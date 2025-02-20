В Херсоне российская авиабомба разнесла многоэтажку: пострадали близнецы

Кратко:
- У близнецов минно-взрывные травмы и острая реакция на стресс
- Позже в Херсонской ОВА сообщили, что также пострадал мужчина
Российские войска вечером в среду, 19 февраля, атаковали Херсон из авиации, управляемая авиабомба попала в многоэтажку. Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
По его словам, это произошло в Днепровском районе.
Известно о пострадавших в результате авиаудара по жилому дому, сообщил Прокудин. Это 13-летние близнецы – мальчик и девочка. У них минно-взрывные травмы и острая реакция на стресс.
В настоящее время дети находятся в больнице под наблюдением медиков.
Позже в Херсонской ОВА сообщили, что также пострадал мужчина.
"В результате обстрела пострадал 47-летний местный житель. Он получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также ранения ног", говорится в сообщении.
Ситуация на фронте - что известно
Как сообщал Главред со ссылкой на отчет Института изучения войны(ISW), Россия требует новых территориальных уступок от Украины. По словам оккупантов, Украина "безвозвратно потеряла" оккупированные территории и должна уступить еще часть своих регионов.
В то же время ВСУ имеют некоторые успехи на фронте. Недавно защитники разгромили вражескую пехоту на Покровском направлении. Артиллерия и операторы БпЛА нанесли удары еще на подходах к нашим позициям.
Также в ВСУ рассказали о проблемах врага на фронте. Враг активно жалуется на доминирование в воздухе украинских FPV-дронов, а также на ошибки собственных командиров и их некорректное использование ресурса.
Другие новости:
- Когда появятся миротворцы в Украине: Европа ведет переговоры с США - Bloomberg
- Европа может ввести миротворцев в Украину, а США "прикроют с воздуха" – СМИ
- "Карательный подход": Лондон и Париж готовят план "сил успокоения" в Украине
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред