"Путин - абсолютно никчемный гопник": какой в ближайшие месяцы будет война в Украине

Российский диктатор Владимир Путин будет делать все, чтобы продолжать войну в Украине.

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Владимир Путин не хочет заканчивать войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

Что говорит Палий:

Путин не хочет заканчивать войну в Украине

РФ оттягивает мирные переговоры

Путин будет все время обманывать Дональда Трампа

Российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну в Украине. Мирные переговоры ему невыгодны. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик и историк Александр Палий.

При этом Путин будет обманывать американского президента Дональда Трампа, чтобы как можно дольше воевать.

"Путин будет обманывать. Он будет цепляться за войну, поскольку это для него персональное выживание. Он никому там не нужен. Путин свою страну даже не завел куда-то, как Сусанин, а просто стукнул ею о стену, причем так стукнул, что дышать она уже не будет. И вот, чтобы доказывать, что он для чего-то нужен, Путину необходима эта война. Поэтому он будет обманывать, другого пути он не знает. Как только он переходит в стадию мирного нормального развития, он абсолютно неконкурентоспособен. Тогда для всей России становится очевидно, что король голый и абсолютно никчемный. Он завел Россию куда-то, где "не видно ни зги", - сказал Палий.

Смотрите видео с интервью Александра Палия на Главреде:

Историк считает, что РФ будет пытаться обещать "триллионы взяток", вести разговоры об Орешнике, чтобы не подписывать мирное соглашение. Однако это только будет медленно топить Россию.

"А другие страны будут медленно подбирать ее куски. Например, за последние пять лет Турция подобрала три лакомых кусочка российской империи: Турция теперь в Карабахе, в Сирии и Ливии. Именно этим занимаются мудрые и ориентированные на результат страны. А Путин – это просто гопник, которому долго везло. Кроме продажи лживых слов, он вообще ничего не умеет", - сказал Палий.

Переговоры США и РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что США и РФ не хотели участия Украины в переговорах в Саудовской Аравии. Исключение Киева и переговоров может иметь серьезные последствия. Главным модератором был принц Саудовской Аравии, который пытался сбалансировать интересы всех сторон. Однако результатом стало исключение Украины из дискуссий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии состоялись без участия Украины, но государство никогда не примет ультиматумы РФ.

Стало известно, чем завершились переговоры США и РФ в Саудовской Аравии 18 февраля. Пропагандистские СМИ пишут, что переговоры представителей России и США проходили в два раунда. В целом разговор длился около 4,5 часа. Ушаков заявил, что переговоры делегаций России и США прошли неплохо.

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Кто такой Александр Палий Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974, Звенигородка, Черкасская область) – украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант. Александр Палий является автором около 70 научных публикаций, около 700 газетных и журнальных публикаций, 150 видеосюжетов, а также редактором 6 книг. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.

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