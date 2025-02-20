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"Карательный подход": Лондон и Париж готовят план "сил успокоения" в Украине

Виталий Кирсанов
20 февраля 2025, 00:45
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План может включать в себя развертывание крупных сухопутных войск, если не в Украине, то на ее западных границах.
Франция и Великобритания
Лондон и Париж работают над планом "сил успокоения" в Украине / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, ua.depositphotos.com

Что написано в статье Financial Times:

  • Военно-воздушным силам отводят большую роль
  • Создать условия, которые не дадут РФ нарушить мировое соглашение
  • Войска на земле должны быть готовы сражаться

Франция и Великобритания разрабатывают планы по созданию "сил успокоения" в Украине, которые будет опираться на западную авиацию, поддерживаемую США. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, это нужно для обеспечения соблюдения любого соглашения о прекращении огня в Украине и сдерживания возможной российской агрессии.

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Планы, которые, по словам западных чиновников, все еще находятся в стадии разработки, отводят западным военно-воздушным силам большую роль, чем предложения, ранее выдвинутые европейскими лидерами. Они предполагали большое количество солдат, развернутых в Украине.

"Вместо этого они полагаются на сферу, в которой западные военные имеют явное преимущество перед Россией: их военно-воздушные силы. Вместо этого сухопутные войска будут использоваться, по крайней мере на начальном этапе, для защиты ключевых украинских объектов, таких как порты и атомные электростанции", - сказано в статье.

Цель, как заявили западные чиновники, состояла в том, чтобы создать мощный сдерживающий фактор, который фактически отговорит Россию от нарушения любого соглашения о прекращении огня и, таким образом, создаст условия для прочного мира в стране.

"Область, в которой у нас есть значительное преимущество перед Россией, - это воздух и наша способность реагировать на [любые] вопиющие нарушения режима прекращения огня. Это карательный подход, чтобы иметь возможность наказать Россию, если это произойдет", - сказал один западный чиновник.

Он добавил, что "вся идея заключается в том, что вызов не возникнет".

Чиновники подчеркнули, что план необходимо доработать, и в конечном итоге он может включать в себя развертывание крупных сухопутных войск, если не в Украине, то на ее западных границах.

"Войска на земле должны быть готовы сражаться, чтобы сдерживать", - сказал второй западный чиновник.

Третий чиновник рассказал, что некоторые столицы уже обсуждают основные положения своих предложений с военным руководством НАТО.

Отмечается, что миссия в Украине может возглавляться Объединенными экспедиционными силами, франко-британским формированием, командование которым может осуществляться либо из штаб-квартиры Великобритании в Нортвуде, Лондон, либо из французской штаб-квартиры в Форте Мон-Валерьен за пределами Парижа. Другие европейские страны также потенциально могут внести свой вклад.

"Обсуждения все еще ведутся с несколькими странами. Предусматриваются различные способы действий в зависимости от стран, при этом свою роль будет играть авиация", - добавил четвертый чиновник.

Кроме этого, председатель ЕС Антониу Кошта изучает 27 столиц ЕС, чтобы составить список того, что блок готов коллективно предоставить Украине в плане войск и вооружения, которые могли бы послужить гарантиями безопасности для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения.

Миротворцы для Украины - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для поддержания мира между Украиной и Россией необходим контингент в 100 тысяч миротворцев. Украина уже подготовила специальную карту для союзников.

Также Украина обсудит с Европой возможность размещения миротворческих войск. Некоторые страны уже выразили готовность к этому. Речь идет об армии численностью 1-1,5 млн военных, которая могла бы защитить Украину от будущего наступления РФ.

Кроме этого, Великобритания убеждает США разместить в Украине больше систем ПВО для защиты потенциальной миротворческой миссии, сообщает The Times. США не исключают возможности предоставления воздушного прикрытия.

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Что известно о Financial Times?

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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