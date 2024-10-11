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"Мы пройдем все этапы": Зеленский заговорил о сроках вступления в ЕС

Ангелина Подвысоцкая
11 октября 2024, 03:38
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Президент прогнозирует, что Украина вступит в Евросоюз раньше, чем ожидается.
Владимир Зеленский, ЕС
Зеленский анонсировал скорое вступление Украины в ЕС / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Украина может стать членом Европейского Союза быстрее, чем ожидается. Для других стран процесс вступления в ЕС мог длиться около 10 лет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в документальном фильме о западном направлении для Украины, который транслировали в телемарафоне.

Он добавил, что именно настойчивость поможет получить членство в блоке в более короткие сроки.

"Мы пройдем все эти этапы, я уверен, и будем в ЕС быстрее, чем прогнозируется. Если мы будем продолжать так же, так же бежать, быть настойчивыми", - подчеркнул Зеленский.

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На пути к вступлению в ЕС в Украине уже проголосовали за большое количество законов. Выполнить это удалось очень быстро.

Вступление стран в ЕС инфографика
Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Вступление Украины в Евросоюз - последние новости по теме

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Лидеры стран ЕС 14 декабря 2023 года приняли политическое решение о начале переговоров с Киевом по евроинтеграции украинского государства.

Как сообщалось ранее, Евросоюз одобрит начало переговоров о вступлении Украины, говорилось в одном из документов ЕС. В частности, от Киева требуют провести антикоррупционную реформу и адаптировать национальное законодательство под европейские стандарты.

Ранее сообщалось о том, что вступление Украины в Евросоюз обойдется в 186 млрд евро, написали журналисты The Times. Киев может интегрироваться в ЕС по меньшей мере к 2030 году. Не исключено, что понадобится еще больше времени.

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