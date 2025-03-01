Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

В Лондоне состоялась встреча Зеленского и Стармера: первые подробности

Руслана Заклинская
1 марта 2025, 19:59обновлено 1 марта, 21:25
509
Стармер встретил Зеленского объятиями на Даунинг-стрит.
В Лондоне состоялась встреча Зеленского и Стармера: первые подробности
Встреча Зеленского со Стармером стартовала / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • В Лондоне началась встреча Владимира Зеленского и Кира Стармера

  • Стармер лично встретил Зеленского и обменялся объятиями с президентом

    видео дня

  • Зеленский поблагодарил Британию за поддержку, а Стармер заверил, что помощь Украине будет продолжаться столько, сколько потребуется

В Лондоне началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Стармер лично встретил Зеленского у входа в резиденцию главы правительства. Об этом пишет BBC.

Около 19:25 по местному времени кортеж украинской делегации прибыл на Даунинг-стрит.

Лидер британского правительства и президент Украины обменялись объятиями перед началом переговоров. Также они ненадолго остановились перед камерами для традиционного фото, после чего зашли в здание.

"Мы рассчитываем на вашу поддержку и благодарим Великобританию за нее", - сказал Зеленский в начале встречи.

Кир Стармер взамен заверил, что Великобритания "будет поддерживать Украину столько, сколько нужно". Также британский премьер заявил о "непоколебимой решимости" достичь прочного мира для Украины, основанного на суверенитете и безопасности.

Президент Украины поблагодарил Стармера за поддержку и короля Карла III за приглашение на встречу с ним завтра, 2 марта. Стармер подчеркнул, что Владимир Зеленский всегда желанный гость, а помощь Украине будет продолжаться.

"Мы счастливы иметь таких партнеров и таких друзей", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео прибытия президента Украины на встречу:

В Лондоне состоялась встреча Зеленского и Стармера: первые подробности
Прибытие Зеленского на Даунинг-стрит / Фото: скриншот

Сейчас Кир Стармер и Владимир Зеленский отправились на частную встречу.

Саммит по Украине в Великобритании - последние новости

Напомним, 2 марта в Лондоне состоится саммит, посвященный ситуации с безопасностью в Украине. Мероприятие соберет более десяти европейских лидеров, а среди ключевых участников - президент Украины Владимир Зеленский.

Организацией саммита занимается Великобритания во главе с премьер-министром Киром Стармером. Также активное участие в подготовке принимает Франция. Лидеры стран обсудят долгосрочные гарантии безопасности для Украины и пути усиления военной поддержки.

Как сообщал Главред, 1 марта президент Зеленский прибыл в Великобританию. В Лондоне он встретился с премьером Стармером, а 2 марта Зеленский также встретится с королем Карлом III.

Великобритания не пригласила лидеров Латвии, Литвы и Эстонии на саммит по Украине 2 марта. Балтийские страны назвали такое решение "позорным", поскольку приглашение получили Норвегия, Финляндия, Швеция и Польша, хотя некоторые из них уже отвергли идею отправки военных в Украину.

Балтийские государства отмечают, что они среди крупнейших сторонников Украины и имеют конкретный план помощи.

Читайте также:

Кир Стармер - что о нем известно

Сэр Кир Родни Стармер - британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016-2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года.

По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал все возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха.

Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твердой поддержки Украины в отражении российского вторжения.

В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты.

"Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей на окраинах Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками.

"Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Британия Владимир Зеленский новости Великобритании новости Украины Кир Стармер
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Запорожье - что известно

Оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Запорожье - что известно

20:13Украина
В Лондоне состоялась встреча Зеленского и Стармера: первые подробности

В Лондоне состоялась встреча Зеленского и Стармера: первые подробности

19:59Политика
"Это не Джо Байден": советник президента США сказал, что разозлило Трампа

"Это не Джо Байден": советник президента США сказал, что разозлило Трампа

19:38Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Что происходит на рынке после ссоры Зеленского и Трампа - новый курс валют

Что происходит на рынке после ссоры Зеленского и Трампа - новый курс валют

"Мылся один раз в три года": Бари Алибасов рассказал о жуткой вони от Юрия Лозы

"Мылся один раз в три года": Бари Алибасов рассказал о жуткой вони от Юрия Лозы

Где три различия между котами: только остроглазые гении угадают за 25 секунд

Где три различия между котами: только остроглазые гении угадают за 25 секунд

Карта Deep State онлайн за 28 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Цена стремительно "летит" вниз: в Украине дешевеет любимый овощ

Цена стремительно "летит" вниз: в Украине дешевеет любимый овощ

Последние новости

21:48

У Илона Маска родился 14-й ребенок: кто мать и какое имя малыша

21:08

Послание для США: Стармер сделал интересный жест во время встречи с ЗеленскимВидео

20:51

Скандал в Овальном кабинете: почему это не зрада и не перемогамнение

20:13

Оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Запорожье - что известноФотоВидео

19:59

В Лондоне состоялась встреча Зеленского и Стармера: первые подробностиВидео

Скандальная встреча Зеленского и Трампа в США: все подробностиСкандальная встреча Зеленского и Трампа в США: все подробности
19:45

Путинистку Гагарину жестко опустила собственная дочь

19:38

"Это не Джо Байден": советник президента США сказал, что разозлило Трампа

19:33

Кто должен уступить на дороге: непредсказуемый тест ПДД для умелых водителей

19:25

"Сохраняя спокойствие": Дуда призвал Зеленского возобновить переговоры с Трампом

Реклама
19:17

Черный vs молочный: диетологи наконец-то объяснили, какой шоколад полезнее

18:38

Генсек НАТО посоветовал Зеленскому "найти способ" для примирения с Трампом - BBC

18:24

После скандальных переговоров: в Германии призвали предоставить помощь Украине

18:01

alyona alyona заговорила о материнстве

17:54

Что происходит на рынке после ссоры Зеленского и Трампа - новый курс валют

17:45

"Спасибо, Америка": в CNN подсчитали, сколько раз Зеленский поблагодарил США

17:33

Трамп может попытаться выйти из НАТО: британский эксперт удивил заявлением

17:02

"Наши отношения с президентом США...": Зеленский опубликовал важное обращение

16:39

Оккупант "взлетел в воздух": в ГУР сообщили о мощном взрыве в МариуполеВидео

16:33

Страны Балтии "очень недовольны", что Британия оставила их за бортом - Sky News

16:17

Заместитель командира назвал самую большую угрозу для Украины, кроме России

Реклама
15:53

Цифры уменьшаются: в DeepState сказали, сколько территории оккупировала РФ

15:52

На Киев будут давить: Bloomberg пишет, что США не остановят попытки прекратить войну

15:41

Грозят годы тюрьмы: Буйнова могут посадить за ДТП

15:32

Фермеры призывают посыпать сады перцем чили в марте: неожиданная причина

15:12

Сколько месяцев Украина сможет воевать без помощи США - FT

14:46

Ждут "сложные переговоры": самолет Зеленского приземлился в Лондоне

14:42

Почему весной белят стволы деревьев: садовод назвал 4 причиныВидео

14:35

Кто разбил вазу: только "настоящие детективы" найдут ответ за 5 секунд

14:31

После пластики: Королева вывела в свет невестку и показала, что с ней сделали

14:16

Гороскоп на март 2025 для Дев: чего ждать в любви, финансах и на работеВидео

14:15

В США пригрозили военными действиями: Пентагон рассматривает силовой сценарий

14:00

Оккупанты пошли ва-банк на важном направлении: что задумал враг

13:31

Армия РФ разрушила позиции ВСУ на важном направлении - ОСУВ "Хортица"

13:14

После напряженной дискуссии в США: в ЦПД анонсировали срочные шаги

12:28

"Дальше будет еще теплее": синоптик предупредила об изменениях в погоде

12:27

Гороскоп на март 2025 для Близнецов: чем удивит первый месяц весныВидео

12:05

ВСУ ударили по аэродрому в Крыму: потери россиян на полуострове впечатляют

12:00

Украина способна обойтись без помощи США, а Трампа и Штаты без нее ждет фиаско – КоваленкоВидео

11:54

Цена стремительно "летит" вниз: в Украине дешевеет любимый овощ

11:51

Путин может использовать конфликт Зеленского и Трампа как козырь - WSJ

Реклама
11:05

Гороскоп на март 2025: Тельцов ждут события, которые невозможно избежатьВидео

10:58

"Негде жить": пострадавший рассказал рассказал об ударах БпЛА по Харькову

10:23

Украину атаковали полторы сотни дронов, пострадали 4 области: все деталиФото

10:21

Джастин Тимберлейк отменил концерт за несколько минут до его начала

10:00

Россия не рискнет атаковать британских военных: Гетьман - о миротворцах НАТО в Украине

09:55

В Белом доме сделали громкое заявление о военной помощи Украине

09:48

"Месяц будет просто вау!": гороскоп на март 2025 для ОвновВидео

09:20

Гороскоп на завтра 2 марта: Близнецам - впечатляющий день, Рыбам - отдых

09:17

"Зеленский должен попросить прощения": в Белом доме разразились новым заявлением

08:48

После перепалки в Белом доме: премьер Британии поговорил с Зеленским и Трампом

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять