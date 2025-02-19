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Новое наступление РФ: что известно об операции "бросок ишака" и какие цели Кремля

Юрий Берендий
19 февраля 2025, 23:05
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Россия даже с имеющимся ресурсом может провести наступательную операцию в направлении стран Балтики и оккупировать их за несколько дней, считает Горбач.
Новое наступление РФ: что известно об операции 'бросок ишака' и какие цели Кремля
РФ готовит новое наступление - какая цель Кремля / Коллаж Главред, фото: 30 - отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского, Минобороны РФ

О чем сказал Горбач:

  • Россия готовится к войне с НАТО, вероятный сценарий - молниеносное нападение на Балтию
  • Война России с НАТО уже фактически продолжается
  • Поражение Украины приведет к боевым действиям на территории стран НАТО

Россия неоднократно демонстрировала подготовку к войне с НАТО, и, по мнению экспертов, такой конфликт неизбежен. Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью Главреду предположил, что условное наступление РФ на Ригу может получить название "Бросок ишака" - по аналогии с операцией вторжения в Украину "Бросок мангуста".

Он также напомнил, что полномасштабная война началась после ультиматума России НАТО и США. В декабре 2021 года российский МИД выдвинул требование к Белому дому и штаб-квартире НАТО об отходе альянса к границам 1996 года, однако НАТО категорически отвергло этот ультиматум.

"А что такое ультиматум? Если после ультиматума выполняются поставленные условия, то боевые действия не начинаются. Если условия не выполняются, то боевые действия начинаются. Вот россияне и начали боевые действия 24 февраля 2022 года, то есть через два месяца после ультиматума. Россия начала войну с Украиной, но в своем воображении - против НАТО. Украине ультиматум не выдвигали и войну не объявляли. Вместо этого была объявлена некая "специальная военная операция". То есть, воюя с Украиной, Кремль представляет, что воюет против НАТО", - сказал он.

Горбач подчеркнул, что война России с НАТО неизбежна, поскольку она фактически уже идет - просто Украина еще не является членом Альянса. Если Украина потерпит поражение, боевые действия продолжатся уже на территории стран НАТО. Однако в случае победы Украины у России не останется ни ресурсов, ни мотивации для нового конфликта, что позволит избежать дальнейшей войны.

Относительно использования российскими военными ослов, эксперт отметил, что это может иметь определенную логику: животные не создают шума, не заметны для некоторых приборов и не вызывают технических препятствий, что делает их пригодными для скрытого передвижения. Военная хитрость порой доходит и до таких методов. По его мнению, для нападения на страны Балтии России может хватить даже таких средств, ведь ее стратегия, вероятно, будет рассчитана не на затяжной конфликт, а на быстрый захват Риги, Таллинна или Вильнюса в течение 2-3 дней.

"Также расчет будет на то, что никто из Альянса не включится в эту войну, что все будут напуганы и решат уступить какую-то страну. Хотя риторически, конечно, будет высказано возмущение, но до практических действий не дойдет. Наивный расчет, но он был раньше в российском стратегическом мышлении и планировании войны против Украины. Когда россияне планировали эту войну, они были уверены, что Запад не даст прямого отпора. Собственно, именно так говорили США: их целью было избежание прямого военного столкновения с Россией", - добавил аналитик.

Горбач отмечает, что если Дональд Трамп заявит, что США не намерены воевать за Европу, это может привести к распаду НАТО как военного альянса.

Смотрите видео чата с Владимиром Горбачем, в котором он рассказал, чего ждать от переговоров Трампа, Путина и Зеленского:

По его словам, НАТО является прежде всего силой сдерживания, что имеет не только символическое, но и мощное милитаристское значение. Однако ее военный потенциал до сих пор не применялся в масштабных конфликтах. Если же не будет политического решения об использовании военной силы Альянса, система сдерживания потеряет свою эффективность. Именно на это могут рассчитывать россияне, планируя возможные будущие войны, в частности в странах Балтии или Польши.

"Альянс уже проводил военные учения, также в странах Балтии размещены контингенты войск НАТО для сдерживания России, правда, не в том количестве, которое могло бы отразить российское нападение, но в том количестве, чтобы быть способным продемонстрировать флаг и факт присутствия. Пока это сдерживает россиян, но, если они захватят Украину, и у них будет эйфория от победы, это не будет их сдерживать", - резюмировал он.

Война России против НАТО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп не разделяет мнение Владимира Зеленского относительно того, что Россия неизбежно будет воевать с НАТО. Во время разговора с журналистами американскому лидеру задали вопрос, согласен ли он с этим заявлением Зеленского и видит ли в этом угрозу.

Между тем аналитики Службы военной разведки Дании прогнозируют, что если война в Украине завершится или перейдет в замороженный конфликт, а НАТО не укрепит свою обороноспособность, то уже через пять лет Россия может быть готова к большой войне в Европе.

Со своей стороны, эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что действия Кремля свидетельствуют об отсутствии намерений вести мирные переговоры с Украиной. Москва продолжает наращивать военные силы, углубляет сотрудничество с Северной Кореей и демонстрирует готовность к возможному противостоянию с НАТО, что указывает на её стремление к эскалации, а не к установлению мира.

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Кто такой Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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