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Займ на $3,2 млрд: Украина и Британия подписали важное соглашение

Мария Николишин
1 марта 2025, 21:53
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Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих прибылей.
Займ на $3,2 млрд: Украина и Британия подписали важное соглашение
Украина и Британия подписали соглашение / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, mof.gov.ua

Кратко:

  • Страны подписали соглашение о чрезвычайном займе Украине
  • Финансирование предоставляется на 30 лет
  • Средства будут направлены для финансирования закупки оборонных материалов

Украина и Великобритания подписали соглашение о чрезвычайном займе Украине в 2,6 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 3,2 млрд долларов) для обороны. Об этом пишет пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что для подписания онлайн встретились канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз и министр финансов Украины Сергей Марченко.

видео дня

Они подписали Соглашение о чрезвычайном займе об ускорении поступлений в Украину, по которому Великобритания предоставляет еще 2,6 миллиарда фунтов стерлингов на поддержку обороноспособности Украины.

Известно, что средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 общим объемом 50 млрд долларов США.

"Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов. Финансирование предоставляется на 30 лет. Привлеченные средства будут направлены для финансирования закупки оборонных материалов, в соответствии с потребностями Украинской стороны", - говорится в сообщении.

Встреча Стармера и Зеленского - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 1 марта в Лондоне состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Стармер заверил, что Великобритания "будет поддерживать Украину столько, сколько нужно".

В то же время, журналист Sky News Сэм Коутс заявил, что премьер-министр Британии Кир Стармер специально вышел на улицу, чтобы поздравить президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, Стармер специально обнял Владимира Зеленского на камеры, таким образом послав сигналы Белому дому, что Британия на стороне Украины.

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Что известно о Министерстве финансов Украины?

Министерство финансов Украины (Минфин Украины) - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере. Министерство отвечает за то, чтобы создавать финансовое обеспечение для выполнения государственных функций и условия для стабильного развития экономики путем эффективного, сбалансированного, беспристрастного и прозрачного управления государственными финансами, пишет Википедия.

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