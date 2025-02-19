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Залужный назвал свою "абсолютную ошибку" в войне с Россией на должности главкома

Марина Фурман
19 февраля 2025, 16:21
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По словам генерала, Россия не считается с человеческими потерями и готова достигать своей захватнической цели через самые тяжелые потери.
Залужный, ВСУ
Залужный назвал свою ошибку на посту главнокомандующего ВСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Основное:

  • Украина рассчитывала, что большие потери среди оккупантов смогут остановить Путина
  • ВСУ будут продолжать наносить удары по захватчикам

В начале полномасштабного вторжения украинское руководство недооценило решимость Кремля идти на любые жертвы ради достижения своих захватнических целей. Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, выступая на форуме "Украина меняет мир", передает NV.

Залужный признался, что ожидал, что значительные потери среди российских оккупантов заставят остановить кремлевского лидера Владимира Путина вести войну. Однако такое мнение оказалось ошибочным.

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"Это была абсолютно моя ошибка. На сегодня мы видим, что человеческий ресурс для России является самым дешевым. Россия точно не считается с человеческими потерями и готова достигать своей цели через тяжелые потери. Это нужно учитывать", - подчеркнул Залужный.

Главком убежден, что нанесение максимальных потерь россиянам все равно остается актуальной задачей Сил обороны Украины.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что армия страны-агрессора России активизировала наступательные действия на Лиманском, Купянском, Северском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях. Штурмовые действия россияне проводят под прикрытием тумана, а также под утро - когда промерзает земля и удобно передвигаться бронетехникой.

Недавно Главред со ссылкой на мониторинговый проект DeepState подтвердил продвижение россиян в районе Улаклов, Андреевки и Бурлацкого. Как заявил старший офицер отделения коммуникации 37 ОБрМП Денис Бобков, оккупанты пытаются окружить военных ВСУ, которые находятся в "мешке" вблизи Дачного и Улаклы на юге Донецкой области.

Майор Виктор Трегубов заявил, что Покровское направление до сих пор остается "горячим" участком на фронте. Российская армия несет огромные потери как в технике, так и в живой силе. Кроме того, враг начинает выдыхаться.

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Кто такой Валерий Залужный?

Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.

Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).

23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

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война в Украине Валерий Залужный
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