Рост цен и дефицит жилья. Как мирный договор изменит рынок недвижимости Украины

Украина приближается к новому этапу развития. Вопрос завершения войны и мирного урегулирования становится все более актуальным на международной повестке, формируя новые ожидания среди инвесторов. Как только появятся четкие контуры мирного соглашения, страну ждет масштабная трансформация, в которой рынок недвижимости станет одним из главных драйверов роста, заявил в комментарии изданию Glavred Борис Голденштейн, основатель и CEO Zezman Holding.
По словам эксперта, вместе со стабилизацией геополитической ситуации страна становится центром притяжения для инвесторов. В первую очередь – в секторе недвижимости. Опыт послевоенного восстановления других стран показывает: рынок недвижимости – один из главных бенефициаров мирного процесса. Вопрос заключается не в том, будет ли инвестиционный бум, а в том, кто успеет занять позиции раньше.
При этом, одним из самых перспективных направлений становится Одесса. Город с мощной логистикой, высокой бизнес-активностью и туристическим потенциалом уже привлекает внимание международных инвесторов.
Почему мирный процесс запустит взрывной рост рынка недвижимости?
Формирование четкой стратегии восстановления Украины и растущий интерес инвесторов подтверждают: страна готова к экономическому рывку.
"С первого дня полномасштабной войны мы не остановились ни на день, а продолжили строить. Более того, мы запустили новые проекты в Ужгороде и Одессе, потому что знали: когда рынок оживет, готового жилья будет катастрофически не хватать. Сегодня этот момент наступает. Мы видим повышение спроса и уже сейчас можем предложить покупателям готовые квартиры с ремонтом, полностью соответствующие новым стандартам комфорта и безопасности", – комментирует Голденштейн.
Основные драйверы инвестиционного бума в недвижимости очевидны. Миллионы украинцев планируют вернуться домой, что неизбежно создаст повышенный спрос на жилье в крупных городах и пригородах, говорит Голденштейн.
В то же время международные инвестиционные фонды и девелоперские компании рассматривают Украину как новую точку роста в Европе, готовясь к выходу на рынок. Их интерес обусловлен высоким потенциалом доходности и возможностью занять сильные позиции в регионе, который проходит этап масштабного восстановления.
Послевоенное восстановление, как показывает мировой опыт, всегда сопровождается стремительным увеличением стоимости жилья. Согласно прогнозам, цены на недвижимость в Украине могут вырасти на 50–60% в течение первых трех лет после завершения войны, что делает текущий момент оптимальным для инвестиций.
Одесса – главный бенефициар инвестиционного бума
Позиция города в южном регионе Украины делает его одним из ключевых центров для послевоенного роста. Здесь сходятся три мощные инвестиционные линии: логистика, туризм и недвижимость.
Логистика и транспорт. Одесса – крупнейший порт Украины и один из самых значимых транспортных узлов Черноморского региона. Международные грузы, экспорт и импорт делают город центром логистического бизнеса, что создает высокую потребность в коммерческой недвижимости.
Бизнес-активность и малый бизнес. Одесский регион входит в ТОП-6 в Украине по количеству новых предпринимателей. В 2024 году было зарегистрировано 12 839 новых ФОП, что делает город одним из самых активных деловых хабовстраны.
Растущий спрос на жилье. Сегодня в Одессе наблюдается высокий спрос на аренду, который поддерживается за счет переселенцев, туристов и развития рынка загородного жилья.
"Мы наблюдаем рост интереса не только к жилью, но и к коммерческой недвижимости. Одесса всегда была стратегически важной точкой для бизнеса, и сейчас этот тренд только усиливается. Это касается как офисных пространств, так и торговых площадей", – отмечает Голденштейн.
Как заявление Трампа усиливает тренд на инвестиции?
Как сообщило издание The Wall Street Journal, во время одного из разговоров Дональд Трамп назвал Украину перспективным местом для инвестиций в недвижимость, особенно выделив Одессу. Стоит понимать: подобные заявления имеют огромный вес в мире инвестиций. Когда президент США говорит о девелоперском потенциале региона, это сигнал для крупных международных игроков.
"Мировой бизнес получил сигнал от политического лидера о привлекательности региона, что неизбежно приведет к росту инвестиций. Но ключевое преимущество у тех, кто уже присутствует на рынке. Мы работали и продолжаем работать, у нас есть готовые объекты, и мы готовы удовлетворить растущий спрос", – говорит Голденштейн.
Куда инвестировать: перспективные сегменты рынка
По мере восстановления Украины структура спроса на недвижимость претерпит значительные изменения. В первую очередь возрастет интерес к безопасным жилым комплексам, которые обеспечат автономные системы энергообеспечения, резервное водоснабжение и бомбоубежища.
Значительную динамику покажет и загородная недвижимость. Дома и таунхаусы в пригородах крупных городов станут привлекательным решением для покупателей, стремящихся к большему комфорту и приватности.
Коммерческая недвижимость также получит новый импульс. Офисные пространства, склады и логистические центры будут востребованы по мере возвращения бизнеса и развития экономики.
Краткосрочная аренда станет ключевым сегментом рынка, поддерживая туристический поток и рост внутренней мобильности населения.
"Мы видим начало инвестиционной волны, сейчас выигрывают те, кто принимает решения быстрее остальных", – резюмирует Голденштейн.
Текущий момент – оптимальное время для выхода на рынок, поскольку после окончательной стабилизации цены на недвижимость значительно вырастут, обеспечивая инвесторам высокую доходность.
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