'Процессы продолжаются': Клочок заинтриговал подробностями создания единой армии ЕС

Процесс формирования армии Европейского Союза уже продолжается, хотя пока еще не приобрел значительного масштаба. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.
"Процессы создания армии ЕС продолжаются и сейчас, но они еще не масштабированы. Уже даже есть штаб созданный ЕС, и британцы такой процесс инициировали. Не хотелось бы делать преждевременных выводов - надо подождать этого заседания НАТО в Брюсселе", - заявил он.
Клочок считает, что нынешний формат НАТО пока имеет малую перспективу. По его словам особенно это заметно из-за заявлений бывшего генерального секретаря НАТО, который поддержал политику бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Ее подход к отношениям с Россией, в частности после аннексии Крыма, заключался в попытках примирения с Путиным.
"О чем здесь дальше говорить? То есть руководство НАТО видит эту работу именно так, в отличие от стран Балто-Черноморского союза, у которых опасность от РФ под боком", - подчеркнул Клочок.
Кто такой Валерий Клочок
Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.
С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.
С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".
С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.
С 2016 по 2018 год - председатель центрального исполнительного комитета всеукраинской партии.
С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.
С 2010 года - до сих пор - основатель, директор частного предприятия.
С 2005 по 2006 год - главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.
2005 год (с марта по октябрь) - начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.
С 2004 по 2005 годы - пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.
С 2003 по 2004 годы - инспектор отдела образования районной государственной администрации.
Создание единой армии ЕС - новости по теме
Напомним, еще в январе звучали заявления о создании единой армии ЕС. Глава МИД Италии Антонио Таяни поддержал идею создания единой европейской армии, особенно на фоне прогнозов о возможном столкновении стран ЕС с Россией в случае поражения Украины. В интервью итальянским СМИ он отметил, что такая армия важна для предотвращения конфликтов, "если ЕС хочет быть миротворцем".
По словам Валерия Клочка, НАТО уже не способен изменить ситуацию и сосредоточится на собственной безопасности, поэтому возникает необходимость создания нового военного блока на базе Евросоюза. Такой блок должен действовать иначе: наносить превентивные удары по военным объектам в России, увеличивать производство оружия и перестраивать экономику Европы на военные рельсы.
В то же время одна страна ЕС выступает против отправки военных советников Евросоюза в Украину, не говоря уже о военном контингенте. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал эту инициативу опасной и заявил, что его страна официально отказалась поддерживать ее, считая, что это повышает риск эскалации войны.
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