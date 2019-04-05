"Заколдованная зона": певец Kishe в Киеве попал в серьезное ДТП, опубликованы фото

В Киеве певец Kishe попал в серьезную аварию / instagram.com/kishe_official

В Киеве на бульваре Дружбы народов известный украинский певец Kishe (Андрей Кише) попал в аварию на своем автомобиле, артист жив и здоров, но машина разбита.

ДТП произошло в среду, 3 апреля, в "заколдованной зоне", написал исполнитель на своей странице в Instagram.

По его словам, через 15 минут после аварии в правильно припаркованное авто, поврежденное в результате ДТП, врезалась другая машина.

"Будучи очевидцем ситуации, когда "снаряд попадает в одну воронку дважды", у меня убедительная просьба к городским властям ставить предупреждающие знаки на таких небезопасных участках дороги", — отметил Kishe.

В Киеве певец Kishe попал в серьезную аварию / instagram.com/kishe_official

Напомним, 20 октября 2018 года в 5:55 возле села Мила Киевской области столкнулись автобус и грузовой автомобиль, погибла женщина, а еще четыре человека — пострадали.

Позже появилась информация, что в ДТП погибла звезда Дизель шоу Марина Поплавская, а еще двое актеров шоу — попали в больницу. Правоохранители начали производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.