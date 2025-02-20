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Только гении с высоким IQ смогут найти фальшивого оборотня за 3 секунды

Виталий Кирсанов
20 февраля 2025, 03:00
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IQ-тесты отлично подходят для проверки наблюдательности у человека. Эти задачи проверяют интеллектуальные способности человека.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Вы можете играть в головоломки в одиночку или с друзьями. Они идеально подходят как для детей, так и для взрослых, предлагая занимательный способ улучшить свои навыки наблюдения, проводя время с пользой, пишет Jagranjosh.

На картинке изображены три оборотня. Один из них фальшивый. Сможете ли вы найти его за 3 секунды?

Ваше время начинается прямо сейчас!

видео дня

Посмотрите на изображение и внимательно его изучите. Вы заметили фальшивого оборотня на картинке?

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Если заметили, то вы гений с высоким IQ.

Если - нет, продолжайте искать.

Кто из вас смог заметить фальшивого оборотня на картинке?

Поздравляем тех читателей, кто это сделал.

У вас отличное внимание к деталям и высокий уровень интеллекта.

Те, кто не смог, - могут прокрутить страницу ниже, чтобы узнать решение.

Фальшивый оборотень – крайний слева: у него нет красных глаз, и он одет в костюм на молнии.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

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Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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