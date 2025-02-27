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США и РФ обсуждают добычу природных ресурсов в Арктике – Bloomberg

Виталий Кирсанов
27 февраля 2025, 01:17
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Такой подход является частью более широкой "политики разрядки", которую Трамп проводит в отношениях с Москвой.
Трамп
США и РФ обсуждают добычу природных ресурсов в Арктике / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Кратко:

  • РФ и США недавно дали понять, что они открыты для сотрудничества
  • Арктика привлекает все большее внимание в последние годы

Россия и США обсуждают будущее сотрудничество. Официальные лица в Москве и Вашингтоне определили Арктику как возможную сферу для экономического сотрудничества. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам осведомленных источников, такой подход является частью более широкой "политики разрядки", которую президент Дональд Трамп проводит в отношениях с Москвой. В частности, обсуждались вопросы разведки природных ресурсов и торговых путей. Сотрудничество в области разведки энергоресурсов также рассматривается как цель США.

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И Россия, и США недавно дали понять, что они открыты для сотрудничества, что вызывает беспокойство европейских союзников и союзников по НАТО, которые стремятся изолировать Москву с момента ее полномасштабного вторжения в Украину.

Один из собеседников издания сказал, что американские чиновники рассматривают сотрудничество в Арктике как способ вбить клин между Москвой и Пекином. При этом источник отметил, что это вряд ли удастся, учитывая, насколько сблизились Россия и Китай за последние годы, особенно учитывая партнерство "без ограничений" после начала войны РФ против Украины.

"Арктика, окруженная Россией и семью членами НАТО – США, Канадой и скандинавскими странами Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией – привлекает все большее внимание в последние годы, поскольку таяние льда вследствие изменения климата открывает судоходные пути и возможность разведки потенциальных энергетических и минеральных ресурсов", – объясняют журналисты.

Председатель государственного Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил после российско-американских переговоров в Саудовской Аравии, что сотрудничество по энергетическим проектам в Арктике было одной из "конкретных сфер сотрудничества", которые обсуждали стороны.

Примечательно, что в конце прошлого года Пентагон обнародовал Арктическую стратегию. В ней подчеркивали риск объединения Китая и России в регионе. В соответствии с политикой предыдущего президента Штатов Джо Байдена, США стремились расширить свою военную готовность и наблюдение в Арктике в ответ на "растущее сближение" между Москвой и Пекином.

Соглашение между Украиной и США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга рассказал об окончательной версии соглашения с США по полезным ископаемым, подчеркнув, что в этом варианте Украина не выступает должником.

После подписания соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов Украина планирует заключить еще один важный документ - соглашение об инвестиционном фонде, заявил Зеленский.

В то же время президент Украины получил официальное приглашение от США для визита и подписания соглашения о редкоземельных металлах. Однако, как сообщает Reuters, администрация президента США выражает сомнения относительно необходимости встречи Зеленского с Трампом. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, причиной таких сомнений стали заявления украинского лидера о том, что соглашение по минералам еще не финализировано.

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Издание Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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