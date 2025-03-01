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Британия предоставит £2,26 млрд: Зеленский заявил, что Украина не будет гасить займ

Руслана Заклинская
1 марта 2025, 23:59
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Президент Украины с премьером Великобритании согласовали совместный план завершения войны на условиях, которые не дадут России возможность снова напасть.
Британия предоставит £2,26 млрд: Зеленский заявил, что Украина не будет гасить займ
Великобритания предоставляет миллиардный кредит, но возмещать будет не Украина / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Главное из заявления Зеленского:

  • Британия предоставит заем до 2,258 млрд фунтов стерлингов сроком на 30 лет
  • Кредит будет покрываться за счет доходов от замороженных российских активов
  • Средства пойдут на закупку оборонных материалов

В субботу, 1 марта, Украина подписала кредитный договор с Великобританией на сумму до 2,258 млрд фунтов стерлингов. Заем предоставляется сроком на 30 лет, а его погашение будет осуществляться за счет доходов от замороженных активов РФ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Великобританию с переговоров с премьер-министром Киром Стармером. Лидеры обсудили дальнейшую военную и финансовую поддержку Украины, а также координацию действий с союзниками для достижения справедливого мира.

видео дня

Зеленский поблагодарил британский народ и правительство за неизменную поддержку с первых дней полномасштабного вторжения. Отдельно он отметил важность завтрашней встречи европейских лидеров в Лондоне, где будут обсуждаться вопросы будущего европейской безопасности и трансатлантического единства.

"Хочу поблагодарить вас, народ Соединенного Королевства за такую большую поддержку с самого начала этой войны. Мы в Украине очень счастливы, что имеем таких стратегических партнеров", - сказал глава государства.

  • Встреча Зеленского со Стармером
    Встреча Зеленского со Стармером Фото: ОПУ
  • Встреча Зеленского со Стармером
    Встреча Зеленского со Стармером Фото: ОПУ
  • Встреча Зеленского со Стармером
    Встреча Зеленского со Стармером Фото: ОПУ
  • Встреча Зеленского со Стармером
    Встреча Зеленского со Стармером Фото: ОПУ
  • Встреча Зеленского со Стармером
    Встреча Зеленского со Стармером Фото: ОПУ
  • Встреча Зеленского со Стармером
    Встреча Зеленского со Стармером Фото: ОПУ
  • Встреча Зеленского со Стармером
    Встреча Зеленского со Стармером Фото: ОПУ
  • Встреча Зеленского со Стармером
    Встреча Зеленского со Стармером Фото: ОПУ
  • Встреча Зеленского со Стармером
    Встреча Зеленского со Стармером Фото: ОПУ
  • Встреча Зеленского со Стармером
    Встреча Зеленского со Стармером Фото: ОПУ
  • Встреча Зеленского со Стармером
    Встреча Зеленского со Стармером Фото: ОПУ
  • Встреча Зеленского со Стармером
    Встреча Зеленского со Стармером Фото: ОПУ
  • Встреча Зеленского со Стармером
    Встреча Зеленского со Стармером Фото: ОПУ
  • Встреча Зеленского со Стармером
    Встреча Зеленского со Стармером Фото: ОПУ
  • Встреча Зеленского со Стармером
    Встреча Зеленского со Стармером Фото: ОПУ
  • Встреча Зеленского со Стармером
    Встреча Зеленского со Стармером Фото: ОПУ
  • Встреча Зеленского со Стармером
    Встреча Зеленского со Стармером Фото: ОПУ

Кредитный договор

Во время встречи в присутствии Зеленского и Стармера был подписан важный кредитный договор между Украиной и Великобританией. Министр финансов Украины Сергей Марченко (онлайн) и канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз договорились о предоставлении кредита на сумму до 2,258 млрд фунтов стерлингов.

Средства будут использованы для закупки оборонных материалов и покрытия неотложных бюджетных потребностей Украины. Важно, что этот кредит предоставляется сроком на 30 лет, а его погашение будет осуществляться за счет доходов от замороженных российских активов.

"Принципиальные слова поддержки от господина Премьер-министра и важное решение: сегодня в нашем присутствии был подписан кредитный договор между Украиной и Великобританией. Займ на усиление нашей обороноспособности, который будет погашен из доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на производство оружия в Украине. Именно так справедливо: платить должен тот, кто начал войну", - отметил Зеленский.

Лидеры Украины и Великобритании также обсудили реализацию совместного плана действий по завершению войны на условиях, которые не позволят России перегруппироваться и снова начать агрессию. Зеленский и Стармер подтвердили единое видение гарантий безопасности и роли Лондона в их обеспечении.

Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что его страна будет оставаться с Украиной столько, сколько нужно. Кир Стармер отметил, что именно поэтому в Лондоне множество людей вышли на улицы.

"Они вышли, чтобы продемонстрировать, насколько они поддерживают вас, насколько они поддерживают Украину. А также - нашу непоколебимую решимость стоять с вами и достичь того, чего мы оба хотим достичь, а именно длительного мира для Украины, основанного на суверенитете и безопасности для Украины. Это так важно для Украины, Европы и Соединенного Королевства", - заявил британский премьер.

Смотрите видео визита Зеленского в Британию:

Британия предоставит £2,26 млрд: Зеленский заявил, что Украина не будет гасить займ
Встреча Зеленского со Стармером / Фото: скриншот

Встреча Зеленского со Стармером - главное

Напомним, 1 марта президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для встречи с премьером Киром Стармером. В воскресенье, 2 марта, в Лондоне состоится саммит европейских лидеров, где обсудят гарантии безопасности для Украины, которую президент также посетит.

Встреча Зеленского со Стармером началась около 19:30 по местному времени. Президент Украины поблагодарил Великобританию за поддержку, а Стармер заверил, что Лондон будет стоять с Украиной "столько, сколько нужно".

Как сообщал Главред, во время встречи Украина и Великобритания подписали соглашение о чрезвычайном займе на 3,2 млрд долларов для поддержки обороны. Средства предоставляются в рамках механизма G7 на 30 лет и будут использованы на оружие для Украины.

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Кир Стармер - что о нем известно

Сэр Кир Родни Стармер - британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016-2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года.

По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал все возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха.

Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твердой поддержки Украины в отражении российского вторжения.

В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты.

"Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей на окраинах Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками.

"Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

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