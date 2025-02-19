"Не дает полноценно двигаться": у известного певца проблемы со здоровьем

48-летний Андрей Кише рассказал про жизнь на обезболивающих.

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У Kishe проблемы со здоровьем - певец раскрыл подробности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kishe_official

Кратко:

Кише признался, что из-за болезни ему трудно передвигаться

Певец пытается справиться с этим своими силами

Украинский певец Kishe (Андрей Свирский) активно занимается спортом и плаваньем. Он делает это не только для поддержания подтянутой фигуры - это часть его реабилитации в борьбе со сложным недугом.

Об этом Кише рассказал в интервью для ЖВЛ Представляє. Недавно обострились его проблемы со спиной, которые мучают артиста с 2003 года. Сейчас он не может свободно передвигаться - лишь уколы обезболивающих препаратов дают ему возможность ходить без трости.

"Это такая механическая вещь, которая не дает мне полноценно двигаться, бегать, прыгать. Но я могу быть полезным в других вещах, поэтому я делаю концерты. По сути, с этой болезнью сталкивается каждый четвертый человек на планете. Таким образом мы расплачиваемся за наше сиденье, вождение, беспомощную и неправильную осанку", - рассказал Кише.

15 лет назад певец уже перенес операцию по исправлению своего недуга, но сегодня ему требуется новая. Шесть болтов, четыре титановых дуги, как говорит сам Свирский. Пока он не имеет средств для ее проведения, он старается комплексно подходить к нормализации своего состояния. В этом-то как раз ему и помогают спорт и музыка.

Смотрите интервью Kishe для ЖВЛ Представляє:

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Кто такой Kishe? Kishe (настоящее имя - Андрей Свирский) - украинский певец, телеведущий, шоумен, продюсер. Работал ведущим на музыкальном телеканале М1. Участвовал в вокальном шоу "Народна зірка" на телеканале Украина. Также снялся в программе "Міняю жінку" на телеканале 1+1. Победитель премии Top Hit Music Awards (в номинации "Открытие года" - 2020), сообщает Википедия.

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