При определенных обстоятельства РФ может начать новую агрессию, не исключил Александр Морозов.

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Александр Морозов сделал прогноз относительно новой войны / Коллаж: Главред, фото: Facebook/UALandForces, Facebook/amoro59

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К новой войне все будут готовиться

При определенных обстоятельствах РФ может начать новую агрессию

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов. прокомментировал вероятность того, что страна-агрессор РФ может начать новую войну после вероятного достижения перемирия в Украине.

"Во всяком случае, к ней, несомненно, все будут готовиться", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт говорит о том, что новая война не является неизбежной, однако при определенных обстоятельствах, РФ может начать новую агрессию.

"Может быть, она (война, - ред.) не неизбежна, но совершенно очевидно, что если эта война, которую Россия развязала против Украины, закончится не реальным миром, а какой-то промежуточной формой, то, конечно, все будут готовиться к войне дальше", - не исключил он.

При этом собеседник также не исключил, что новая агрессия РФ может начаться через 5-7 лет после достижения перемирия в Украине.

"И понятно, что чем дальше вы готовитесь к войне, тем больше вероятность того, что она и произойдет", - добавил Морозов.

Ранее госсекретарь США сделал заявление о завершении войны. Украина отброшена на 100 лет назад, считает Марко Рубио. По его словам, по отношению к украинцам поступили "нечестно".

Напомним, ранее в США объявили о планах по завершению войны в Украине. Штаты нечестно заставили людей поверить, что Украина сможет не просто победить, но и уничтожить Россию.

Как сообщал Главред, ранее президент США Дональд Трамп сказал, что работа над миром в Украине уже идет. По мнению американского главы государства, снижение цен на нефть поможет быстрее закончить войну.

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Кто такой Александр Морозов Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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