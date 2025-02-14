Запад хочет отправить 18-летних в окопы: эксперт указал на 'камень преткновения'

Главное из заявлений Олещука:
- Западные партнеры не выполнили своих обязательств по поддержке ВСУ, но настаивают на мобилизации
- Спецконтракты для 18-24-летних могут мотивировать молодежь, однако их эффективность неизвестна
- Нет гарантий, что Россия готова идти хотя бы на минимальные уступки
Настаивание западных партнеров на снижении призывного возраста выглядит как элемент манипуляции. Такое мнение в комментарии Главреду рассказал политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук.
Он напомнил, что наши партнеры не выполнили обязательств, которые публично брали на себя, в частности по поставкам техники и вооружения. Это также отмечал и президент Зеленский.
"Это, в свою очередь, порождает вопрос: если Украина пойдет по пути снижения призывного возраста и даже теоретически увеличит количество военнослужащих, будут ли они должным образом обеспечены? Или, возможно, западные партнеры просто рассчитывают, что это само по себе как-то повлияет на ситуацию на фронте?", - интересуется эксперт.
Также Олещук выдвигает мнение, что такие заявления могут быть попыткой переложить ответственность на Украину, чтобы в случае уменьшения поддержки заявить: "Вот, мы готовы были помогать, но Украина даже не хочет снижать призывной возраст".
Таким образом, как отмечает аналитик, используется определенный ассоциативный ряд: мол, во время Второй мировой войны воевали с 18 лет, а если украинцы этого не делают, то, получается, война "не настоящая".
"Теоретически спецконтракты для 18-24-летних юношей должны стать мотивирующим фактором для привлечения новых военных в ВСУ. Каким будет реальный результат - сказать трудно, но определенный эффект, видимо, будет. В то же время я не связывал бы это решение напрямую с призывами наших партнеров. Здесь скорее речь идет о вполне объективной необходимости обеспечения притока пополнения в Вооруженные силы Украины. Ведь то, что украинцам нужны новые солдаты и необходимо пополнение, думаю, никто отрицать не будет", - говорит Олещук.
Однако, по мнению эксперта, снижение призывного возраста выглядит не совсем оправданным:
- Оно связано с вызовами, в частности в сфере политической стабильности.
- В обществе это может вызвать впечатление, что все остальные ресурсы уже исчерпаны.
- Учитывая низкую рождаемость в Украине, это решение не станет "волшебным шаром"
- Призыв все равно не обеспечит соответствующего роста количества вооружений и оснащения для новых военнослужащих.
Вместе с тем, согласно информации, которая была обнародована, тем, кто подпишет контракт, обещают довольно серьезное материальное обеспечение. Однако, по словам Олещука, для этого нужны значительные финансовые ресурсы. Вероятно, с партнерами будет обсуждаться привлечение их финансовой помощи для реализации этого проекта.
Наши западные партнеры, вероятно, по мнению эксперта, не слишком углубляются в эти детали и выдвигают определенные требования, не учитывая особенности украинского общества.
"И здесь возникает еще один логичный вопрос: мобилизация - под что? Американские партнеры говорят, что Украине придется идти на "болезненные компромиссы". Но как проводить мобилизацию в таких условиях? Что говорить украинским гражданам? Выглядит так, что ситуация на самом деле очень сложная и не имеет однозначного решения", - говорит эксперт.
Также возникает логичный вопрос, нужны ли вообще эти переговоры России, и готова ли она идти хотя бы на какие-то уступки?
Подытоживая, эксперт не исключает, что никаких серьезных сдвигов в этом направлении в ближайшее время, то есть в первом полугодии этого года, вообще не произойдет.
Видео:
Мобилизация в Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский изменил срок действия военного положения и мобилизации. Так, в Украине уже в пятнадцатый раз продлевают военное положение и мобилизацию.
Также президент Владимир Зеленский детальнее рассказал о годовом контракте для привлечения в армию украинцев 18-25 лет. По его словам, инициатива идет от военных командиров, от Минобороны.
В то же время заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко ответил, закончится ли мобилизация после отмены военного положения. Он отметил, что пересечение границы для мужчин тоже может остаться под вопросом.
Другие новости о мобилизации в Украине:
- В Украине вводят новые правила мобилизации и учета: что изменится с 28 января
- Еще две категории получили "бронь" от мобилизации: кто в списке
- Бронь от мобилизации получит еще одна категория украинцев: Зеленский подписал указ
Кто такой Петр Олещук?
Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред