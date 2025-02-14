Запад хочет отправить 18-летних в окопы: эксперт указал на 'камень преткновения'

Вопрос снижения мобилизационного возраста - это, по мнению эксперта, как палка о двух концах.

https://glavred.info/ukraine/zapad-hochet-otpravit-18-letnih-v-okopy-ekspert-ukazal-na-kamen-pretknoveniya-10639247.html Ссылка скопирована

Эксперт прокомментировал мобилизацию 18-24-летних / Коллаж: Главред, фото: Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, УНИАН

Главное из заявлений Олещука:

Западные партнеры не выполнили своих обязательств по поддержке ВСУ, но настаивают на мобилизации

Спецконтракты для 18-24-летних могут мотивировать молодежь, однако их эффективность неизвестна

Нет гарантий, что Россия готова идти хотя бы на минимальные уступки

Настаивание западных партнеров на снижении призывного возраста выглядит как элемент манипуляции. Такое мнение в комментарии Главреду рассказал политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук.

Он напомнил, что наши партнеры не выполнили обязательств, которые публично брали на себя, в частности по поставкам техники и вооружения. Это также отмечал и президент Зеленский.

"Это, в свою очередь, порождает вопрос: если Украина пойдет по пути снижения призывного возраста и даже теоретически увеличит количество военнослужащих, будут ли они должным образом обеспечены? Или, возможно, западные партнеры просто рассчитывают, что это само по себе как-то повлияет на ситуацию на фронте?", - интересуется эксперт.

Также Олещук выдвигает мнение, что такие заявления могут быть попыткой переложить ответственность на Украину, чтобы в случае уменьшения поддержки заявить: "Вот, мы готовы были помогать, но Украина даже не хочет снижать призывной возраст".

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Таким образом, как отмечает аналитик, используется определенный ассоциативный ряд: мол, во время Второй мировой войны воевали с 18 лет, а если украинцы этого не делают, то, получается, война "не настоящая".

"Теоретически спецконтракты для 18-24-летних юношей должны стать мотивирующим фактором для привлечения новых военных в ВСУ. Каким будет реальный результат - сказать трудно, но определенный эффект, видимо, будет. В то же время я не связывал бы это решение напрямую с призывами наших партнеров. Здесь скорее речь идет о вполне объективной необходимости обеспечения притока пополнения в Вооруженные силы Украины. Ведь то, что украинцам нужны новые солдаты и необходимо пополнение, думаю, никто отрицать не будет", - говорит Олещук.

Однако, по мнению эксперта, снижение призывного возраста выглядит не совсем оправданным:

Оно связано с вызовами, в частности в сфере политической стабильности.

В обществе это может вызвать впечатление, что все остальные ресурсы уже исчерпаны.

Учитывая низкую рождаемость в Украине, это решение не станет "волшебным шаром"

Призыв все равно не обеспечит соответствующего роста количества вооружений и оснащения для новых военнослужащих.

Вместе с тем, согласно информации, которая была обнародована, тем, кто подпишет контракт, обещают довольно серьезное материальное обеспечение. Однако, по словам Олещука, для этого нужны значительные финансовые ресурсы. Вероятно, с партнерами будет обсуждаться привлечение их финансовой помощи для реализации этого проекта.

Наши западные партнеры, вероятно, по мнению эксперта, не слишком углубляются в эти детали и выдвигают определенные требования, не учитывая особенности украинского общества.

"И здесь возникает еще один логичный вопрос: мобилизация - под что? Американские партнеры говорят, что Украине придется идти на "болезненные компромиссы". Но как проводить мобилизацию в таких условиях? Что говорить украинским гражданам? Выглядит так, что ситуация на самом деле очень сложная и не имеет однозначного решения", - говорит эксперт.

Также возникает логичный вопрос, нужны ли вообще эти переговоры России, и готова ли она идти хотя бы на какие-то уступки?

Подытоживая, эксперт не исключает, что никаких серьезных сдвигов в этом направлении в ближайшее время, то есть в первом полугодии этого года, вообще не произойдет.

Видео:

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский изменил срок действия военного положения и мобилизации. Так, в Украине уже в пятнадцатый раз продлевают военное положение и мобилизацию.

Также президент Владимир Зеленский детальнее рассказал о годовом контракте для привлечения в армию украинцев 18-25 лет. По его словам, инициатива идет от военных командиров, от Минобороны.

В то же время заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко ответил, закончится ли мобилизация после отмены военного положения. Он отметил, что пересечение границы для мужчин тоже может остаться под вопросом.

Другие новости о мобилизации в Украине:

Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред