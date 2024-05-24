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Контрактники превращаются в кучу мяса: Эйдман рассказал, ценит ли РФ жизнь солдат

Руслана Заклинская
24 мая 2024, 05:34
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Россия хочет уменьшить потери личного состава на войне, поэтому сменила министра обороны страны-агрессора, отметил Игорь Эйдман.
Контрактники превращаются в кучу мяса: Эйдман рассказал, ценит ли РФ жизнь солдат
Эйдман прокомментировал пренебрежительное отношение России к жизни оккупантов / Коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, Минобороны РФ

Россия совсем не ценит жизнь российских солдат. Кремль "дорого покупает" контрактников и бросает их в "мясные штурмы" будто они ничего не стоят. Об этом в интервью Главреду рассказал социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман.

"Совсем не ценит (Россия жизнь российских военных - ред). Это не только аморально, а еще и контрпродуктивно, с точки зрения экономической политики. Потому что сейчас российское государство покупает за дорого контрактников, а тратит их так, будто они ничего не стоят", - отметил Эйдман.

По его словам, одной из причин, почему в РФ назначили Белоусова вместо Шойгу заключается в том, что российские власти решили уменьшить потери среди оккупантов на войне в Украине.

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"Кремль решил экономнее подходить к практике убийства людей и лучше считать деньги во время войны, в частности, лучше считать те деньги, которые тратятся на контрактников, которые быстро превращаются в кучу мяса", - предположил он.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) - российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая российская империя?"
Игорь Эйдман - автор многих публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, Вооруженные силы Украины опровергли слухи о выходе из села Крынки на левобережье Херсонской области. Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук заявил, что ситуация в районе Крынок остается стабильной.

Также война в Украине переходит в критическую фазу. ВСУ пытаются отвоевать утраченные территории, а Россия не теряет стремление к новым территориальным завоеваниям, пишет The Hill.

Как сообщал Главред, российские оккупанты не берегут свои силы и штурмуют фронт с большим количеством военных. Потери среди них за год составляют 150 тысяч. Однако для России эти потери не имеют значения, поскольку ежегодно подобное количество людей в стране умирает от некачественного алкоголя.

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