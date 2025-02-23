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"Есть пилотный проект": Зеленский анонсировал переход Украины на контрактную армию

Юрий Берендий
23 февраля 2025, 19:08
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Полный переход на контрактную армию может состояться только после окончания горячей фазы войны, уже существует пилотный проект, отметил президент Зеленский.
'Есть пилотный проект': Зеленский анонсировал переход Украины на контрактную армию
Зеленский анонсировал переход Украины и контрактную армию - что известно / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Зеленский поручил устранить недостатки программы "Контракт 18-24"
  • Есть проблема с ротациями на фронте
  • "Контракт 18-24" является пилотным проектом для внедрения контрактной армии

Владимир Зеленский призвал устранить недостатки в программе "Контракт 18-24", в частности относительно добровольцев, которые стали на защиту Украины еще в начале полномасштабного вторжения РФ. Об этом Зеленский заявил 23 февраля во время пресс-конференции на форуме "Украина. Год 2025".

"Я попросил разобраться с некоторыми вещами, которые не сработали в контракте 18-24, прежде всего относительно ребят, которые в возрасте 18-24 пошли добровольно, но с самого начала войны. Они пошли добровольцами, а на них не распространяется контракт. Они (военное руководство, - ред.) разберутся с этим, они мне пообещали", - сказал Зеленский.

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Президент отметил, что сейчас в проекте участвуют отдельные бригады, которые имеют платформу для качественной подготовки. Он пояснил, что такой выбор сделали сами военные, и ближайшие два месяца будут посвящены решению этого вопроса. После этого планируется привлечение других бригад, чтобы обеспечить равные условия для всех.

Кроме того, Зеленский признал наличие проблемы с ротациями на фронте.

Президент отметил необходимость подготовки украинской армии к полному переходу на контрактную основу, что станет актуальным после завершения активной фазы войны.

Он отметил, что среди военных есть мобилизованные, которые добровольно присоединились к защите страны, и для них важно определить дальнейшие шаги. В то же время военное руководство должно обеспечить условия для перехода на контрактную службу.

По оценке Зеленского, сейчас боеспособная армия Украины насчитывает около 800 тысяч военных, однако после завершения интенсивных боевых действий военнослужащие будут иметь возможность вернуться к гражданской жизни.

"Я дал задание на Ставке. У них уже есть пилот (пилотный проект, - ред) 18-24 (лет, - ред). Это контрактная армия. Им нужно уже думать, когда закончится "горячая" стадия войны, они должны предложить", - добавил президент.

Контракт для граждан в возрасте 18-24 года - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине планируют расширить привлечение молодежи в армию, в частности через введение специального однолетнего контракта для лиц в возрасте 18-24 года. Президент Украины в интервью Reuters пояснил, что эта инициатива не является мобилизацией.

Министерство обороны официально объявило о старте проекта "Контракт 18-24", который предусматривает добровольную службу в Силах обороны в течение одного года для граждан этой возрастной категории.

Политолог Петр Олещук в комментарии Главреду высказал мнение, что требования западных партнеров по снижению призывного возраста являются манипулятивными. Он отметил, что международные союзники не выполнили взятые на себя обязательства по поставкам вооружения, на что также обращал внимание президент Зеленский.

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