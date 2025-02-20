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В Херсоне российская авиабомба разнесла многоэтажку: пострадали близнецы

Виталий Кирсанов
20 февраля 2025, 01:32
44
В настоящее время дети находятся в больнице под наблюдением медиков.
Херсон
В Херсоне российская авиабомба разнесла многоэтажку / коллаж: Главред, фото: Херсонская ОВА

Кратко:

  • У близнецов минно-взрывные травмы и острая реакция на стресс
  • Позже в Херсонской ОВА сообщили, что также пострадал мужчина

Российские войска вечером в среду, 19 февраля, атаковали Херсон из авиации, управляемая авиабомба попала в многоэтажку. Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, это произошло в Днепровском районе.

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Известно о пострадавших в результате авиаудара по жилому дому, сообщил Прокудин. Это 13-летние близнецы – мальчик и девочка. У них минно-взрывные травмы и острая реакция на стресс.

В настоящее время дети находятся в больнице под наблюдением медиков.

Позже в Херсонской ОВА сообщили, что также пострадал мужчина.

"В результате обстрела пострадал 47-летний местный житель. Он получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также ранения ног", говорится в сообщении.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред со ссылкой на отчет Института изучения войны(ISW), Россия требует новых территориальных уступок от Украины. По словам оккупантов, Украина "безвозвратно потеряла" оккупированные территории и должна уступить еще часть своих регионов.

В то же время ВСУ имеют некоторые успехи на фронте. Недавно защитники разгромили вражескую пехоту на Покровском направлении. Артиллерия и операторы БпЛА нанесли удары еще на подходах к нашим позициям.

Также в ВСУ рассказали о проблемах врага на фронте. Враг активно жалуется на доминирование в воздухе украинских FPV-дронов, а также на ошибки собственных командиров и их некорректное использование ресурса.

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