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Выборы в Германии: Мерц сделал первые заявления после победы

Ангелина Подвысоцкая
23 февраля 2025, 23:41обновлено 24 февраля, 01:52
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Фридрих Мерц что хочет как можно скорее создать стабильную власть в Германии.
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц сделал первые заявления после победы / Коллаж: Главред, фото: ОП, Википедия

Что известно:

  • Фридрих Мерц побеждает на выборах в Германии
  • Мерц критикует политику США
  • Мерц хочет до Пасхи сформировать новое правительство

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц побеждает на выборах в Германии. Он уже объявил о своей победе и сделал первые заявления. Об этом сообщает Tagesschau.

Мерц заявил, что хочет как можно скорее создать стабильную власть в Германии.

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"Мы должны быстро получить функционирующее правительство, чтобы мы могли сделать все возможное внутри страны, чтобы мы снова присутствовали в Европе, и чтобы мир видел, что Германия снова управляется надежно", - сказал Мерц.

Он планирует быстро и разумно сформировать правительство, чтобы быть способными действовать на международном уровне. Ожидается, что это правительство будет сформировано уже к Пасхе.

Он также убежден, что нужно заниматься важнейшими темами, которые стоят перед страной.

"Я также хочу засвидетельствовать свое уважение нашим политическим оппонентам. Эта избирательная кампания была очень тяжелой, но необходимо было заниматься самыми большими и важными темами, которые стоят перед нашей страной - экономикой, миграцией, безопасностью и внешней политикой, внутренней безопасностью", - добавил Мерц.

Он также акцентировал на том, что его внешнеполитической целью является достижение независимости страны от США. Как передает ntv, Мерц убежден, что часть американцев в значительной степени равнодушны к судьбе Европы.

"Моим абсолютным приоритетом будет скорейшее укрепление Европы, чтобы шаг за шагом мы могли действительно достичь независимости от США ... Европа должна гораздо быстрее создать независимую обороноспособность. Это мой абсолютный приоритет", - подчеркнул он.

Мерц считает, что США и РФ начинают объединяться и это происходит без Украины.

"Мое впечатление за последние несколько дней таково, что Россия и Америка находят общий язык — через голову Украины и, следовательно, через голову Европы. Вот почему все сейчас смотрят на Германию. Как быстро немцы смогут сформировать правительство после этого сложного результата выборов? Это действительно мой приоритет сейчас", - акцентировал он.

Реакция Трампа на победу Мерца

Президент США Дональд Трамп поздравил с победой Мерца в соцсети Truth Social. Он считает, что победа консервативной партии - "великий день для Германии и США".

"Поздравляю всех - впереди еще много побед! Как и в США, народ Германии устал от политики, лишенной здравого смысла, особенно в вопросах энергетики и иммиграции, которая доминировала много лет", - написал Трамп.

Напомним, в воскресенье, 23 февраля, в Германии состоялись досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу одерживает консервативный блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцом, который получил 29%.

Позиция Шольца относительно войны в Украине - новости по теме

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что администрации Дональда Трампа следует дать понять главе Кремля Владимиру Путину, что Европа и Соединенные Штаты будут продолжать помогать Украине. Европейские страны тратят на поддержку Киева больше, чем США, поэтому с Европой надо считаться, а европейских лидеров надо подключить к мирным переговорам.

Как писал Главред, недавно Шольц назвал "неуместными и преждевременными" разговоры и споры о размещении миротворческих сил в Украине. По его словам, такая позиция предполагает, что Киев не вернет все оккупированные страной-агрессором Россией территории. Также он отметил, что никакие решения не должны приниматься в обход самой Украины.

Кроме того, Шольц считает эгоистичной идею Трампа относительно природных ресурсов Украины в обмен на помощь. Немецкий канцлер считает, что Киев должен использовать сырье для восстановления страны после окончания боевых действий.

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Кто такой Фридрих Мерц

Фридрих Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооружённого конфликта в Украине, прекращении огня и начале мирных переговоров с президентом Путиным, хотя прежде постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

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