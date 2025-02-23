Досрочные выборы в Германии: обнародованы первые результаты голосования

Вы узнаете:
- Почему в Германии провели досрочные выборы
- Кто побеждает на парламентских выборах
В воскресенье, 23 февраля, в Германии состоялись досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу одерживает консервативный блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцом, который получил 29%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные экзитполов.
Ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) - на втором месте с 19,5 процента.
Третьей финиширует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Шольца - 16 процентов. В издании отметили, что это худший результат партии за всю историю.
Леволиберальная партия "Союз-90/Зеленые" набирает 13,5 процента.
Левая партия получает 8,5 процента, левопопулистская политсила "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ) - 4,7 процента, либеральная Свободная демократическая партия (СДП) - 4,9 процента. При этом проходной барьер составляет 5 процентов.
Избирательные участки на досрочных выборах в Бундестаг работали с 08:00 до 18:00 по местному времени.
Напомним, парламентские выборы в Германии были назначены после распада правящей коалиции в начале ноября 2024 года, когда из ее состава вышла Свободная демократическая партия.
Позиция Шольца относительно войны в Украине - новости по теме
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что администрации Дональда Трампа следует дать понять главе Кремля Владимиру Путину, что Европа и Соединенные Штаты будут продолжать помогать Украине. Европейские страны тратят на поддержку Киева больше, чем США, поэтому с Европой надо считаться, а европейских лидеров надо подключить к мирным переговорам.
Как писал Главред, недавно Шольц назвал "неуместными и преждевременными" разговоры и споры о размещении миротворческих сил в Украине. По его словам, такая позиция предполагает, что Киев не вернет все оккупированные страной-агрессором Россией территории. Также он отметил, что никакие решения не должны приниматься в обход самой Украины.
Кроме того, Шольц считает эгоистичной идею Трампа относительно природных ресурсов Украины в обмен на помощь. Немецкий канцлер считает, что Киев должен использовать сырье для восстановления страны после окончания боевых действий.
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Кто такой Олаф Шольц?
Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия.
19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.
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