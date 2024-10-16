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"Процессы продолжаются": Клочок заинтриговал подробностями создания единой армии ЕС

Руслана Заклинская
16 октября 2024, 22:49обновлено 17 октября, 00:07
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Формат НАТО пока малоперспективен, поскольку Альянс стремится к примирению с российским лидером Путиным, предположил Валерий Клочок.
'Процессы продолжаются': Клочок заинтриговал подробностями создания единой армии ЕС
Процессы создания армии ЕС продолжаются / Коллаж: Главред, фото: Главред, twitter.com/USNATO

Процесс формирования армии Европейского Союза уже продолжается, хотя пока еще не приобрел значительного масштаба. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

"Процессы создания армии ЕС продолжаются и сейчас, но они еще не масштабированы. Уже даже есть штаб созданный ЕС, и британцы такой процесс инициировали. Не хотелось бы делать преждевременных выводов - надо подождать этого заседания НАТО в Брюсселе", - заявил он.

Клочок считает, что нынешний формат НАТО пока имеет малую перспективу. По его словам особенно это заметно из-за заявлений бывшего генерального секретаря НАТО, который поддержал политику бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Ее подход к отношениям с Россией, в частности после аннексии Крыма, заключался в попытках примирения с Путиным.

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"О чем здесь дальше говорить? То есть руководство НАТО видит эту работу именно так, в отличие от стран Балто-Черноморского союза, у которых опасность от РФ под боком", - подчеркнул Клочок.

Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2016 по 2018 год - председатель центрального исполнительного комитета всеукраинской партии.

С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.

С 2010 года - до сих пор - основатель, директор частного предприятия.

С 2005 по 2006 год - главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.

2005 год (с марта по октябрь) - начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.

С 2004 по 2005 годы - пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.

С 2003 по 2004 годы - инспектор отдела образования районной государственной администрации.

Создание единой армии ЕС - новости по теме

Напомним, еще в январе звучали заявления о создании единой армии ЕС. Глава МИД Италии Антонио Таяни поддержал идею создания единой европейской армии, особенно на фоне прогнозов о возможном столкновении стран ЕС с Россией в случае поражения Украины. В интервью итальянским СМИ он отметил, что такая армия важна для предотвращения конфликтов, "если ЕС хочет быть миротворцем".

По словам Валерия Клочка, НАТО уже не способен изменить ситуацию и сосредоточится на собственной безопасности, поэтому возникает необходимость создания нового военного блока на базе Евросоюза. Такой блок должен действовать иначе: наносить превентивные удары по военным объектам в России, увеличивать производство оружия и перестраивать экономику Европы на военные рельсы.

В то же время одна страна ЕС выступает против отправки военных советников Евросоюза в Украину, не говоря уже о военном контингенте. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал эту инициативу опасной и заявил, что его страна официально отказалась поддерживать ее, считая, что это повышает риск эскалации войны.

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Евросоюз война в Украине НАТО Валерий Клочок
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