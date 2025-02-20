РФ массированно атаковала Одессу: есть пострадавший, 90 тысяч абонентов без света

В результате удара возникли пожары. Также в городе повреждена тепломагистраль.

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Последствия атаки на Одессу / Коллаж: Главред, фото: t.me/truonline

Кратко:

РФ два дня подряд атакует Одессу дронами

Без света остались 89 500 абонентов

В городе повреждена тепломагистраль

Вечером 19 февраля страна-агрессор Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате пострадал мужчина, есть повреждения.

"Враг второй день подряд массированно атакует Одессу ударными беспилотниками", - сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

видео дня

В результате удара возникли пожары на крыше заведения общественного питания и складского здания, повреждены админздание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома.

"Пострадал один человек, 55-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести", - отметил он.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

По данным ГосЧС, "пострадал мужчина, который в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в больницу".

Из-за российской атаки без электроснабжения остались около пяти тысяч жителей одного из районов Одессы.

После двух дней ударов по Одесскому району без света остались 89 500 абонентов.

Тем временем мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе повреждена тепломагистраль. Также городской совет обнародовал фото последствий российской атаки.

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Как сообщал Главред, российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками типа Шахед. В городе прогремели мощные взрывы.

В результате атаки значительная часть города осталась без электро-, водо- и теплоснабжения. Повреждены объекты социальной инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем.

На циничный удар РФ по энергетической инфраструктуре отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

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