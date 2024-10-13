'Санкциями не испугать': Жорин предупредил о появлении на фронте военных из КНДР

Военные из КНДР повлиять на ситуацию могут существенно, считает Маким Жорин.

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Маким Жорин не исключает появления на фронте военных из КНДР / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Отдельные военные специалисты из Северной Кореи давно уже проводят совместную работу с армией страны-агрессора РФ, заявил заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.

Как написал он в своем Telegram-канале, это могут быть военные специалисты системам ПВО, а также инженеры.

"Что касается пехоты, то, очевидно, это будет не самая мотивированная и качественная пехота, но это в любом случае люди, которые нужны на фронте. И повлиять на ситуацию они могут существенно даже если заменят российские подразделения в тылу", - пояснил украинский военный.

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Вместе с тем он уточнил, что привлечение северокорейских военных – вполне реальная событие.

"В отличие от наших партнеров, союзникам России ничего не мешает помогать всем, чем они могут. Тем более санкциями Северную Корею уж точно не испугать", - добавил Жорин.

Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании киевского добровольческого отряда ТрО "Азов — Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов — Киев", а впоследствии - Отдельного полка специального назначения ВСУ, который позднее перешел в ряды ССО.

Ранее сообщалось, что Северная Корея могла отправить в РФ своих элитных военных. КНДР отправила в Россию своих военных из элитного подразделения, которые будут заниматься в РФ обучением оккупантов.

Напомним, ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил договор о стратегическом партнерстве, который подписали российский диктатор Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын, и объяснил, в чем его суть.

Как сообщалось ранее, Северная Корея может помогать России в войне не только снарядами, но и отправить свои войска в Украину. Речь идет об отправке на помощь российским оккупантам строительных и инженерных подразделений армии КНДР. Об этом сообщила южнокорейская телекомпания TV Chosun.

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