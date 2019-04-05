"Заколдованная зона": певец Kishe в Киеве попал в серьезное ДТП, опубликованы фото

В столице известный певец попал в ДТП в среду.
В Киеве на бульваре Дружбы народов известный украинский певец Kishe (Андрей Кише) попал в аварию на своем автомобиле, артист жив и здоров, но машина разбита.
ДТП произошло в среду, 3 апреля, в "заколдованной зоне", написал исполнитель на своей странице в Instagram.
По его словам, через 15 минут после аварии в правильно припаркованное авто, поврежденное в результате ДТП, врезалась другая машина.
"Будучи очевидцем ситуации, когда "снаряд попадает в одну воронку дважды", у меня убедительная просьба к городским властям ставить предупреждающие знаки на таких небезопасных участках дороги", — отметил Kishe.
Напомним, 20 октября 2018 года в 5:55 возле села Мила Киевской области столкнулись автобус и грузовой автомобиль, погибла женщина, а еще четыре человека — пострадали.
Позже появилась информация, что в ДТП погибла звезда Дизель шоу Марина Поплавская, а еще двое актеров шоу — попали в больницу. Правоохранители начали производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.