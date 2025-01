Путин готовит почву для срыва будущих мирных соглашений - ISW

Кратко:

Кремль, вероятно, нарушит любые будущие договоренности с Украиной и уже готовит для этого предпосылки. Как считают аналитики Института изучения войны, об этом свидетельствуют заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы нелегитимности украинского правительства.

Эксперты ISW отмечают в отчете за 29 января, что Путин неоднократно заявлял о нелегитимности всех украинских правительств, пришедших к власти после революции достоинства 2014 года. В то же время, он ранее вел переговоры и заключал договоренности с украинскими чиновниками, в частности в рамках Минских соглашений 2014 и 2015 годов. Однако российская сторона систематически нарушала эти договоренности, используя аргумент о нелегитимности украинского руководства как оправдания.

"Даже если президент Украины Владимир Зеленский или другие представители украинской власти отменят указ о запрете переговоров с Путиным, Кремль, вероятно, нарушит любое достигнутое соглашение, оправдывая это тем, что такие договоренности являются "недействительными". Это будет продолжаться, пока Путин будет считать, что может достичь своих максималистских военных целей путем военных действий", - говорится в отчете.

Также отмечается, что Москва, вероятно, постарается использовать подобные заявления для того, чтобы представить Украину как сторону, которая затягивает войну и якобы отказывается от конструктивного диалога. Такую риторику Кремль может использовать как для внутренней, так и для международной аудитории, чтобы оправдать свои дальнейшие агрессивные действия.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что глава Белого дома Дональд Трамп сможет заставить кремлевского диктатора Владимира Путина прийти к миру. Об этом он сказал в интервью Fox News. По его словам, это возможно, если у американского президента есть реальное желание путем силы убедить Путина восстановить мир. При этом Зеленский выразил надежду, что мирное соглашение не будет просто бумажкой, а будет содержать справедливые пункты.

Ранее Зеленский отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о невозможности переговоров с Украиной.

При этом Владимир Зеленский готов говорить с Путиным о мире, но есть условие для начала переговоров. По его словам, справедливой возможностью для начала переговоров является возвращение ВС РФ на линию, где они находились до 24 февраля 2022 года.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.