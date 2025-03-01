В Лондоне состоялась встреча Зеленского и Стармера: первые подробности

Стармер встретил Зеленского объятиями на Даунинг-стрит.

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Встреча Зеленского со Стармером стартовала / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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В Лондоне началась встреча Владимира Зеленского и Кира Стармера

Стармер лично встретил Зеленского и обменялся объятиями с президентом видео дня

Зеленский поблагодарил Британию за поддержку, а Стармер заверил, что помощь Украине будет продолжаться столько, сколько потребуется

В Лондоне началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Стармер лично встретил Зеленского у входа в резиденцию главы правительства. Об этом пишет BBC.

Около 19:25 по местному времени кортеж украинской делегации прибыл на Даунинг-стрит.

Лидер британского правительства и президент Украины обменялись объятиями перед началом переговоров. Также они ненадолго остановились перед камерами для традиционного фото, после чего зашли в здание.

"Мы рассчитываем на вашу поддержку и благодарим Великобританию за нее", - сказал Зеленский в начале встречи.

Кир Стармер взамен заверил, что Великобритания "будет поддерживать Украину столько, сколько нужно". Также британский премьер заявил о "непоколебимой решимости" достичь прочного мира для Украины, основанного на суверенитете и безопасности.

Президент Украины поблагодарил Стармера за поддержку и короля Карла III за приглашение на встречу с ним завтра, 2 марта. Стармер подчеркнул, что Владимир Зеленский всегда желанный гость, а помощь Украине будет продолжаться.

"Мы счастливы иметь таких партнеров и таких друзей", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео прибытия президента Украины на встречу:

Прибытие Зеленского на Даунинг-стрит / Фото: скриншот

Сейчас Кир Стармер и Владимир Зеленский отправились на частную встречу.

Саммит по Украине в Великобритании - последние новости

Напомним, 2 марта в Лондоне состоится саммит, посвященный ситуации с безопасностью в Украине. Мероприятие соберет более десяти европейских лидеров, а среди ключевых участников - президент Украины Владимир Зеленский.

Организацией саммита занимается Великобритания во главе с премьер-министром Киром Стармером. Также активное участие в подготовке принимает Франция. Лидеры стран обсудят долгосрочные гарантии безопасности для Украины и пути усиления военной поддержки.

Как сообщал Главред, 1 марта президент Зеленский прибыл в Великобританию. В Лондоне он встретился с премьером Стармером, а 2 марта Зеленский также встретится с королем Карлом III.

Великобритания не пригласила лидеров Латвии, Литвы и Эстонии на саммит по Украине 2 марта. Балтийские страны назвали такое решение "позорным", поскольку приглашение получили Норвегия, Финляндия, Швеция и Польша, хотя некоторые из них уже отвергли идею отправки военных в Украину.

Балтийские государства отмечают, что они среди крупнейших сторонников Украины и имеют конкретный план помощи.

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Кир Стармер - что о нем известно Сэр Кир Родни Стармер - британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016-2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал все возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха. Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твердой поддержки Украины в отражении российского вторжения. В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты. "Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей на окраинах Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он. Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками. "Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

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