возможностей для производства сверхсовременных вооружений, не говоря о ядерных, до сих пор с протянутой рукой просит США гарантировать его безопасность.

Это - плата за слишком долгий период пребывания в комфортном положении после Второй мировой войны, когда система международной безопасности опиралась на договоры, ООН и другие институты. Однако сейчас все эти структуры без исключения уничтожены и стали исключительно бюрократическими структурами, которые занимаются поеданием огромных средств государств-членов и фактически ничего не делают.

Посмотрите на МАГАТЭ. Россия в первый день полномасштабной войны захватила аварийную Чернобыльскую АЭС. Назвало ли МАГАТЭ это действие актом ядерного терроризма, как того требует международное право? Сказало ли, что именно на территории ЧАЭС хранится огромное количество плутония, который может быть использован для производства ядерного оружия? МАГАТЭ даже потеряла контроль над хранилищами отработанного ядерного топлива из-за отключения электроэнергии, однако никоим образом не сработала в борьбе с ядерным терроризмом и даже политически не назвала вещи своими именами.

Захват Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе, создал ряд новых ядерных угроз для всего европейского континента. Призывала ли МАГАТЭ к немедленному прекращению ядерного терроризма и наработке санкций против "Росатома", которые могли бы остановить распространение ядерного терроризма? Нет.

То же самое можно сказать о Совбезе ООН, где агрессор участвует в формировании решений, касающихся его же агрессии против Украины. Вся эта бессмыслица, которая лишь прикрывается международными договорами и обещаниями, стала недейственной. Оно должно быть полностью заменено на новую систему.

Начало формирования этой новой системы должен заложить Европейский Союз, используя свои возможности для перевооружения в короткие сроки и создания новой европейской системы безопасности, которая в будущем может трансформироваться в систему глобальной безопасности.

Если действительно Европа перестроится на этот лад, то какой может быть реакция России? Учитывают ли ее там, и готовятся ли? Насколько серьезной может быть такая реакция?

Я думаю, наоборот, если Европейский Союз наконец сформирует свою стратегию, основываясь на том, что главной угрозой для безопасности Европейского Союза является Россия, то РФ потеряет, в первую очередь, на продаже своих энергоносителей странам Европейского Союза.

Вы же знаете, что несмотря на войну главными потребителями российских энергоносителей являются не только Китай и Индия, но и ЕС. В частности, если брать поставки газа, то Франция, Бельгия, Испания, перешли на жидкий газ из России и увеличили на 36% закупку этого газа.

А это означает, что они поддерживают ту же самую войну России против Украины и Европейского Союза. Пока что угрозы и акции саботажа на Балтийском море и в других регионах, терроризм на территории европейских стран - это все часть этой ситуации.

Если ЕС прекратит любые экономические отношения с Россией, это сильно ударит по российскому государственному кошельку, а затем ее способность вести войну как против Украины, так и против Европейского Союза будет нивелироваться.

Я снова подчеркиваю, что европейский мир наконец должен, в первую очередь, посмотреть на ситуацию другими глазами, проанализировать ее и уже не дискутировать на трибунах, а принять решение за закрытыми дверями, в других конфигурациях между государствами или соответствующими ведомствами, военными. И двигаться к другой системе безопасности, по крайней мере, на европейском континенте.

Тогда можно говорить о перспективах не только завершения войны в Украине и справедливого мира согласно международному праву, но и о том, что российская угроза будет быстро нивелироваться на территории Европейского Союза и Европейского континента. Россия начнет угасать, а не набивать себе политическую цену, да и создавать новые виды угрозы.

Разговор Трампа с Путиным, как предыдущий, так и нынешний, показывает, что Соединенные Штаты Америки на данном этапе своей геополитической политики не готовы воспринимать Россию как главную угрозу безопасности Европы и всего мира. К сожалению, это так. Но мир клином не сошелся только на США. Есть варианты, и в первую очередь эти варианты в наших руках, здесь, в Европе.

Кто такой Юрий Костенко Юрий Иванович Костенко (род. 12 июня 1951, Новая Ободовка, Винницкая область, УССР) - украинский политик. Председатель Украинской Народной Партии с декабря 1999 года. 1990-1994 - народный депутат Украины I созыва; Март 1990 - октябрь 1992 года - заместитель председателя, с октября 1992 года - член Комиссии по вопросам экологии. Входил в Народный Совет. С октября 1992 года - Министр охраны окружающей природной среды Украины. 1994-1995 - Народный депутат Украины II созыва, член Комиссии по вопросам ядерной политики и безопасности. Член депутатской фракции НРУ. Бывший министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины. Был членом совета СБУ, членом Совета национальной безопасности при Президенте Украины, членом Совета национальной безопасности и обороны Украины с августа 1996 по сентябрь 1998 года, членом Комиссии по вопросам ядерной политики и экологической безопасности при Президенте Украины с декабря 1997 по июль 2000 года, членом Государственной комиссии по проведению в Украине административной реформы с июля 1997 по июль 2001 года. 4 октября 1997 года в Вене на сессии Генеральной конференции МАГАТЭ подписал от имени правительства Украины Конвенцию о безопасности обращения с радиоактивными отходами и отработанным топливом. 1998-2002 - народный депутат Украины III созыва (НРУ, № 5 в списке). Заместитель председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности с июля 1998 года. Возглавлял временную Комиссию по вопросам разработки концепции национальной безопасности, возглавлял специальную работу депутатской группы по подготовке к ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, участвовал в работе временной Комиссии по расследованию действий должностных лиц во время ГКЧП, возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией по проблемам ядерного разоружения.

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